5-минутная система от известного биолога для идеальной формы

Всего 5 минут упражнений в день — и вы будете совершенно здоровы. Так утверждает знаменитый биолог И. П. Мюллер. Причем заниматься такой гимнастикой могут абсолютно все в любом удобном месте: дома, на даче, на пляже и т. д. Упражнения делятся по степени сложности (1, 2, 3), но лучше начинать всегда с самой легкой.

AdMe.ru предлагает вам проверить на себе эту систему и рассказать о ее результатах.

Самопроверка

Перед тем как начать гимнастику, рекомендуется поверить, в каком состоянии сейчас находится ваш мышечный корсет. Это можно сделать следующим образом.

Способ 1

  • Лягте на живот, оторвите руки и ноги от пола (одновременно!).
  • Втянув пупок, напрягите мышцы пресса, прогните спину и приподнимите грудную клетку. Продержитесь хотя бы минуту в таком положении.

Способ 2

  • Встаньте на четвереньки так, чтобы ноги в местах сгиба образовали прямые углы.
  • Посмотрите перед собой и, вытянув шею, вытяните левую руку и правую ногу (или наоборот) вперед и назад соответственно. Здесь важно удержать равновесие хотя бы минуту.

Если вам тяжело было сделать два этих упражнения, стоит задуматься об укреплении мышечного корсета.

Боковые качания туловища

  1. Ноги сомкните вместе, руки сожмите в кулак и раскачивайте туловище из стороны в сторону. Каждый раз, когда тело наклоняется вправо, левая рука, согнутая в локте, должна подтягиваться вверх.
  2. Теперь повторите все это: а) когда руки вытянуты по сторонам; б) когда руки вытянуты вверх, а пальцы переплетены между собой.
  3. Все эти упражнения повторите, когда ноги стоят на ширине плеч.

Быстрые движения со сгибанием ног

  1. Быстро поднимайте и опускайте попеременно ногу, согнутую в колене, как можно выше и ближе к груди, при этом не наклоняйтесь вперед. Носок должен быть опущен вниз.
  2. Откидывайте нижнюю часть ноги поочередно назад. Старайтесь при этом каждый раз ударить себя сзади пяткой. При этом верхняя часть ноги остается неподвижной и вертикальной.
  3. Во время вдоха сделайте несколько очень быстрых и сильных толчков одной ногой, а во время выдоха — таких же толчков другой ногой. Этот толчок должен быть похож на обычный удар носком по футбольному мячу.

Медленные глубокие приседания

  1. Расставьте ноги и опустите руки вниз. Затем медленно поднимите руки вперед на уровне плеч и присядьте на корточки. Во время этого упражнения пятки ни в коем случае не должны приподниматься вверх.
  2. Непрерывно глубоко присядьте (как в первом упражнении), но с сомкнутыми и все время приподнятыми пятками.
  3. Непрерывно глубоко присядьте, только теперь на одной ноге попеременно с сомкнутыми, почти параллельными ступнями.

Фото на превью merrgetsactive
По материалам Моя система: Пять минут в день. И. Мюлер

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0 Комментарии
  • 9 августа 2017
  • 15246

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