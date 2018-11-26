5 лайфхаков, которые помогут вам сделать ванную кристально чистой меньше чем за 15 минут

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Ванная комната — одно из самых сложных помещений для уборки. Мы ежедневно проводим в ней утро и вечер, и поэтому она быстро загрязняется. Согласно исследованию, ванная комната — любимое место размножения бактерий, так как там всегда тепло и влажно. Но уборка здесь — не самая приятная процедура, которую мы часто откладываем.

AdMe.ru подготовил 5 лайфхаков, которые помогут вам убраться в ванной с минимальными усилиями.

1. Отмыть унитаз

Вам понадобится всего лишь банка колы, чтобы помыть унитаз. Просто вылейте в него газировку, оставьте на 30–60 минут, а потом почистите унитаз ершиком. Вы можете аналогичным образом помыть туалет с помощью ополаскивателя для рта или уксуса. Такой способ очищения убьет все бактерии.

2. Залить в отпариватель эфирное масло

Парогенератор хорошо убивает бактерии и может помочь в уборке полов и стен ванной. А если вы добавите в воду пару капель эфирного масла, то ваша уборная наполнится свежим и натуральным ароматом. Но очень важно, чтобы после уборки вы не забыли поменять воду в отпаривателе.

3. Очистить следы от жесткой воды с помощью лимона

Решение очень простое: нужно взять половинку лимона и натереть ею проблемный участок. Если загрязнение особо сложное, можно дополнительно обработать его солью.

4. Отмыть зеркала

Не переживайте, если у вас нет специального спрея для мытья зеркал, ведь их можно отмыть до блеска с помощью простой соды. Но даже если и бикарбоната натрия нет, то зеркала можно помыть, используя 3 пакетика черного чая. Заварите их и залейте напиток в бутылочку с дозатором, используя его как обычный спрей для мытья зеркал.

5. Сберечь чистоту раковины

Есть простой способ, который поможет сохранить вашу раковину чистой. Нанесите соду или уксус на поверхность раковины и сполосните водой, а металлические части протрите половинкой лимона.

А как вы делаете уборку в ванной? Делитесь своим опытом в комментариях.