40+ списков, которые помогут навести порядок в жизни

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Чувствуете, что хаоса в жизни стало слишком много, или хотите упорядочить одну из сторон своей жизни? Справиться с этой задачей помогут чек-листы и трекеры, тем более что в интернете можно найти готовый вариант на любой случай.

Мы в AdMe.ru любим порядок и потому составили список ресурсов, где можно найти красивые и удобные шаблоны для организации вообще всего.

Заняться собой

  • Трекер настроения в виде мандалы.
  • Чек-листы для тех, кто считает шаги и стаканы воды, сбрасывает вес или контролирует питание.
  • Трекер сна.
  • Еще один трекер сна.
  • Чек-лист по уходу за собой Можно выбрать из нескольких вариантов с разными дизайном и наполнением.
  • Дневник здоровья для организации тренировок, контроля питания и записи статистики.
  • Челлендж осознанного питания.
  • Челлендж «8 стаканов в день» на неделю
  • Чек-лист «Зарядись энергией на весь день».

  • Еженедельный чек-лист по уходу за кожей.

Строить планы

  • Бесплатные шаблоны планеров для распечатки. Есть варианты для планирования дня, недели, месяца и года.
  • Планеры на неделю-месяц-год. Есть и другие шаблоны, например трекеров привычек.
  • Планеры на неделю, а также календарь на 2019 год и стикеры для ежедневника.
  • План на неделю с меню, отметками погоды и трекером привычек.
  • Классический план на неделю.
  • Шаблоны ежедневников.
  • Трекер накоплений.
  • Более 60 шаблонов планеров.
  • Разные яркие шаблоны планеров.
  • Простое недельное расписание.

Упорядочить будни

  • Финансовый эксперимент, рассчитанный на 52 недели, для желающих наконец обзавестись накоплениями, с подробной инструкцией.
  • шаблонов для ведения бюджета.
  • Чек-лист для тех, кто решил создать подушку финансовой безопасности.
  • Трекер привычек — в двух размерах, рассчитан на месяц, в таблицу можно внести сразу несколько привычек.
  • Шаблон трекера привычек в Google Таблицах — удобен тем, кто предпочитает вести списки онлайн.
  • Много русскоязычных таблиц для ведения бюджета в Excel.
  • Страницы для записи рецепто.
  • Список фильмов для просмотра.
  • Список книг для прочтения на Dropbox.
  • Дневник прикорма.

Подготовиться к событию

Разное

  • Удобные шаблоны чек-листов, которые можно подгонять под себя.
  • Чек-листы на любой случай, можно составить свой.
  • Множество бесплатных шаблонов для распечатки, от школьного расписания до дневника благодарностей.
  • Списки дел, «Достигатор целей», страницы для эскизов.
  • Страницы для планеров на неделю, месяц, год, а также планировщик меню на неделю.
  • Шаблоны планеров и мотивирующие цитаты на английском.
  • Забавные чек-листы, которые помогут ввести новые привычки и уделять больше внимания простым радостям жизни. Для скачивания нужно подписаться на рассылку.
  • Планеры и другие шаблоны на разные случаи.
  • Страницы планировщика, книжные закладки и другие бесплатные шаблоны.
  • Шаблоны для самоорганизации и распечатки для детской комнаты.

А у вас есть полезные списки онлайн? Поделитесь ими в комментариях с нами и другими читателями.

  • 11
    3
  • 183
  • 0
  • 6.6k

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