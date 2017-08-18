Выберите одну из этих 5 причесок и забудьте об укладке

Столько драгоценных утренних минут (а иногда и нервов) мы теряем на то, чтобы уложить волосы. Но есть простая альтернатива — подстричься так, чтобы перед любым выходом можно было просто пройтись расческой.

AdMe.ru отобрал 5 причесок для разной длины и структуры волос, которые и без укладки будут выглядеть шикарно.

Длинные и прямые

Длинные, прямые, блестящие, ухоженные волосы — это уже шикарная прическа, не требующая никаких лаков и муссов. А такая небольшая хитрость, как удлиненная челка, еще и подчеркнет овал лица.

Длинные и вьющиеся

Неидеально прямым волосам подойдет многослойная стрижка. Такую прическу не нужно будет долго и упорно укладывать, и она придаст волосам естественный объем и пышность.

Любые средние

Стильная небрежная прическа «шэг» набирает популярность. Она подойдет и тонким волосам — они будут смотреться объемнее, и густым — их естественная непослушность будет выглядеть как с обложек журналов. Эта стрижка с рваными прядями и удлиненной челкой очень удобна — перед выходом нужно лишь провести рукой по волосам.

Короткие и прямые

Удлиненный до подбородка боб придаст объем волосам без дополнительной укладки и каких-либо средств. Эта стрижка делает образ очень женственным за счет открытой шеи и к тому же подходит любому возрасту.

Любые короткие

Пикси — это маленькое чудо для любого типа волос. Такая прическа с короткими прядями спереди и сзади и удлиненными на макушке не требует к себе повышенного внимания и может обойтись без дополнительных средств.

Фото на превью eastnews

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7 Комментарии
  • 18 августа 2017
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