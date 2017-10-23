5+ продуктов, необходимых при сидячей работе
Отсутствие движения, вредные перекусы и постоянное нахождение за компьютером — все эти атрибуты офисной жизни рано или поздно сказываются на здоровье.
AdMe.ru собрал для вас продукты, которые стоит включить в свой рацион при сидячей работе.
1. Для глаз
Несмотря на то что технологии ушли далеко вперед, работа за компьютером вредит вашим глазам как минимум из-за необходимости постоянно их напрягать. Сохранить здоровье глаз помогут продукты, содержащие жирные кислоты омега-3, лютеин, цинк и витамины A, C и E:
- зелень (салат, шпинат, листовая капуста)
- яйца
- цитрусовые
- ягоды
- орехи и семечки
- жирная рыба (лосось, тунец, скумбрия, форель).
2. Для укрепления иммунитета
Из-за большого количества людей, сидящих в замкнутом пространстве, офис — идеальная среда для распространения бактерий и вирусов. Поэтому неудивительно, что один простудившийся человек может легко заразить всех вокруг. Чтобы этого не допустить, помимо общих мер безопасности, включите в свой рацион продукты, укрепляющие иммунитет:
- цитрусовые
- красный перец
- брокколи
- чеснок
- имбирь
- киви
- папайю.
3. Для ускорения метаболизма
Чем лучше метаболизм, тем больше калорий сжигается. Для офисных работников, которые большую часть своего дня проводят в сидячем положении, это особенно актуально. Эти продукты помогут ускорить обмен веществ и поддерживать вес на нужной отметке:
- морская капуста
- кофе
- чай
- специи (имбирь, кайенский перец, кардамон)
- бобовые
- нежирное мясо (курица, индейка).
4. Для мозга
Правильное питание важно не только для физического здоровья, но и для здоровья мозга, который, как известно, является главным «инструментом» офисных сотрудников. Хорошей работе серого вещества и замедлению возрастных изменений способствуют эти продукты:
- жирная рыба (лосось, семга, форель)
- черника
- орешки и семечки
- продукты, богатые клетчаткой (овсянка, цельнозерновой хлеб, бурый рис)
- гранатовый сок
- темный шоколад.
5. Для кишечника
Согласно американскому исследованию, сидячая работа на протяжении десяти и более лет вдвое повышает риск возникновения рака толстой кишки. Предотвратить его помогут регулярные физические упражнения (в том числе во время рабочего дня) и правильная диета, включающая в себя следующие продукты:
- брокколи
- шпинат
- цитрусовые
- ягоды
- продукты, богатые клетчаткой (овсянка, хлеб, бурый рис).
А вот потребление красного мяса и переработанного мяса (вроде сосисок или колбасы) специалисты советуют ограничить, поскольку оно увеличивает риск возникновения рака.
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