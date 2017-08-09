5-минутная система от известного биолога для идеальной формы

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Всего 5 минут упражнений в день — и вы будете совершенно здоровы. Так утверждает знаменитый биолог И. П. Мюллер. Причем заниматься такой гимнастикой могут абсолютно все в любом удобном месте: дома, на даче, на пляже и т. д. Упражнения делятся по степени сложности (1, 2, 3), но лучше начинать всегда с самой легкой.

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