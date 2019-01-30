5 простых тестов, которые помогут выявить скрытые проблемы с осанкой (А заодно — с внутренними органами)

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Здоровая осанка — это не только гармоничный внешний вид. Каждый позвонок в нашем теле отвечает за свой участок внутри организма. Поэтому искривления позвоночника могут приводить к сбоям в работе самых разных внутренних органов. Так, неправильное положение шеи часто вызывает головные боли. А «потянутая» спина на деле оказывается симптомом проблем с кишечником.

Нарушения осанки — это не только очевидная сутулость или округлая спина. Некоторые искривления позвоночника можно и не заметить невооруженным глазом. AdMe.ru предлагает вам пройти 5 простых тестов, которые помогут выявить неочевидные проблемы с осанкой. Результаты дадут вам понять, правда ли у вас болит сердце и только ли от усталости возникают головные боли.

На что влияет осанка?

Но сначала пару слов о том, к чему может привести неправильное положение каждого позвонка.

Шейные позвонки (головная боль, мешки под глазами)

Первые 7 шейных позвонков связаны с крупными сосудами, питающими головной мозг. Неправильное положение шеи может нарушить кровообращение. Как следствие — головная боль, слабеющее зрение и усталые глаза с отеками и мешками.

Основание шеи и грудь (боли в сердце и желудке)

В этом районе проходят нервы, связанные с сердцем. Неправильное положение позвоночника не только сокращает пространство, в котором работает сердечная мышца. Искривленные позвонки могут пережимать эти нервные окончания. Поэтому кажущаяся боль в сердце иногда сигнализирует лишь о том, что нужно последить за осанкой. Этот же участок позвоночника связан с основными органами пищеварения. Поэтому боль в желудке тоже может возникать не из-за гастрита, а из-за плохой осанки.

Низ грудины (проблемы в туалете)

11-й и 12-й позвонки грудного отдела связаны с работой мочевыделительной системы. Неправильная осанка может привести к дисфункции мочевыводящих путей, не говоря уже о боли в области живота. Такие боли принято связывать с «потянутыми» мышцами, на деле они могут свидетельствовать как раз об искривлении позвоночника.

Поясница (тоже проблемы в туалете)

Поясничные позвонки непосредственно влияют на работу кишечника. Искривление этой зоны позвоночника приводит не только к болям в пояснице, но и к расстройствам стула и так называемому дисбактериозу (на самом деле такой болезни не существует, этим словом для простоты понимания объединяют различные симптомы, возникающие при неправильной работе кишечника).

5 тестов, которые помогут выявить неочевидные проблемы с осанкой

Мы предлагаем вам пройти 5 простых тестов. Они помогут определить, есть ли у вас скрытые проблемы с осанкой. Каждый из них займет всего пару минут. Провести их можно, не отходя далеко от компьютера.

1. Большие пальцы смотрят на бедра

Возьмите в руки карандаши, опустите и расслабьте руки. Куда смотрят карандаши? Если вперед — тест пройден успешно. Если же карандаши повернуты к бедрам под меньшим или большим углом — возможны нарушения осанки. Положение рук напрямую зависит от ромбовидной мышцы. Она соединяет 6-й шейный позвонок и лопатку — соответственно, разворачивает плечи назад и выставляет руки, как на левой картинке. Если мышца слабая — человек сутулится, плечи идут вперед и руки разворачиваются, как на правом фото.

2. Лодыжки смещены внутрь относительно стоп

Поставьте руку вертикально рядом с внутренней стороной стопы на расстоянии пары сантиметров от нее. Расслабьте ногу. Если лодыжка дотрагивается до руки — возможно искривление позвоночника.

3. Невозможно дотронуться подбородком до груди

Максимально наклоните голову вперед, не открывая рот. Если вы можете без усилий коснуться подбородком груди — с шейным отделом позвоночника, скорее всего, все в порядке. Если же дотронуться подбородком до груди, не открывая рот, сложно или вообще не получается — возможно, над осанкой стоит поработать.

4. Сильно выступают ягодицы

Встаньте к стене, дотрагиваясь до нее затылком, лопатками, ягодицами и пятками. Если угол спины почти развернутый или, наоборот, приближается к 90 градусам, возможно нарушение осанки.

5. Появляются неоправданные мурашки на руках

Последите за дыханием в спокойном состоянии, когда вы не мерзнете. Если на вдохе или выдохе иногда появляются мурашки на руках — возможно, у вас есть проблемы с осанкой. Это также связано с ромбовидной мышцей (о которой говорилось в тесте № 1). Ее слабость компенсируется укорачиванием грудной мышцы, которая связана с дыханием и может пережимать нервы и сосуды, — отсюда мурашки на руках на вдохе или выдохе.

Если в ходе тестов вы обнаружили какие-то недостатки, не переживайте. Исправить их очень просто. Хороший комплекс упражнений вы найдете здесь. И не забывайте, что описанные симптомы могут быть вызваны не только проблемами с осанкой. Если боль повторяется все чаще, не проходит после упражнений и мешает жить — не занимайтесь самолечением, обратитесь к врачу.