5-минутная система от известного биолога для идеальной формы
Всего 5 минут упражнений в день — и вы будете совершенно здоровы. Так утверждает знаменитый биолог И. П. Мюллер. Причем заниматься такой гимнастикой могут абсолютно все в любом удобном месте: дома, на даче, на пляже и т. д. Упражнения делятся по степени сложности (1, 2, 3), но лучше начинать всегда с самой легкой.
AdMe.ru предлагает вам проверить на себе эту систему и рассказать о ее результатах.
Самопроверка
Перед тем как начать гимнастику, рекомендуется поверить, в каком состоянии сейчас находится ваш мышечный корсет. Это можно сделать следующим образом.
Способ 1
- Лягте на живот, оторвите руки и ноги от пола (одновременно!).
- Втянув пупок, напрягите мышцы пресса, прогните спину и приподнимите грудную клетку. Продержитесь хотя бы минуту в таком положении.
Способ 2
- Встаньте на четвереньки так, чтобы ноги в местах сгиба образовали прямые углы.
- Посмотрите перед собой и, вытянув шею, вытяните левую руку и правую ногу (или наоборот) вперед и назад соответственно. Здесь важно удержать равновесие хотя бы минуту.
Если вам тяжело было сделать два этих упражнения, стоит задуматься об укреплении мышечного корсета.
Боковые качания туловища
- Ноги сомкните вместе, руки сожмите в кулак и раскачивайте туловище из стороны в сторону. Каждый раз, когда тело наклоняется вправо, левая рука, согнутая в локте, должна подтягиваться вверх.
- Теперь повторите все это: а) когда руки вытянуты по сторонам; б) когда руки вытянуты вверх, а пальцы переплетены между собой.
- Все эти упражнения повторите, когда ноги стоят на ширине плеч.
Быстрые движения со сгибанием ног
- Быстро поднимайте и опускайте попеременно ногу, согнутую в колене, как можно выше и ближе к груди, при этом не наклоняйтесь вперед. Носок должен быть опущен вниз.
- Откидывайте нижнюю часть ноги поочередно назад. Старайтесь при этом каждый раз ударить себя сзади пяткой. При этом верхняя часть ноги остается неподвижной и вертикальной.
- Во время вдоха сделайте несколько очень быстрых и сильных толчков одной ногой, а во время выдоха — таких же толчков другой ногой. Этот толчок должен быть похож на обычный удар носком по футбольному мячу.
Медленные глубокие приседания
- Расставьте ноги и опустите руки вниз. Затем медленно поднимите руки вперед на уровне плеч и присядьте на корточки. Во время этого упражнения пятки ни в коем случае не должны приподниматься вверх.
- Непрерывно глубоко присядьте (как в первом упражнении), но с сомкнутыми и все время приподнятыми пятками.
- Непрерывно глубоко присядьте, только теперь на одной ноге попеременно с сомкнутыми, почти параллельными ступнями.
Фото на превью merrgetsactive
По материалам Моя система: Пять минут в день. И. Мюлер