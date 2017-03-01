5 признаков недостатка витаминов, которые буквально написаны на лице

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Проблема недостатка витаминов особенно актуальна сейчас, в начале весны. Без них мы чувствуем себя вялыми, апатичными и оказываемся легкой мишенью для различных вирусов. Мы в AdMe.ru удивились, узнав, что для того чтобы понять, хватает ли организму некоторых витаминов, достаточно посмотреть в зеркало. Вы можете провести такую «диагностику» прямо во время чтения статьи.

Слишком бледная кожа

На исходе зимы мало кто может похвастаться шоколадным загаром. Но если кожа стала совсем бледной, и это вам не свойственно, знайте, что такой симптом может говорить о недостатке витамина B12. Без него мы чувствуем себя подавленными и уставшими. Чтобы восполнить его потерю, нужно увеличить потребление мяса и морепродуктов.

Сухие волосы

Сухие, ломкие волосы, покрытые большим количеством перхоти, могут сигнализировать о недостатке биотина, известного как витамин B7. Чаще всего это происходит после употребления антибиотиков. Для повышения уровня B7 нужно чаще есть мясо, рыбу, овощи, фрукты, грибы, бобовые и на время забыть о диетах.

Припухшие глаза

Если вы стали замечать отечность глаз и конечностей, возможно, в вашем организме не хватает йода. Самым распространенным его источником является йодированная соль. Также йод содержится в морепродуктах (лобстерах, креветках, водорослях), молочных продуктах и даже в хлебе.

Бесцветные губы

Бледные губы могут являться симптомом недостатка железа. Об этом же свидетельствуют регулярные простуды и низкое артериальное давление. Восполнить недостаток железа совсем не сложно. Достаточно употреблять больше красного мяса и отказаться на время от продуктов с повышенным содержанием кальция.

Кровоточивость десен

Проблемные кровоточащие десны могут говорить о недостатке витамина C. Пониженное его содержание может привести к ослаблению иммунитета, болям в мышцах и костях, проблемам с зубами. Витамин С в больших количествах содержится в цитрусовых и красном перце.