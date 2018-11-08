4 вида токсичной посуды, от которой нужно избавиться как можно скорее

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Сегодня многие из нас стараются придерживаться правил здорового питания. Однако не все знают, что посуда, которую мы используем для приготовления еды, так же важна, как и сама пища. Даже полезная диета может привести к проблемам со здоровьем, если ваши кастрюли и сковородки токсичны.

AdMe.ru составил список самых опасных видов посуды, а также подобрал им безопасную замену.

1. Тефлоновая посуда

Тефлон, пожалуй, самый опасный «преступник» в этом списке. Многие люди выбирают кастрюли и сковородки с этим антипригарным покрытием, потому что они удобны в использовании. Однако антипригарные свойства тефлоновой посуде придает покрытие из ПТФЭ (политетрафторэтилена). Это пластиковый полимер, который выделяет токсины при нагревании выше 300 градусов Цельсия. Подобные токсичные испарения могу привести к полимерной лихорадке, которую еще называют тефлоновым гриппом. Он не только опасен для людей, но и смертелен для попугаев и других домашних птиц. Еще одно опасное химическое соединение в составе тефлоновой посуды — ПФОК (перфтороктановая кислота), которая способствует развитию нескольких видов рака, включая рак молочной и предстательной желез, яичников. Считается, что ПФОК присутствует в тефлоновых изделиях в таких небольших количествах, что не представляет угрозы для человека. Однако она содержится и во многих других повседневных вещах. И потому желательно свести контакт с этим химикатом к минимуму. Некоторые виды антипригарного покрытия не имеют в составе ПТФЭ и ПФОК, например гранитное покрытие. Однако они быстро истончаются и скалываются, а после подобных повреждений использовать такую посуду небезопасно.

Альтернатива: чугун. Чугунная посуда безопасна для приготовления пищи и выдерживает испытание временем. Кроме того, этот материал быстро и равномерно нагревается, а закаленный чугун обладает антипригарными свойствами. При этом он не пропускает токсины в пищу и помогает естественным путем увеличить уровень железа в организме. Если же уровень железа в норме, можно выбрать эмалированную чугунную посуду, которая так же безопасна и удобна в использовании.

2. Алюминиевая посуда

Неудивительно, что алюминий так широко используется в быту. Помимо того что это самый распространенный металл, он также очень прочный, легкий, универсальный и перерабатываемый. Но при этом может нанести вред вашему здоровью. Алюминий — это нейротоксичный металл. Его избыток в организме может привести к заболеваниям центральной нервной системы, включая болезнь Альцгеймера и БАС (боковой амиотрофический склероз). И хотя алюминиевая посуда обычно имеет защитное покрытие, оно легко повреждается, позволяя токсичному металлу попасть в пищу.

Альтернатива: стекло. Стеклянная посуда не выделяет токсичных веществ при нагревании, она прочна, экологична и не впитывает запахи. Ее единственный минус — отсутствие антипригарных свойств. Но, согласитесь, это небольшая цена за безопасность.

3. Медная посуда

Возможно, вы не раз видели медную посуду в магазинах и восхищались ее красотой. Вероятно также, что вы слышали о теплопроводных свойствах меди, которые обеспечивают быстрое и равномерное нагревание. Но знали ли вы, что медь может быть опасна в качестве материала для посуды? Как и некоторые другие тяжелые металлы, медь в небольших количествах очень важна для здоровья человека. Но ее избыток в организме может привести к тяжелому отравлению металлами. Небезопасно использовать как посуду с защитным покрытием, так и без него. В первом варианте будет выделяться медь при контакте с кислотными продуктами. Во втором случае в придачу к покрытию вы получаете в его составе еще один один токсичный элемент — никель.

Альтернатива: посуда из нержавеющей стали. Она относительно легкая, устойчива к царапинам и может быть антипригарной. Также она прослужит вам довольно долго. Главное, убедитесь, что покупаете высококачественную нержавеющую сталь, которая не содержит никель и хром.

4. Посуда с керамическим покрытием

Посуда с керамическим покрытием на первый взгляд кажется довольно безопасной. Однако это справедливо только для 100-процентной керамики. А вот керамическое покрытие зачастую скрывает в своем составе опасные компоненты. Мягкое керамическое покрытие недостаточно стойкое и начинает трескаться уже через несколько месяцев использования. После этого свинец и кадмий попадают в пищу, а затем и в организм. Отравление свинцом — один из наиболее опасных видов отравления металлами и может вызвать боли в животе, головную боль, привести к бесплодию и другим проблемам со здоровьем (в особо тяжелых случаях — к коме и смерти). Использовать посуду с поврежденным покрытием опасно даже при том условии, если в его составе нет свинца, поскольку под защитным слоем обычно находится нейротоксичный алюминий.

Альтернатива: посуда из 100-процентной керамики. Она изготовлена из натуральных материалов, нетоксична, еда в ней не пригорает. Правда, такая посуда может быть довольно дорогой, но зато прослужит вам не один год.

Каким видом посуды вы пользуетесь чаще всего?