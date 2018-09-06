44 полезных приложения, которыми можно пользоваться абсолютно бесплатно

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Недавнее исследование показало, что каждый год компании тратят $ 34 млрд на неиспользуемые лицензии для программного обеспечения. К сожалению, эта проблема касается не только крупных корпораций. Мы уверены, что многие из вас тратят деньги на ПО и приложения впустую, потому что позже находят их бесполезными. Просто непонятно, как так получается, когда есть столько бесплатных приложений высокого качества.

Редакция AdMe.ru собрала для вас лучшие бесплатные приложения на все случаи жизни, и вы точно захотите ими воспользоваться.

Программы навигации

В этой программе так много удобных функций, что она просто незаменима! Google Maps доступна бесплатно, к тому же картами можно пользоваться и в режиме офлайн. А при помощи Google Street View можно детально рассмотреть пункт назначения.

Maps.me тоже имеет функцию поиска офлайн, предоставляет информацию о дорожном движении и работает по всему миру. Его можно рассматривать как главного конкурента Google Maps.

Образовательные программы

Самая большая и самая популярная энциклопедия на интернет-основе, которую может редактировать любой пользователь.

Coursera — открытая учебная площадка, включающая образовательные курсы для людей по всему миру.

Space Engine дает возможность исследовать Вселенную прямо со своего компьютера. Это реалистичная модель нашей Вселенной, составленная по последним астрономическим данным.

Duolingo — платформа для изучения языков, которая включает сайт и приложение, работающее на iOS и на Android. Здесь можно найти 68 курсов для 28 различных языков.

Zotero — это бесплатное открытое ПО, помогающее вам собирать, сортировать и делиться результатами исследований.

Медиапроигрыватели

VLC — самый востребованный медиапроигрыватель, доступный для всех используемых платформ. Миллионы пользователей останавливают выбор именно на нем, так как он поддерживает огромное количество форматов и позволяет конвертировать аудио и видео.

PotPlayer не так давно сделал себе имя. Этот проигрыватель отличается высоким качеством воспроизведения и небольшим «весом». Хотя PotPlayer не так распространен, как VLC, он поддерживает даже большее количество форматов.

Версия Home Cinema от Media Player Classic разработана фанатами оригинального приложения. Его разработчикам удалось улучшить старую версию и сделать программу более быстрой и легкой.

3D-моделирование

Blender — открытая программа для работ в формате 3D. Здесь собраны все функции, необходимые для моделирования и даже относящиеся к дизайну видеоигр.

OpenSCAD — это хорошо продуманное приложение для создания САПР-моделей в 3D. В отличие от большинства бесплатных программ для 3D-моделирования, OpenSCAD «заточен» специально под САПР, а не под художественные функции.

Fusion 360 — великолепное профессиональное приложение, абсолютно бесплатное для студентов, учителей и других работников образовательной сферы. Эта программа работает как на MacBook, так и на персональных компьютерах и была признана оптимальным решением для дизайнеров и проектировщиков.

SketchUp — лучший вариант для тех, кто хочет сразу перейти к рисованию, а не «ковыряться» с настройками и продвинутыми функциями приложения. Эта программа позволяет легко и быстро создавать все что душе угодно.

Утилиты

Windows Snipping Tool — это специальная встроенная в операционную систему Windows утилита, позволяющая делать скриншоты. С ее помощью можно делать скрины полного экрана или отдельных частей. Позже скриншоты можно редактировать, подписывать, сохранять в различных форматах и отправлять почтой.

Desmos — это профессиональный программируемый графический калькулятор, доступный в интернет-формате и как мобильное приложение.

Calibre — бесплатная программа, которую часто называют «iTunes для электронных книг», так как с ее помощью можно собирать и организовывать собственную электронную библиотеку. Calibre также позволяет конвертировать книги в разные форматы.

Notepad++ — это простой и элегантный редактор кода для Windows.

KeePass Password Safe — бесплатная программа, позволяющая хранить логины, пароли и любые данные в зашифрованном файле.

Видео- и аудиопрограммы

MuseScore — наиболее популярная программа для написания музыки. Доступна для Windows, Mac и Linux.

Audacity — приложение для редактирования и записи аудио. Установка бесплатна для Windows, Mac, Linux и других ОС.

DaVinci Resolve 15 — это первое приложение, включающее множество функций для профессионального редактирования видео. Можно работать в режимах офлайн и онлайн, настраивать цвета, аудио и даже визуальные эффекты.

HandBrake — приложение для конвертации видео любых форматов.

Цифровой дизайн

Krita — бесплатная программа в свободном доступе, позволяющая работать с растровой графикой, создавая цифровые иллюстрации или анимацию.

GIMP (GNU Image Manipulation Program) — это бесплатное приложение для ретуширования фото, создания композиций и авторских работ.

Paint.NET — редактор изображений в свободном доступе. Отличается простотой использования и широким набором функций.

Inkscape — это бесплатный векторный редактор с тем же набором функций, что Adobe Illustrator и Corel Draw.

Программы для управления файлами

7-Zip — очень популярный архиватор, вмещающий группы любых файлов, что значительно облегчает их хранение и перемещение.

Everything — это поисковая программа для Windows, которая просто и быстро помогает пользователю найти нужные файлы по названию.

FreeNAS — операционная система для любой аппаратной платформы, созданная для защиты, хранения и передачи ваших данных через интернет.

Dropbox — это облачное хранилище в бесплатном доступе, которое дает своим пользователям возможность передавать и хранить файлы любого типа (фото, документы, видео и т. п.)

Recuva — специальная программа, позволяющая восстанавливать файлы с компьютера, корзины, SD-карты или MP3-плеера.

Редакторы изображений и документов

LibreOffice — самый распространенный набор программ для офиса. В него входят несколько отдельных приложений для различных целей, например редактирования текста, обработки табличных расчетов, создания презентации, работы с векторной графикой и редактором формул.

LaTeX — бесплатная программа, позволяющая пользователям подготавливать документы для верстки и типографии высокого качества. Может применяться практически для всех видов публикаций.

Google Apps позволяет создавать различные документы, таблицы, презентации, хранить все файлы на Google Drive и делиться этими файлами с другими пользователями.

IrfanView — программа свободного доступа для Microsoft Windows, позволяющая пользователям просматривать, редактировать, сортировать и конвертировать изображения.

Программы для геймеров

Steam — уникальная платформа для цифровой дистрибуции, позволяющая пользователям играть в режиме мультиплеера, вести трансляцию и общаться.

Open Broadcaster Software (OBS) — это популярная транслирующая программа, которую можно бесплатно установить на Windows, Mac, Linux и другие ОС.

Discord — надежный способ общения для геймеров, доступный в компьютерной и мобильной версиях.

Unity — мощный игровой движок, разработанный для игр формата 2D и 3D и симуляторов. Работает с компьютера и с мобильных устройств.

ОС и программы управления компьютером

Ubuntu — современная устойчивая операционная система, работающая везде, от ПК до виртуального сервера в облаке.

TeamViewer — специальное приложение для удаленного контроля нескольких компьютеров, позволяющее обмениваться файлами.

Plex — бесплатная программа, которая дает вам доступ к медиафайлам на всех ваших устройствах. С ее помощью можно открывать все ваши изображения, видео и аудио в папках или онлайн-сервисах.

Malwarebytes — это мощный антивирус, работающий на Microsoft Windows, Mac OS и Android.

Какими бесплатными программами пользуетесь вы? Поделитесь в комментариях!