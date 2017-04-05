5 ошибок, которые мы совершаем в душе каждый день

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Принятие душа — это ежедневный ритуал, который большинство из нас совершают механически, даже не задумываясь, что делают это неверно. Оказывается, принимать душ тоже нужно по правилам, чтобы не навредить нашей коже. AdMe.ru собрал классические ошибки, которые мы делаем во время принятия душа. Старайтесь их не допускать, и кожа скажет вам спасибо.

1. Слишком горячая вода

Горячая вода лишает кожу влаги, приводит к сухости и шелушению. Кроме того, сверх меры горячий душ вреден еще по 2 причинам: во-первых, он смывает слишком много кожного жира, оставляя кожу беззащитной перед бактериями и вредными веществами. А во-вторых, вызывает излишний приток крови. Это часто приводит к длительному покраснению, воспалениям, сыпи и сухости кожи.

2. Чрезмерно длительный душ

Как и горячая вода, длительное пребывание под душем пересушивает кожу. Отсюда различные проблемы: сыпь, зуд. Помните: душ должен длиться около 10 минут.

3. Частое использование сильно пенящихся средств для душа

В состав современных моющих средств входят поверхностно-активные вещества. Их задача состоит в том, чтобы прикрепить молекулы жира к молекулам воды. Если наш гель для душа дает обильную пену, это значит, что в нем содержится избыток таких веществ. Чем больше пены образует средство для душа, тем больше оно удаляет естественный защитный жировой слой. Это приводит к сухости и огрубению кожи. Кроме того, если у вас нет медицинских показаний к использованию антибактериальных моющих средств, нет никакой необходимости применять их каждый день.

4. Использование старых и непросушенных мочалок

Длительное использование одной и той же мочалки — это большой риск для здоровья. Влажные мочалки и губки создают идеальные условия для развития бактерий и плесени. Пользоваться одной губкой можно не более 4 недель. Лучший вариант — использовать в качестве мочалки махровую рукавичку или небольшое полотенце Также важно после использования мочалки обязательно высушивать ее.

5. Чересчур интенсивное обтирание

Правильно высушить кожу не менее важно, чем правильно ее вымыть. Обтирайтесь нежестким полотенцем, оставляя тело чуть влажным. После этого не поленитесь увлажнить кожу любимым кремом или молочком, и она будет бархатистой и здоровой!