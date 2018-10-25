Для чего современные красавицы умываются газированной водой?

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Смело включайте пару бутылок газированной воды в свой следующий список покупок в продуктовом. Азиатские красавицы уверяют, что она невероятно полезна для кожи. Только вот пить ее при этом не потребуется.

Как появилась идея умываться газированной водой?

Вероятно, вы не особенно удивились, узнав, что очередное ноу-хау мира красоты пришло к нам с Востока. Минеральные и газированные воды широко применяются в Японии и Корее во многих спа-процедурах. Местные косметологи по достоинству оценили их свойства, и тогда для бутылок на полках продуктовых магазинов настал звездный час. Несмотря на то что восточные способы ухода за собой часто шокируют своей скрупулезностью (ох уж эти корейские 10-шаговые ежедневные процедуры), некоторые решения современных лидеров бьюти-индустрии радуют своей простотой и гениальностью. Умывание газированной водой однозначно относится к их числу.

За что японки и кореянки так ценят газированную воду?

«Отлично! Теперь буду умываться газированной водой каждый день!»

Не все так просто.

Специалисты не рекомендуют ее для ежедневного использования, так как это может спровоцировать раздражение. В зависимости от вашего типа кожи будет достаточно умываться газированной водой 1–3 раза в неделю. Ею можно пользоваться не только для ополаскивания лица, но при смывании геля или пенки для умывания.

Для нормальной и жирной кожи: налейте в емкость минеральную газированную воду и погрузите в нее лицо на 10–20 секунд. Проводите такую процедуру раз в неделю, если у вас нормальная кожа, и 2–3 раза в неделю, если кожа жирная.

Для сухой и чувствительной кожи: смешайте минеральную газированную и обычную газированную воду в равных пропорциях (в случае необходимости одну из частей можно заменить обычной питьевой водой). Проведите ту же процедуру, о которой мы говорили выше. Рекомендуется выполнять 1 раз в неделю. Можно увеличить до 2 раз, если на коже не появляются раздражения и покраснения.