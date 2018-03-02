Необязательно сразу делать татуировку на всю жизнь. Ее можно сначала примерить

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Жив стереотип о том, что временных татуировок не бывает, а если и бывают, то выглядят они убого. На самом деле это не так, и в сегодняшней статье мы как раз собрали доказательства того, что временные тату тоже бывают очень красивыми.

Важно понимать разницу: перманентная татуировка делается с проникновением пигмента под кожу, а временное тату наносится на кожу. Другими словами, временная татуировка — это просто рисунок, вариация на тему боди-арта. AdMe.ru выбрал 5 популярных технологий, которые используются для нанесения временных татуировок. Благодаря этим способам можно «обкатать» вдоль и поперек любой рисунок на теле и принять окончательное решение — колоть или не колоть.

1. Переводные татуировки

Самый быстрый и безопасный способ украсить тело татуировкой. Недостаток — морщится на коже. Этого можно избежать, если выбрать переводной рисунок на спиртовой основе и нанести сверху закрепляющую краску. Держится максимум 2 недели и стирается неравномерно. Такие переводилки очень популярны за счет разнообразия цветовой палитры. Можно удалять раньше, чем рисунок начнет исчезать сам.

2. Биотату

Такой же легкий способ нанести татушку, как и первый. Биотату — это узоры, которые делаются красками или блестками и держатся на коже при помощи специального безвредного клея. Удобный вариант для особых случаев, но быстро стирается и осыпается.

3. Тату хной

Менди (мехенди, хинди, урду) — традиционный многовековой боди-арт в Индии, арабских странах, Индонезии, Малайзии и Северной Африке. Относится к биотатуировкам, но перешло в отдельное направление. Благодаря селебрити роспись хной стала популярна и у нас. После нанесения рисунок проявляется через несколько дней и держится не больше одного месяца. Чтобы менди сошло, должен вырасти новый слой кожи.

4. Временные татуировки аэрографом

Аэрограф представляет собой мини-спрей, с помощью которого краска распыляется на кожу поверх трафарета. Простой и удобный способ сделать временное тату, можно покрыть хоть все тело целиком. Татуировка аэрографом внешне очень похожа на перманентную. Процедура нанесения безболезненная и даже приятная. Тату держится на теле в среднем 3–4 дня, если не тереть ее в душе мочалкой. Лучше всего наносить на места, где нет трения кожи об одежду, тогда продержится 5–7 дней.

5. Временные татуировки на 3–5 лет

Полуперманент (темпту) — самый интересный и спорный вариант из всех, который разжигает сомнения еще больше. Все слышали про временные тату на 3–5 лет, которые потом исчезают. Наносят их с проникновением под кожу, как настоящие тату, но с использованием красок для перманентного макияжа. Перед нанесением тату минимум за сутки нельзя употреблять алкоголь, медицинские препараты. Если вы болеете, то на этот период откажитесь от данного эксперимента.

Учитывайте, что кожа на теле толще, чем на лице, поэтому краска будет залегать глубже, а пигмент — разрушаться медленнее. А значит, нет гарантии, что татуировка, сделанная таким способом, исчезнет так же бесследно, как и перманентный макияж. Профессиональный тату-мастер никогда не предлагает клиентам временное тату сроком на 3–5 лет, не желая вводить в заблуждение. Татуировка, нанесенная красками для перманентного макияжа или сделанная не слишком глубоко, со временем действительно начинает блекнуть, но полностью не исчезнет. На месте такого тату останется расплывчатое пятно, которое будет напоминать синяк. Останется или шлифовать кожу, или набивать поверх этой «красоты» нормальное, пожизненное тату. Вот так начинает выглядеть сделанное этим способом временное тату через 2–3 года:

Нам в AdMe.ru очень любопытно, так ли это на самом деле. Если вы уже испытывали временные татуировки на себе, делитесь впечатлениями в комментариях.