5 быстрых лифтинг-упражнений для лица, которые заменят вам поход к косметологу

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Если мы заметили, что наше лицо выглядит уже не так хорошо, как хотелось бы, значит, проблема заключается не только в выраженности морщин. Большое значение имеет птоз — постепенное опущение тканей вниз. В этом случае мышцы уже хуже держат форму лица, но в наших силах им помочь и заставить работать.

AdMe.ru нашел короткий и эффективный лифтинг-комплекс. Его нужно выполнять раз в день, лучше в утреннее время, и регулярные занятия обязательно принесут результат. А в бонусе мы рассказываем, чем можно дополнить упражнения.

1. Разглаживание лба

Как делать: Сожмите руки в кулаки и положите их на виски ближе ко лбу. Массируйте эту область круговыми движениями, постепенно усиливая давление. Костяшки указательного и среднего пальцев должны давить сильнее остальных. Как работает: Воздействие на определенные точки снимает напряжение в области лба. При регулярном выполнении уменьшается глубина давних морщин и предотвращается появление новых.

2. Лифтинг век

Как делать: Поднимите правую руку и положите кончики пальцев на левый висок. Безымянный палец поместите на кончик левой брови. Приподнимайте кончик брови, при этом наклоняя голову к правому плечу. Поменяйте руку. Выполните 4 раза для каждой стороны. Как работает: Опущенное веко довольно распространенная проблема. Упражнение помогает приподнять уголки глаз и сделать взгляд более открытым.

3. Разглаживание «гусиных лапок»

Как делать: Выпрямите спину, расслабьте плечи и потянитесь подбородком к груди. Откройте рот так, как будто говорите букву О. Не двигайте головой и плечами, чтобы чувствовать растяжение только в зоне под глазами. Задержитесь в такой позе 3 секунды, а затем немного ослабьте открытый рот, как будто говорите букву А. Задержитесь еще на 3 секунды. Повторите несколько раз. Как работает: При помощи правильной растяжки мышц лица сглаживаются морщины вокруг глаз. Упражнение рекомендуется делать не более 1 раза в день, чтобы не растягивать кожу сверх меры.

4. Коррекция подбородка

Как делать: Выпрямите спину, расслабьте плечи и откиньте голову назад, чтобы почувствовать натяжение мышц в области верхней части шеи и подбородка. Попеременно то вытягивайте губы в трубочку, то высовывайте язык. В каждой позе задерживайтесь по 5 секунд. Повторите 3 раза. Чтобы упражнение было эффективным, вы должны чувствовать напряжение мышц постоянно. Как работает: Позволяет убрать лишнюю отечность в области подбородка и «прорисовать» его.

5. Общий лифтинг лица

Как делать: Откройте рот в форме буквы О, губы должны быть натянуты и плотно прижаты к зубам. Закройте глаза, поднимите подбородок вверх. Положите ладони на скулы, а пальцы на виски, надавите. Задержитесь в таком положении 20 секунд. Повторите 3 раза. Как работает: Оказывает тонизирующее, лимфодренажное действие, особенно на область скул и нижней части лица. При выполнении важно чувствовать легкое жжение в уголках губ и на скулах.

Бонус: роллер для лица

Популярные роллеры для лица — нефритовый или шариковый — усиливают действие упражнений и косметики. Специалисты советуют регулярно использовать их во время ухода за лицом. Основное действие: улучшение работы лимфатической системы;

снижение отечности, в том числе под глазами;

улучшение цвета лица;

стимулирование выработки коллагена и эластина.