5 модных стрижек для тонких и капризных волос

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Тонкие волосы требуют к себе особого отношения. За ними сложно ухаживать, их трудно укладывать и еще сложнее сделать шикарную прическу. Но все эти проблемы легко решаются, если вы подберете себе правильную стрижку.

AdMe.ru спешит доказать вам, что тонкие волосы — это не приговор, и представить топ-5 стрижек, которые сотворят чудо и сделают вас настоящей принцессой.