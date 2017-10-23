5 частей тела, которые нельзя трогать грязными руками
«Мне каждая соринка — витаминка» — говорят некоторые. В чем-то они действительно правы. Наш организм вырабатывает иммунитет к некоторым возбудителям болезней. Но большая часть так и остается опасной. Зачем рисковать? Дороже здоровья только лечение.
AdMe.ru предпочитает другую фразу. «Все здоровы: я, мы, ты, если руки вымыты». Ведь именно руками мы переносим большую часть грязи.
5. Нос
Трогать руками нос и тем более засовывать в него пальцы — неприлично. Об этом знают все. Но мало кто задумывается о слизистой носа, которую очень легко повредить ногтем и нарушить ее барьерные функции. Чем грязнее руки, тем разнообразнее на них микрофлора, которая в носу совсем лишняя. А также это увеличивает риск заражения гриппом.
4. Рот
Большая часть нежелательных микрогостей приходит именно через рот. Помада, которую на минуточку одолжила подруга; забывчивость стоматолога, который во время работы решил принять входящий вызов на свой мобильный и не сменил после этого перчатки; желание попробовать «витаминов с куста»... Продолжать можно до бесконечности. Да, слюна обладает антибактериальной функцией. Но ведь ее сила не абсолютна.
3. Глаза
Слизистая оболочка глазного яблока проницаема для многих патогенных организмов и вирусов. В межресничном пространстве может поселиться клещ. Всего этого легко избежать, если избавиться от привычки тереть и чесать глаза грязными руками. Контакта с глазами не избежать, но вымыть руки проще, чем потом бороться с болезнью.
2. Лицо
Кожа на лице и шее тоньше, чем на других частях тела, поэтому ее легче травмировать. Микроцарапины облегчают доступ микробам. Лейкоциты обезвреживают большую часть патогенных микроорганизмов, но и небольшой доли выживших хватает для заражения. В результате мы можем столкнуться с такими неприятными последствиями, как, например, воспаление.
1. Уши
У большинства людей слуховой проход слишком узкий для того, чтобы сера могла самостоятельно удаляться. Да и выглядело бы это не слишком эстетично. Поэтому, даже зная о вреде ватных палочек, продолжаем ими пользоваться. Лишенный естественной антибактериальной защиты слуховой проход становится беззащитен перед инфекцией и спорами грибка, которые мы заносим немытыми руками и давно не чищенными наушниками.
Постарайтесь не дотрагиваться до рта, носа, глаз и ушей, если вы контактировали с:
- Животными
- Перилами
- Деньгами
- Кнопками банкомата или лифта
- Ручками дверей в общественных местах
- Канцелярскими принадлежностями общего пользования
- Поручнями в общественном транспорте
Не стоит пользоваться вещами из списка ниже, если они не принадлежат только вам:
- Расчески
- Маникюрные принадлежности
- Мочалки
- Зубные щетки
- Нижнее белье
Фото на превью depositphotos, depositphotos