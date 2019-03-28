40+ списков, которые помогут навести порядок в жизни

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Чувствуете, что хаоса в жизни стало слишком много, или хотите упорядочить одну из сторон своей жизни? Справиться с этой задачей помогут чек-листы и трекеры, тем более что в интернете можно найти готовый вариант на любой случай.

Мы в AdMe.ru любим порядок и потому составили список ресурсов, где можно найти красивые и удобные шаблоны для организации вообще всего.

Заняться собой

Трекер настроения в виде мандалы.

Чек-листы для тех, кто считает шаги и стаканы воды, сбрасывает вес или контролирует питание.

Трекер сна.

Еще один трекер сна.

Чек-лист по уходу за собой Можно выбрать из нескольких вариантов с разными дизайном и наполнением.

Дневник здоровья для организации тренировок, контроля питания и записи статистики.

Челлендж осознанного питания.

Челлендж «8 стаканов в день» на неделю

Чек-лист «Зарядись энергией на весь день».

Еженедельный чек-лист по уходу за кожей.

Строить планы

Бесплатные шаблоны планеров для распечатки. Есть варианты для планирования дня, недели, месяца и года.

Планеры на неделю-месяц-год. Есть и другие шаблоны, например трекеров привычек.

Планеры на неделю, а также календарь на 2019 год и стикеры для ежедневника.

План на неделю с меню, отметками погоды и трекером привычек.

Классический план на неделю.

Шаблоны ежедневников.

Трекер накоплений.

Более 60 шаблонов планеров.

Разные яркие шаблоны планеров.

Простое недельное расписание.

Упорядочить будни

Финансовый эксперимент, рассчитанный на 52 недели, для желающих наконец обзавестись накоплениями, с подробной инструкцией.

9 шаблонов для ведения бюджета.

Чек-лист для тех, кто решил создать подушку финансовой безопасности.

Трекер привычек — в двух размерах, рассчитан на месяц, в таблицу можно внести сразу несколько привычек.

Шаблон трекера привычек в Google Таблицах — удобен тем, кто предпочитает вести списки онлайн.

Много русскоязычных таблиц для ведения бюджета в Excel.

Страницы для записи рецепто.

Список фильмов для просмотра.

Список книг для прочтения на Dropbox.

Дневник прикорма.

Подготовиться к событию

Свадебный планировщик в двух размерах.

И еще один.

Список дней рождения на Dropbox.

Готовимся к путешествию с удобным чек-листом.

Или к переезду.

Разное

Удобные шаблоны чек-листов, которые можно подгонять под себя.

Чек-листы на любой случай, можно составить свой.

Множество бесплатных шаблонов для распечатки, от школьного расписания до дневника благодарностей.

Списки дел, «Достигатор целей», страницы для эскизов.

Страницы для планеров на неделю, месяц, год, а также планировщик меню на неделю.

Шаблоны планеров и мотивирующие цитаты на английском.

Забавные чек-листы, которые помогут ввести новые привычки и уделять больше внимания простым радостям жизни. Для скачивания нужно подписаться на рассылку.

Планеры и другие шаблоны на разные случаи.

Страницы планировщика, книжные закладки и другие бесплатные шаблоны.

Шаблоны для самоорганизации и распечатки для детской комнаты.