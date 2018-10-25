Для чего современные красавицы умываются газированной водой?

Смело включайте пару бутылок газированной воды в свой следующий список покупок в продуктовом. Азиатские красавицы уверяют, что она невероятно полезна для кожи. Только вот пить ее при этом не потребуется.

AdMe.ru разбирается в тонкостях умывания газированной водой и делится с вами новым бьюти-трендом.

Как появилась идея умываться газированной водой?

Вероятно, вы не особенно удивились, узнав, что очередное ноу-хау мира красоты пришло к нам с Востока. Минеральные и газированные воды широко применяются в Японии и Корее во многих спа-процедурах. Местные косметологи по достоинству оценили их свойства, и тогда для бутылок на полках продуктовых магазинов настал звездный час.

Несмотря на то что восточные способы ухода за собой часто шокируют своей скрупулезностью (ох уж эти корейские 10-шаговые ежедневные процедуры), некоторые решения современных лидеров бьюти-индустрии радуют своей простотой и гениальностью. Умывание газированной водой однозначно относится к их числу.

За что японки и кореянки так ценят газированную воду?

  • Она не разрушает защитный барьер кожи.

    За защиту кожи от воздействия вредных факторов отвечает ее кислотность. Идеальный рН кожи лица равен 5,5. Водопроводная вода существенно влияет на этот показатель и нарушает водный баланс, что ухудшает состояние кожи.
    У газированной воды, в отличие от той, что течет из крана, оптимальный уровень pH, поэтому после нее нет ощущения сухости и стянутости кожи.
  • Она мягче очищает лицо.

    Эффект от газированной воды схож с воздействием легкого пилинга. Причина кроется в содержании соды, которая уменьшает шелушение кожи и очищает ее качественнее водопроводной воды.
  • Она улучшает кровоснабжение.

    Газированная вода насыщает ткани кожи кислородом и питательными веществами, что придает ей более здоровый вид и выравнивает цвет лица.
  • Она глубоко очищает поры.

    Сода, содержащаяся в такой воде, эффективно выводит жир и грязь, которые закупоривают поры. В результате — не только эстетический эффект, но и гораздо меньшая вероятность появления воспалений.
  • Она помогает избавиться от рубцов.

    В целом оказывая благотворное влияние на кожу, газированная вода стимулирует регенеративные процессы, увлажняет и питает поврежденные ткани.

«Отлично! Теперь буду умываться газированной водой каждый день!»

Не все так просто.
Специалисты не рекомендуют ее для ежедневного использования, так как это может спровоцировать раздражение. В зависимости от вашего типа кожи будет достаточно умываться газированной водой 1–3 раза в неделю. Ею можно пользоваться не только для ополаскивания лица, но при смывании геля или пенки для умывания.

Для нормальной и жирной кожи: налейте в емкость минеральную газированную воду и погрузите в нее лицо на 10–20 секунд. Проводите такую процедуру раз в неделю, если у вас нормальная кожа, и 2–3 раза в неделю, если кожа жирная.

Для сухой и чувствительной кожи: смешайте минеральную газированную и обычную газированную воду в равных пропорциях (в случае необходимости одну из частей можно заменить обычной питьевой водой). Проведите ту же процедуру, о которой мы говорили выше. Рекомендуется выполнять 1 раз в неделю. Можно увеличить до 2 раз, если на коже не появляются раздражения и покраснения.

Альтернативные способы использования газированной воды

Автор статьи не удержалась и тоже начала проводить небольшие эксперименты по уходу за собой. После такого спрея кожа и правда свежая.

  • Газированную воду можно применять в качестве тоника, смачивать ею ватный диск и протирать лицо. Или использовать насадку распылителя, чтобы превратить бутылку воды в удобный спрей.
  • Смешайте газированную воду с зеленым чаем в пропорциях 1:1, пропитайте этой жидкостью ватные диски и подержите их на лице в течение 10 минут (но не дольше!).
  • Имеет смысл обратить внимание на косметику с содержанием газированной воды — ведущие азиатские бренды давно включили ее в состав тканевых масок, патчей и тоников.
  • Следуя примеру кореянок, вы можете принимать ванны с добавлением газированной воды.
  • Минеральная газированная вода также хорошо питает кожу головы. Голову, как и лицо, можно погружать в раствор газированной воды, а затем оставить впитываться.

Уже опробовали этот бьюти-тренд? Расскажите о ваших впечатлениях!

Фото на превью Depositphotos

24 На склад!
7 Комментарии
  • 25 октября 2018
  • 7
  • 7886

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!