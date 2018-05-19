Раскройте еще 5 запутанных дел и выведите свои детективные навыки на новый уровень
Детективные головоломки уже стали для вас хобби? А ваш внутренний Шерлок больше похож на Халка и требует нового чтива? Предлагаем вам распутать загадочные дела и отшлифовать ваши навыки детектива.
AdMe.ru собрал для вас самые незаурядные задачки, которые требуют ваших исключительных способностей, чтобы понять, что здесь происходит и кто виноват.
1. Алиса и фантастический замок
Однажды та самая Алиса из Зазеркалья забрела в странный лес, который казался ей густым и безграничным. Уже было поздно возвращаться обратно, и она решила пойти дальше. Перед ней как будто из земли вырос фантастический замок. Войдя в него, она спросила: «Есть ли кто-то дома?» В ответ девочка услышала скрип двери, и появился он — хозяин дома. Он не называл своего имени, только сказал, что сможет помочь ей выбраться из леса до полуночи, если она сыграет с ним в игру. Игра заключалась в том, чтобы определить, кто из домашних обитателей этого замка не настоящий. Для этого ей нужно было пройти в конец коридора с ужасающими статуями ранее живых существ и, посмотрев в 4 зеркала, сделать свой выбор. В 1-м зеркале отражался граф Дракула, во 2-м — дракон Салли, в 3-м — зомби Тэд, в 4-м — Кикимора. Алиса сделала правильный выбор и к обещанному времени была дома.
- Вопрос: Какой выбор сделала Алиса?
2. Таинственное послание от писателя
Рафаэль Сатори был отличным итальянским писателем в сфере криминалистики. В последнюю пятницу апреля нынешнего года ровно в полдень его обнаружила горничная Тамила мертвым. Солнце заливало его комнату, в которой царил настоящий хаос, а на стене висел листик с цифрами «7718», похожими на пароль от чего-то. Преступник что-то искал. Под подозрением оказались: горничная Тамила, сосед Джон, садовник Билл и местный рыбак Кэвин. В тот день приехал детектив и, осмотрев место преступления, сразу арестовал садовника.
- Вопрос: Как детектив понял, кто убийца?
3. Случай в супермаркете
На окраине штата Огайо, в небольшой деревне со скудным населением, есть один маленький магазинчик — «У Грегори». В нем закупаются все жители этой деревни. Преступность в данном районе была практически на нуле, пока не случилось это. За полгода было зафиксировано 3 случая воровства. Первый раз, когда это произошло, руководство списало все на ошибку персонала, но когда это произошло во второй и третий раз, стало понятно, что здесь что-то не так. Детектив, который прибыл на дело, отметил следующее.
- Преступления были совершены в январе, марте и июне.
- В те дни, когда это происходило, всегда было 4 посетителя в магазине (согласно данным с камер наблюдения).
- Под подозрение попали: дон Фрэнки — мужчина преклонного возраста, преподающий танцы; Мэгги Стоун — девочка-подросток, которая любила селфиться в своих новых брекетах; Дженсен Фонк — молодой мужчина, работающий в сфере IT; леди Сивилия — беременная женщина, предположительно на 6–7-м месяце.
На первый взгляд, они имеют свои странности, которые делают их подозрительными, но детектив «собрал пазл», и преступник стал очевиден.
- Вопрос: Кто из них вор?
4. Японское судно
Морское судно путешествует несколько месяцев благодаря капитану — Билли Моргану. Осталась пара дней, и они прибудут в Новый Орлеан. Но капитан заметил, что потерял свои золотые часы. Это случилось, когда он был в душе. Он решил провести собственное расследование и вызвал членов экипажа на допрос. Под подозрение попали четверо: повар Фрэнк — сказал, что готовил обед для экипажа; штурман Штэфан — был за штурвалом; моряк Лэсли — заметил, что флаг висит вверх ногами, и полез его переворачивать; моряк Мэган — изучал правильность направления и отсутствие препятствий на пути. Мудрый Билли Морган понял, кто это сделал, и получил свои часы обратно.
- Вопрос: Кто виновен в краже золотых часов?
5. Нападение в школе
После летних каникул один из учеников подвергся нападению. Подозреваемыми стали учителя,
которые находились поблизости. Когда следователь начал всех допрашивать, ему стало очевидно, кто виновен. Под подозрение попали четверо: учитель истории мистер Гренджой — сказал, что в тот момент готовил карты для урока; математик мистер Ворт — проводил тест; учитель физкультуры мистер Роджерс — играл в футбол со студентами; учительница музыки миссис Невилс — проводила факультатив по игре на скрипке.
- Вопрос: Кто совершил чудовищное нападение на ученика?
Ответы
1.
Если мы говорим о реальном мире, то, конечно, ни одно из этих существ не является настоящим. Но поскольку это фантастика, а в ней возможно все, ну или почти все, тем более если там присутствует Алиса... Все же остается одно из негласных правил этого странного мира: один из персонажей в зеркале не отражается. Поэтому и ответ таков: не настоящее существо в этом доме — вампир.
2.
Писатель был смекалистым и смог запутать преступника, но не настоящего детектива. Если перевернуть листик, то получится имя убийцы — BILL.
3.
В январе леди Сивилия была уже беременной, и, судя по картинке, она была на 6-м или 7-м месяце. Но если в марте девушка еще могла ходить с таким же животом, как в январе, то для июня подобное уже точно нереально. После того как ее обыскали, правда вскрылась, а ее живот оказался накладным.
4.
На судне был флаг Японии, и если бы даже он каким-то образом самостоятельно перевернулся, то поправлять его не потребовалось бы. Ведь он представляет собой белое полотно с красным кругом посередине. Отсюда вывод: вор — матрос Лэсли.
5.
Лето закончилось, а дети вернулись в школу на первый урок. Вы помните свои первые уроки в школе? Так вот, никто из учителей не проводит в это время тесты. Математик мистер Ворт солгал и оказался «волком в овечьей шкуре». В ходе расследования была установлена причина нападения на ученика, но она осталась тайной.
Какая из задач вам показалось самой интересной? Какие решения этих задач предложили бы вы?
Иллюстратор Ekaterina Gapanovich специально для AdMe.ru