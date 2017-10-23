5+ продуктов, необходимых при сидячей работе

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Отсутствие движения, вредные перекусы и постоянное нахождение за компьютером — все эти атрибуты офисной жизни рано или поздно сказываются на здоровье. AdMe.ru собрал для вас продукты, которые стоит включить в свой рацион при сидячей работе.

1. Для глаз

Несмотря на то что технологии ушли далеко вперед, работа за компьютером вредит вашим глазам как минимум из-за необходимости постоянно их напрягать. Сохранить здоровье глаз помогут продукты, содержащие жирные кислоты омега-3, лютеин, цинк и витамины A, C и E: зелень (салат, шпинат, листовая капуста)

яйца

цитрусовые

ягоды

орехи и семечки

жирная рыба (лосось, тунец, скумбрия, форель).

2. Для укрепления иммунитета

Из-за большого количества людей, сидящих в замкнутом пространстве, офис — идеальная среда для распространения бактерий и вирусов. Поэтому неудивительно, что один простудившийся человек может легко заразить всех вокруг. Чтобы этого не допустить, помимо общих мер безопасности, включите в свой рацион продукты, укрепляющие иммунитет: цитрусовые

красный перец

брокколи

чеснок

имбирь

киви

папайю.

3. Для ускорения метаболизма

Чем лучше метаболизм, тем больше калорий сжигается. Для офисных работников, которые большую часть своего дня проводят в сидячем положении, это особенно актуально. Эти продукты помогут ускорить обмен веществ и поддерживать вес на нужной отметке: морская капуста

кофе

чай

специи (имбирь, кайенский перец, кардамон)

бобовые

нежирное мясо (курица, индейка).

4. Для мозга

Правильное питание важно не только для физического здоровья, но и для здоровья мозга, который, как известно, является главным «инструментом» офисных сотрудников. Хорошей работе серого вещества и замедлению возрастных изменений способствуют эти продукты: жирная рыба (лосось, семга, форель)

черника

орешки и семечки

продукты, богатые клетчаткой (овсянка, цельнозерновой хлеб, бурый рис)

гранатовый сок

темный шоколад.

5. Для кишечника

Согласно американскому исследованию, сидячая работа на протяжении десяти и более лет вдвое повышает риск возникновения рака толстой кишки. Предотвратить его помогут регулярные физические упражнения (в том числе во время рабочего дня) и правильная диета, включающая в себя следующие продукты: брокколи

шпинат

цитрусовые

ягоды

продукты, богатые клетчаткой (овсянка, хлеб, бурый рис). А вот потребление красного мяса и переработанного мяса (вроде сосисок или колбасы) специалисты советуют ограничить, поскольку оно увеличивает риск возникновения рака.