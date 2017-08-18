Выберите одну из этих 5 причесок и забудьте об укладке

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Столько драгоценных утренних минут (а иногда и нервов) мы теряем на то, чтобы уложить волосы. Но есть простая альтернатива — подстричься так, чтобы перед любым выходом можно было просто пройтись расческой.

AdMe.ru отобрал 5 причесок для разной длины и структуры волос, которые и без укладки будут выглядеть шикарно.