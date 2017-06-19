5 приборов, которые сжигают электричество даже в выключенном режиме

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Знаете ли вы, что бытовая техника способна вести «тайную» жизнь и продолжать работать даже после того, как вы нажали на «OFF»? AdMe.ru разобрался, какая электроника отличается особой «строптивостью» и продолжает потреблять энергию, даже если мы ее выключили.

Зарядка без телефона

Зарядное устройство продолжает потреблять электроэнергию, даже когда к нему не подсоединен гаджет. Правда, это мало сказывается на нашем бюджете, ведь мощность у такого прибора просто мизерная.

Приставка для цифрового TV

Приставки для цифрового телевидения продолжают работать после дежурного выключения и «наматывают» энергии примерно на 30 рублей в год. Правда, многие из нас даже не переводят такие приставки в режим ожидания, ограничиваясь лишь отключением телевизора. Из-за этого итоговая стоимость возрастает в 5 раз.

Телевизор

Оказывается, нажимая кнопку «OFF» на пульте, мы не выключаем телевизор, а переводим его в спящий режим? В таком состоянии он потребляет энергии примерно на 30 рублей в год.

Компьютеры и ноутбуки

Даже в выключенном режиме компьютеры и ноутбуки продолжают работать. Поэтому, выключая их из розетки, вы сможете сэкономить на электроэнергии около 120 рублей в год. Те же, кто обычно оставляет компьютер в спящем режиме, могут умножить эту цифру примерно на 1,5.

Техника с таймером

Такая малозаметная деталь, как работающий таймер, говорит о том, что прибор, на котором он расположен, продолжает потреблять электричество. Выключая такую технику из розетки, вы экономите больше 130 рублей в год.

Стоит ли отключать?

Кого-то приведенные выше цифры не впечатлят, а кому-то, наоборот, покажутся весьма убедительными. Так или иначе, выключать технику из розеток все-таки стоит. Ведь при незапланированном скачке напряжения можно потерять целое состояние на сгоревшей электронике.