5 модных стрижек для тонких и капризных волос

Тонкие волосы требуют к себе особого отношения. За ними сложно ухаживать, их трудно укладывать и еще сложнее сделать шикарную прическу. Но все эти проблемы легко решаются, если вы подберете себе правильную стрижку.

AdMe.ru спешит доказать вам, что тонкие волосы — это не приговор, и представить топ-5 стрижек, которые сотворят чудо и сделают вас настоящей принцессой.

Боб-каре с удлинением

Боб по праву может называться стрижкой на все времена. Благодаря огромному количеству вариаций он подходит всем, независимо от возраста, формы лица и структуры волос.

Пикси

Универсальная прическа, придающая объем даже самым тонким волосам. У пикси много вариаций: волосы можно пригладить или взъерошить на затылке, сделать косую или рваную челку, оставить лоб открытым, зачесав пряди назад. И все они будут смотреться на пять.

Креативная короткая стрижка

Смелым и творческим натурам невероятно повезло — на тонких и редких волосах такие стрижки выглядят очень красиво. Необычные эффекты в виде асимметричной длины или выбритых висков придадут вам индивидуальности.

Градуированное каре с челкой

Еще один бессменный тренд — градуированное каре. Такая стрижка выглядит очень нежно и женственно. К тому же создает объем, что точно оценят девушки с тонкими волосами. Это идеальный способ выглядеть всегда чудесно и не тратить половину утра на укладку.

Каре с ровным срезом

Беспроигрышный вариант для тонких волос — стрижка с ровным срезом.

Тонкие волосы, подстриженные ровным прямым срезом, выглядят густыми и ухоженными. А прическа смотрится более аккуратной.

Конечно, без специальных шампуней, кондиционеров и средств, придающих волосам объем, сложно сделать отличную укладку. Но с удачной стрижкой, согласитесь, создать стильную прическу гораздо проще.

Фото на превью depositphotos.com ,
instagram.com

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1 Комментарии
  • 22 декабря 2016
  • 1
  • 10609

ВОТ ПРОСТО ДА.

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