Выберите одну из этих 5 причесок и забудьте об укладке
Столько драгоценных утренних минут (а иногда и нервов) мы теряем на то, чтобы уложить волосы. Но есть простая альтернатива — подстричься так, чтобы перед любым выходом можно было просто пройтись расческой.
AdMe.ru отобрал 5 причесок для разной длины и структуры волос, которые и без укладки будут выглядеть шикарно.
Длинные и прямые
Длинные, прямые, блестящие, ухоженные волосы — это уже шикарная прическа, не требующая никаких лаков и муссов. А такая небольшая хитрость, как удлиненная челка, еще и подчеркнет овал лица.
Длинные и вьющиеся
Неидеально прямым волосам подойдет многослойная стрижка. Такую прическу не нужно будет долго и упорно укладывать, и она придаст волосам естественный объем и пышность.
Любые средние
Стильная небрежная прическа «шэг» набирает популярность. Она подойдет и тонким волосам — они будут смотреться объемнее, и густым — их естественная непослушность будет выглядеть как с обложек журналов. Эта стрижка с рваными прядями и удлиненной челкой очень удобна — перед выходом нужно лишь провести рукой по волосам.
Короткие и прямые
Удлиненный до подбородка боб придаст объем волосам без дополнительной укладки и каких-либо средств. Эта стрижка делает образ очень женственным за счет открытой шеи и к тому же подходит любому возрасту.
Любые короткие
Пикси — это маленькое чудо для любого типа волос. Такая прическа с короткими прядями спереди и сзади и удлиненными на макушке не требует к себе повышенного внимания и может обойтись без дополнительных средств.
Фото на превью eastnews