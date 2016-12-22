5 модных стрижек для тонких и капризных волос
Тонкие волосы требуют к себе особого отношения. За ними сложно ухаживать, их трудно укладывать и еще сложнее сделать шикарную прическу. Но все эти проблемы легко решаются, если вы подберете себе правильную стрижку.
AdMe.ru спешит доказать вам, что тонкие волосы — это не приговор, и представить топ-5 стрижек, которые сотворят чудо и сделают вас настоящей принцессой.
Боб-каре с удлинением
Боб по праву может называться стрижкой на все времена. Благодаря огромному количеству вариаций он подходит всем, независимо от возраста, формы лица и структуры волос.
Пикси
Универсальная прическа, придающая объем даже самым тонким волосам. У пикси много вариаций: волосы можно пригладить или взъерошить на затылке, сделать косую или рваную челку, оставить лоб открытым, зачесав пряди назад. И все они будут смотреться на пять.
Креативная короткая стрижка
Смелым и творческим натурам невероятно повезло — на тонких и редких волосах такие стрижки выглядят очень красиво. Необычные эффекты в виде асимметричной длины или выбритых висков придадут вам индивидуальности.
Градуированное каре с челкой
Еще один бессменный тренд — градуированное каре. Такая стрижка выглядит очень нежно и женственно. К тому же создает объем, что точно оценят девушки с тонкими волосами. Это идеальный способ выглядеть всегда чудесно и не тратить половину утра на укладку.
Каре с ровным срезом
Беспроигрышный вариант для тонких волос — стрижка с ровным срезом.
Тонкие волосы, подстриженные ровным прямым срезом, выглядят густыми и ухоженными. А прическа смотрится более аккуратной.
Конечно, без специальных шампуней, кондиционеров и средств, придающих волосам объем, сложно сделать отличную укладку. Но с удачной стрижкой, согласитесь, создать стильную прическу гораздо проще.
Фото на превью depositphotos.com
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