5 простых секретов всегда чистого дома от профессионалов

У каждого из нас есть друг: каждый раз, когда вы приходите к нему домой, — все на своем месте, посуда сияет, а на полках ни пылинки. Часто мы думаем, что для этого требуется талант или как минимум генетика. Однако не всегда это так.

AdMe.ru собрал основные советы от людей, для которых чистота — это всего лишь полезный навык.

1. Разница между аккуратным и чистым

Дом может быть идеально чистым, однако он не будет казаться таким, если на всех открытых поверхностях лежат вещи: детские игрушки, одежда, груды книг или бумаг.

Очень важно поддерживать аккуратность и спасать свое жилище от излишней загроможденности. Представьте — аккуратный, но немного пыльный интерьер смотрится куда приятнее, чем бардак, но с идеально чистым полом.

2. Отсутствие лишних вещей

Трудно представить порядок в доме у людей, которые имеют тонну ненужных вещей.

Не приносите в дом листовки, попавшие в ваш почтовый ящик. Избегайте дубликатов: не покупайте третью расческу и десятую кружку, если понимаете, что вам достаточно тех, что у вас уже есть. Не приобретайте контейнеры, пока не будете знать точно, что именно в них хранить. Прежде чем купить новый торшер, подумайте, куда вы денете старый.

И, чтобы точно понять, нужна ли вам та или иная вещь, берите ее в руки и спрашивайте себя, вызывает ли она у вас радость. Если нет, смело выбрасывайте.

3. Ящик для вещей, которые не на месте

Никто не совершенен. Бывает так, что гости приходят очень и очень неожиданно. Вместо того чтобы спешно пытаться расставить все по местам, заведите специальный «критичный» ящик. Кладите в него все лишние вещи перед приходом гостей, а аккуратно раскладывайте по местам уже после их ухода.

Благодаря этому приему после прощания с друзьями у вас не будет возникать таких вопросов, как «куда же я засунул утюг?».

4. Проверять беспорядок, выходя из комнаты

Возьмите себе привычку, выходя из комнаты, забирать по одной вещи, которой в этой части дома не место. Это могут быть грязные кружки, книги или просто одежда, которую давно пора постирать.

Таким образом, незаметно, но бардака и повседневных домашних дел станет значительно меньше.

5. Уборка как возможность расслабиться и отвлечься

Очень хорошая привычка — обдумывать какие-то вопросы и просто успокаиваться после работы, расставляя все по местам. Представьте, что, делая легкую уборку, вы будто бы систематизируете все у себя в голове после тяжелого рабочего дня.

Перевести легкие хозяйственные дела в расслабляющий ритуал полезно и для чистоты в доме, и для внутреннего баланса.

Фото на превью depositphotos, depositphotos, depositphotos

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