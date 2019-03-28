40+ списков, которые помогут навести порядок в жизни
Чувствуете, что хаоса в жизни стало слишком много, или хотите упорядочить одну из сторон своей жизни? Справиться с этой задачей помогут чек-листы и трекеры, тем более что в интернете можно найти готовый вариант на любой случай.
Мы в AdMe.ru любим порядок и потому составили список ресурсов, где можно найти красивые и удобные шаблоны для организации вообще всего.
Заняться собой
- Трекер настроения в виде мандалы.
- Чек-листы для тех, кто считает шаги и стаканы воды, сбрасывает вес или контролирует питание.
- Трекер сна.
- Еще один трекер сна.
- Чек-лист по уходу за собой Можно выбрать из нескольких вариантов с разными дизайном и наполнением.
- Дневник здоровья для организации тренировок, контроля питания и записи статистики.
- Челлендж осознанного питания.
- Челлендж «8 стаканов в день» на неделю
- Чек-лист «Зарядись энергией на весь день».
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Еженедельный чек-лист по уходу за кожей.
Строить планы
- Бесплатные шаблоны планеров для распечатки. Есть варианты для планирования дня, недели, месяца и года.
- Планеры на неделю-месяц-год. Есть и другие шаблоны, например трекеров привычек.
- Планеры на неделю, а также календарь на 2019 год и стикеры для ежедневника.
- План на неделю с меню, отметками погоды и трекером привычек.
- Классический план на неделю.
- Шаблоны ежедневников.
- Трекер накоплений.
- Более 60 шаблонов планеров.
- Разные яркие шаблоны планеров.
- Простое недельное расписание.
Упорядочить будни
- Финансовый эксперимент, рассчитанный на 52 недели, для желающих наконец обзавестись накоплениями, с подробной инструкцией.
- 9 шаблонов для ведения бюджета.
- Чек-лист для тех, кто решил создать подушку финансовой безопасности.
- Трекер привычек — в двух размерах, рассчитан на месяц, в таблицу можно внести сразу несколько привычек.
- Шаблон трекера привычек в Google Таблицах — удобен тем, кто предпочитает вести списки онлайн.
- Много русскоязычных таблиц для ведения бюджета в Excel.
- Страницы для записи рецепто.
- Список фильмов для просмотра.
- Список книг для прочтения на Dropbox.
- Дневник прикорма.
Подготовиться к событию
- Свадебный планировщик в двух размерах.
- И еще один.
- Список дней рождения на Dropbox.
- Готовимся к путешествию с удобным чек-листом.
- Или к переезду.
Разное
- Удобные шаблоны чек-листов, которые можно подгонять под себя.
- Чек-листы на любой случай, можно составить свой.
- Множество бесплатных шаблонов для распечатки, от школьного расписания до дневника благодарностей.
- Списки дел, «Достигатор целей», страницы для эскизов.
- Страницы для планеров на неделю, месяц, год, а также планировщик меню на неделю.
- Шаблоны планеров и мотивирующие цитаты на английском.
- Забавные чек-листы, которые помогут ввести новые привычки и уделять больше внимания простым радостям жизни. Для скачивания нужно подписаться на рассылку.
- Планеры и другие шаблоны на разные случаи.
- Страницы планировщика, книжные закладки и другие бесплатные шаблоны.
- Шаблоны для самоорганизации и распечатки для детской комнаты.
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