5+ продуктов, необходимых при сидячей работе

Отсутствие движения, вредные перекусы и постоянное нахождение за компьютером — все эти атрибуты офисной жизни рано или поздно сказываются на здоровье.

AdMe.ru собрал для вас продукты, которые стоит включить в свой рацион при сидячей работе.

1. Для глаз

Несмотря на то что технологии ушли далеко вперед, работа за компьютером вредит вашим глазам как минимум из-за необходимости постоянно их напрягать. Сохранить здоровье глаз помогут продукты, содержащие жирные кислоты омега-3, лютеин, цинк и витамины A, C и E:

  • зелень (салат, шпинат, листовая капуста)
  • яйца
  • цитрусовые
  • ягоды
  • орехи и семечки
  • жирная рыба (лосось, тунец, скумбрия, форель).

2. Для укрепления иммунитета

Из-за большого количества людей, сидящих в замкнутом пространстве, офис — идеальная среда для распространения бактерий и вирусов. Поэтому неудивительно, что один простудившийся человек может легко заразить всех вокруг. Чтобы этого не допустить, помимо общих мер безопасности, включите в свой рацион продукты, укрепляющие иммунитет:

  • цитрусовые
  • красный перец
  • брокколи
  • чеснок
  • имбирь
  • киви
  • папайю.

3. Для ускорения метаболизма

Чем лучше метаболизм, тем больше калорий сжигается. Для офисных работников, которые большую часть своего дня проводят в сидячем положении, это особенно актуально. Эти продукты помогут ускорить обмен веществ и поддерживать вес на нужной отметке:

  • морская капуста
  • кофе
  • чай
  • специи (имбирь, кайенский перец, кардамон)
  • бобовые
  • нежирное мясо (курица, индейка).

4. Для мозга

Правильное питание важно не только для физического здоровья, но и для здоровья мозга, который, как известно, является главным «инструментом» офисных сотрудников. Хорошей работе серого вещества и замедлению возрастных изменений способствуют эти продукты:

  • жирная рыба (лосось, семга, форель)
  • черника
  • орешки и семечки
  • продукты, богатые клетчаткой (овсянка, цельнозерновой хлеб, бурый рис)
  • гранатовый сок
  • темный шоколад.

5. Для кишечника

Согласно американскому исследованию, сидячая работа на протяжении десяти и более лет вдвое повышает риск возникновения рака толстой кишки. Предотвратить его помогут регулярные физические упражнения (в том числе во время рабочего дня) и правильная диета, включающая в себя следующие продукты:

  • брокколи
  • шпинат
  • цитрусовые
  • ягоды
  • продукты, богатые клетчаткой (овсянка, хлеб, бурый рис).

А вот потребление красного мяса и переработанного мяса (вроде сосисок или колбасы) специалисты советуют ограничить, поскольку оно увеличивает риск возникновения рака.

Фото на превью depositphotos, depositphotos

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3 Комментарии
  • 23 октября 2017
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