5 салонных процедур для красоты кожи, которые вы можете доверить себе, а не профессионалу

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В косметический салон мы приходим не только за регулярными процедурами, но и за расслаблением и отдыхом. Но когда по какой-то причине косметолога посещать не получается, салон вполне можно устроить в домашних условиях.

Мы в AdMe.ru выбрали эффективные для кожи процедуры, которые мы привыкли доверять рукам профессионала. Но при необходимости с ними можно справиться самостоятельно либо воспользоваться альтернативой.

1. Домашняя парафинотерапия вместо салонной

Даже в теплое время года кожа рук ежедневно страдает от воздействия моющих средств, ветра, солнца и общей нехватки влаги в организме. Чтобы глубоко увлажнить и напитать кожу, приятную процедуру парафинотерапии несложно сделать дома. Результат виден сразу, а эффект от нее длится от 3 до 5 дней. Понадобится: аптечный парафин

небольшая кисть

скраб для рук

питательный крем для рук

полиэтиленовые перчатки

махровые перчатки или махровое полотенце Растопите парафин на водяной бане. Следите, чтобы он был теплым, а не горячим. На руки нанесите скраб, смойте. Затем как следует намажьте руки кремом. После этого кистью нанесите парафин на одну руку, наденьте полиэтиленовую перчатку и обмотайте теплым полотенцем. Подержите 20 минут, аккуратно снимите парафиновую пленку. Повторите процедуру на другую руку.

2. Энзимный пилинг вместо чистки лица

Для глубокой чистки в домашних условиях нужно соблюсти правила гигиены, чтобы не занести инфекцию. Это не всегда возможно сделать правильно. Поэтому для профилактики появления комедонов, расширенных пор используются пилинги. Энзимный пилинг может заменить чистку лица, потому что растительные ферменты деликатно отшелушивают клетки кожи, нормализуют работу сальных желез, подсушивают высыпания, минимизируют воспаления, лечат акне, абсорбируют излишки кожного себума, уменьшают яркость пигментных пятен. Как правило, главный фермент в составе пудры — это папаин, получаемый из сока папайи. Очищение лица классической энзимной пудрой можно проводить 3 раза в неделю. Небольшое количество пудры смешайте с водой, разотрите в ладонях до получения однородной массы. Нанесите на лицо, аккуратно помассируйте, оставьте на 3–7 минут, смойте теплой водой.

3. Самомассаж вместо вакуумного массажа в салоне

Процедура вакуумного массажа помогает улучшить кровообращение и отток лимфы, способствует выведению лишней жидкости, помогает бороться с целлюлитом. Но если в салоне используют аппаратные техники, то в домашних условиях можно воспользоваться вакуумными силиконовыми или стеклянными банками. Понадобится: банки для массажа

разогревающий гель или масло для массажа На распаренную кожу нанесите масло, сожмите банку, плотно приложите к коже. Выполняйте массаж по линиям тока лимфы. Не используйте банки на чувствительных участках тела и в районе лимфоузлов. Нельзя массировать подмышки, внутреннюю сторону бедер, зону ключиц.

4. Мезороллер вместо инъекционной мезотерапии

Инъекционная мезотерапия помогает полезным веществам проникать в глубокие слои кожи. Увлажнение, выравнивание цвета лица и устранение мелких морщин — вот основной эффект, который мы можем наблюдать после процедуры. Использование мезороллера дает похожий эффект, но принцип его действия несколько иной. Тонкие и короткие иголочки оставляют микропроколы только в верхних слоях кожи. Это заставляет ее запускать процесс регенерации, что дает хороший омолаживающий эффект. К тому же проникновение косметических средств при использовании мезороллера увеличивается. При этом важно, что роллер не травмирует кожу так, чтобы можно было занести инфекцию или пораниться. Он затрагивает только ее верхние слои. Покраснение кожи после процедуры уходит через 1–2 часа. Понадобится: мезороллер

средство для дезинфекции

ампулы или сыворотка с гиалуроновой кислотой, витаминами, полезными экстрактами

увлажняющая маска Продезинфицируйте роллер или используйте стерильное одноразовое устройство. Тщательно очистите лицо. Проводите роллером по направлению массажных линий, но легкими движениями, не прижимая его чрезмерно к коже. После массажа нанесите косметическое средство легкими постукивающими движениями. Дождитесь, пока средство впитается, и нанесите легкую увлажняющую маску или средство с SPF-фильтром.

5. Альгинатная маска самостоятельно

Альгинаты — это вещества, которые добывают из красных и бурых водорослей, и классические альгинатные маски содержат только их. Но иногда производители добавляют к ним и другие составляющие: витамин С, растительные экстракты. Маска улучшает эластичность и упругость кожи, снимает воспаления, повышает эффективность действия других косметических средств. Эффект от нее проявляется сразу после использования. Единственный недостаток маски заключается в том, что ее не слишком удобно наносить самостоятельно. В домашних условиях можно не покрывать ей область глаз и губ, как делают в салоне. Придерживайтесь инструкции, которая обычно указана на упаковке, чтобы маска не подтекала и не застывала слишком быстро. Очистите лицо, на брови нанесите питательный крем. Смешайте альгинатный порошок с водой или лосьоном, вымешайте до однородности. При определенной сноровке наносить маску можно сверху вниз. Если вы делаете это редко — снизу вверх. Затем примите горизонтальное положение. В следующие 15 минут маска пластифицируется, становится похожей на резину, уменьшаясь в объеме. Она слегка стягивает кожу, но дискомфорта не причиняет. Через 30 минут снимите ее одним движением, направленным снизу от подбородка вверх.