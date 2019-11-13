5 признаков того, что шоурум продает вещи с AliExpress

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Не секрет, что индустрия моды сегодня находится на подъеме. Выбор эксклюзивных вещей и нишевых дизайнерских решений для гардероба широк и отвечает любым потребностям. А вот цены на бренды разительно отличаются в бутиках и онлайн-магазинах. В голове рождается множество вопросов: как действительно выглядит оригинал, для чего местные дизайнеры приклеивают к одежде китайские бирки, а главное, почему обычная с виду блузка может стоить более $ 100.

В действительности отличить настоящий бренд от подделки непросто. Вспомнить хотя бы «челночные» сумки коллекции Louis Vuitton: не все верили, что высокая мода бывает и такой. Мы в AdMe.ru погрузились в эту тему и решили перечислить основные признаки того, что шоурум выдает товар, купленный на китайском сайте, за дизайнерскую вещь.

1. Консультант не дает четкого ответа на вопрос, кто шьет одежду, мямлит про «партнеров в Китае»

Итак, вы зашли в шоурум и увидели много красивой одежды. Для начала задайте наводящий вопрос консультанту. Например, где шьют эти наряды и кто дизайнер. Продавец, который гарантирует качество, даст четкие ответы. Если же консультант отводит глаза и бормочет что-то вроде «не уточняла, но качество хорошее» или «хозяйка все сама закупает», стоит насторожиться. Продавцы оригиналов слишком гордятся своим продуктом, чтобы не рассказывать об этом клиенту. Обычно на одежных этикетках в таких бутиках значится собственное производство или страна-изготовитель с высокой репутацией (например, Корея). Однако встречаются и бирки «Сделано в Китае». Возможно, по оплошности их не успели срезать. Не стесняйтесь уточнить, где все же выпускают эту одежду. Велика вероятность, что вы получите пространный ответ о неких «китайских партнерах, которые шьют по лекалу определенную часть». Решайте, есть ли место этому эксклюзиву в вашем гардеробе.

2. В шоуруме продают все: от нижнего белья до пуховиков — надо насторожиться

Если ассортимент шоурума разнообразный: от трусов до шуб, от домашней одежды до деловой, — вероятность того, что это разработано одним брендом (от идеи и эскиза до конечного производства), крайне мала. Чтобы создавать такое количество вещей, надо иметь очень много рабочей силы. Китай именно этим и славится.

3. Торчит нитка / расходится шов — перед вами подделка

Выбирая одежду в шоуруме, всегда внимательно проверяйте качество покроя, смотрите, не торчат ли нитки, как обработаны швы. Некоторые консультанты в порыве загладить впечатление от бракованной вещи предлагают «прямо сейчас все обработать». А иногда можно услышать и такое объяснение: «Это наша новая коллекция, и мы не успели подрезать лишнее». Эти слова лишний раз подтверждают, что вещь заказана на китайском сайте. К тому же стоит внимательно изучить состав ткани. В Китае есть и качественные вещи, и сшитые из недорогого материала. Порой в погоне за выгодой перекупщики идут на сделку с совестью и приобретают дешевый товар, который позже продают с огромной наценкой.

4. Вещи из Италии и США по предоплате — увы, это также маркер AliExpress

Помимо физически существующих шоурумов в интернете можно встретить сотни онлайн-магазинов брендовых вещей. Обнаружить подделку здесь сложнее, так как нет возможности увидеть и потрогать одежду до совершения покупки. Работа подобного бутика по предоплате — один из признаков, который может насторожить покупателя. То есть заказ обещанной американской или европейской одежды возможен только после полной оплаты покупки. Обычно магазины брендовых вещей так не функционируют. А вот для перекупщика с AliExpress это рабочая схема: он получает деньги, большую часть забирает, на оставшиеся делает заказ в Китае. Клиентоориентированности ноль, зато доход в 5-кратном размере. В довершение покупателя даже могут отправить в почтовое отделение, где ему предстоит забрать «европейский эксклюзив» в упаковке китайского Taobao.

5. Китайская бижутерия выдается за элитный хендмейд

Есть более мелкий, но не менее изощренный интернет-бизнес — продажа китайских украшений в качестве уникальных изделий местных мастеров. Продавцы скупают бижутерию за бесценок, срезают бирки (этот пункт самый важный, как вы уже догадались) и прикрепляют лейбл «ручная работа». Так легким движением руки стеклянные кулоны и колечки превращаются в эксклюзивный хендмейд. Проверяется по фото в Google.

Как проверить шоурум и защитить себя от обмана

Перед тем как сделать покупку, прочитайте отзывы. Обычно люди, уже наступившие на грабли, охотно предостерегают других. Шоурумы возмущены негативными рецензиями: мол, конкуренты хотят их оклеветать. Возможно. Но не в тех случаях, когда плохих отзывов больше, чем хороших.

Есть среди откликов покупателей и комментарии, в которых нет претензии к качеству одежды, но во многих прослеживается повторяющееся слово «Китай». Одни находят аналоги таких товаров на китайских Taobao и Joom, другие просто случайно обнаруживают неотрезанную этикетку с упоминанием страны-производителя. Что интересно, многие вовсе не против носить вещь, сшитую в Китае. Расстраивает лишь обман владельцев бутиков, которые заверяют, что продают эксклюзив, поэтому и цена такая высокая.

Возникает вопрос: почему, как правило, вещь, заказанная на AliExpress, выглядит намного проще, чем та же самая в шоуруме? Невольно ловишь себя на мысли: может, в бутиках все же продают оригиналы, а на AliExpress — их подделки? Это не так, и есть простое объяснение. Шоурум использует инстаграм-фильтры, фотошоп, цветокоррекцию и тысячи других фоторедакторов для придания модели лоска и гламура.

Манекенщица, которая демонстрирует вещь, обладает хорошими пропорциями и внешностью, которые доведены до идеала ухищрениями визажистов и фотошоп-редакторов.

Модели сфотографированы в статике. Как только девушки изменят положение тела, одежда не будет так красиво сидеть. А еще все комплекты умело затянуты по фигуре булавками и ушиты сзади нитками, которых не видно на фото.