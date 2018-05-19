Раскройте еще 5 запутанных дел и выведите свои детективные навыки на новый уровень

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Детективные головоломки уже стали для вас хобби? А ваш внутренний Шерлок больше похож на Халка и требует нового чтива? Предлагаем вам распутать загадочные дела и отшлифовать ваши навыки детектива.

AdMe.ru собрал для вас самые незаурядные задачки, которые требуют ваших исключительных способностей, чтобы понять, что здесь происходит и кто виноват.

1. Алиса и фантастический замок

Однажды та самая Алиса из Зазеркалья забрела в странный лес, который казался ей густым и безграничным. Уже было поздно возвращаться обратно, и она решила пойти дальше. Перед ней как будто из земли вырос фантастический замок. Войдя в него, она спросила: «Есть ли кто-то дома?» В ответ девочка услышала скрип двери, и появился он — хозяин дома. Он не называл своего имени, только сказал, что сможет помочь ей выбраться из леса до полуночи, если она сыграет с ним в игру. Игра заключалась в том, чтобы определить, кто из домашних обитателей этого замка не настоящий. Для этого ей нужно было пройти в конец коридора с ужасающими статуями ранее живых существ и, посмотрев в 4 зеркала, сделать свой выбор. В 1-м зеркале отражался граф Дракула, во 2-м — дракон Салли, в 3-м — зомби Тэд, в 4-м — Кикимора. Алиса сделала правильный выбор и к обещанному времени была дома. Вопрос : Какой выбор сделала Алиса?

2. Таинственное послание от писателя

Рафаэль Сатори был отличным итальянским писателем в сфере криминалистики. В последнюю пятницу апреля нынешнего года ровно в полдень его обнаружила горничная Тамила мертвым. Солнце заливало его комнату, в которой царил настоящий хаос, а на стене висел листик с цифрами «7718», похожими на пароль от чего-то. Преступник что-то искал. Под подозрением оказались: горничная Тамила, сосед Джон, садовник Билл и местный рыбак Кэвин. В тот день приехал детектив и, осмотрев место преступления, сразу арестовал садовника. Вопрос: Как детектив понял, кто убийца?

3. Случай в супермаркете

На окраине штата Огайо, в небольшой деревне со скудным населением, есть один маленький магазинчик — «У Грегори». В нем закупаются все жители этой деревни. Преступность в данном районе была практически на нуле, пока не случилось это. За полгода было зафиксировано 3 случая воровства. Первый раз, когда это произошло, руководство списало все на ошибку персонала, но когда это произошло во второй и третий раз, стало понятно, что здесь что-то не так. Детектив, который прибыл на дело, отметил следующее. Преступления были совершены в январе, марте и июне. В те дни, когда это происходило, всегда было 4 посетителя в магазине (согласно данным с камер наблюдения). Под подозрение попали: дон Фрэнки — мужчина преклонного возраста, преподающий танцы; Мэгги Стоун — девочка-подросток, которая любила селфиться в своих новых брекетах; Дженсен Фонк — молодой мужчина, работающий в сфере IT; леди Сивилия — беременная женщина, предположительно на 6–7-м месяце. На первый взгляд, они имеют свои странности, которые делают их подозрительными, но детектив «собрал пазл», и преступник стал очевиден. Вопрос: Кто из них вор?

4. Японское судно

Морское судно путешествует несколько месяцев благодаря капитану — Билли Моргану. Осталась пара дней, и они прибудут в Новый Орлеан. Но капитан заметил, что потерял свои золотые часы. Это случилось, когда он был в душе. Он решил провести собственное расследование и вызвал членов экипажа на допрос. Под подозрение попали четверо: повар Фрэнк — сказал, что готовил обед для экипажа; штурман Штэфан — был за штурвалом; моряк Лэсли — заметил, что флаг висит вверх ногами, и полез его переворачивать; моряк Мэган — изучал правильность направления и отсутствие препятствий на пути. Мудрый Билли Морган понял, кто это сделал, и получил свои часы обратно. Вопрос : Кто виновен в краже золотых часов?

5. Нападение в школе

После летних каникул один из учеников подвергся нападению. Подозреваемыми стали учителя,

которые находились поблизости. Когда следователь начал всех допрашивать, ему стало очевидно, кто виновен. Под подозрение попали четверо: учитель истории мистер Гренджой — сказал, что в тот момент готовил карты для урока; математик мистер Ворт — проводил тест; учитель физкультуры мистер Роджерс — играл в футбол со студентами; учительница музыки миссис Невилс — проводила факультатив по игре на скрипке. Вопрос: Кто совершил чудовищное нападение на ученика?

Ответы

1.

Если мы говорим о реальном мире, то, конечно, ни одно из этих существ не является настоящим. Но поскольку это фантастика, а в ней возможно все, ну или почти все, тем более если там присутствует Алиса... Все же остается одно из негласных правил этого странного мира: один из персонажей в зеркале не отражается. Поэтому и ответ таков: не настоящее существо в этом доме — вампир.

2.

Писатель был смекалистым и смог запутать преступника, но не настоящего детектива. Если перевернуть листик, то получится имя убийцы — BILL.

3.

В январе леди Сивилия была уже беременной, и, судя по картинке, она была на 6-м или 7-м месяце. Но если в марте девушка еще могла ходить с таким же животом, как в январе, то для июня подобное уже точно нереально. После того как ее обыскали, правда вскрылась, а ее живот оказался накладным.

4.

На судне был флаг Японии, и если бы даже он каким-то образом самостоятельно перевернулся, то поправлять его не потребовалось бы. Ведь он представляет собой белое полотно с красным кругом посередине. Отсюда вывод: вор — матрос Лэсли.

5.

Лето закончилось, а дети вернулись в школу на первый урок. Вы помните свои первые уроки в школе? Так вот, никто из учителей не проводит в это время тесты. Математик мистер Ворт солгал и оказался «волком в овечьей шкуре». В ходе расследования была установлена причина нападения на ученика, но она осталась тайной.

Какая из задач вам показалось самой интересной? Какие решения этих задач предложили бы вы?