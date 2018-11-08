4 вида токсичной посуды, от которой нужно избавиться как можно скорее
Сегодня многие из нас стараются придерживаться правил здорового питания. Однако не все знают, что посуда, которую мы используем для приготовления еды, так же важна, как и сама пища. Даже полезная диета может привести к проблемам со здоровьем, если ваши кастрюли и сковородки токсичны.
AdMe.ru составил список самых опасных видов посуды, а также подобрал им безопасную замену.
1. Тефлоновая посуда
Тефлон, пожалуй, самый опасный «преступник» в этом списке. Многие люди выбирают кастрюли и сковородки с этим антипригарным покрытием, потому что они удобны в использовании.
Однако антипригарные свойства тефлоновой посуде придает покрытие из ПТФЭ (политетрафторэтилена). Это пластиковый полимер, который выделяет токсины при нагревании выше 300 градусов Цельсия. Подобные токсичные испарения могу привести к полимерной лихорадке, которую еще называют тефлоновым гриппом. Он не только опасен для людей, но и смертелен для попугаев и других домашних птиц.
Еще одно опасное химическое соединение в составе тефлоновой посуды — ПФОК (перфтороктановая кислота), которая способствует развитию нескольких видов рака, включая рак молочной и предстательной желез, яичников. Считается, что ПФОК присутствует в тефлоновых изделиях в таких небольших количествах, что не представляет угрозы для человека. Однако она содержится и во многих других повседневных вещах. И потому желательно свести контакт с этим химикатом к минимуму.
Некоторые виды антипригарного покрытия не имеют в составе ПТФЭ и ПФОК, например гранитное покрытие. Однако они быстро истончаются и скалываются, а после подобных повреждений использовать такую посуду небезопасно.
Альтернатива: чугун. Чугунная посуда безопасна для приготовления пищи и выдерживает испытание временем. Кроме того, этот материал быстро и равномерно нагревается, а закаленный чугун обладает антипригарными свойствами. При этом он не пропускает токсины в пищу и помогает естественным путем увеличить уровень железа в организме. Если же уровень железа в норме, можно выбрать эмалированную чугунную посуду, которая так же безопасна и удобна в использовании.
2. Алюминиевая посуда
Неудивительно, что алюминий так широко используется в быту. Помимо того что это самый распространенный металл, он также очень прочный, легкий, универсальный и перерабатываемый. Но при этом может нанести вред вашему здоровью.
Алюминий — это нейротоксичный металл. Его избыток в организме может привести к заболеваниям центральной нервной системы, включая болезнь Альцгеймера и БАС (боковой амиотрофический склероз). И хотя алюминиевая посуда обычно имеет защитное покрытие, оно легко повреждается, позволяя токсичному металлу попасть в пищу.
Альтернатива: стекло. Стеклянная посуда не выделяет токсичных веществ при нагревании, она прочна, экологична и не впитывает запахи. Ее единственный минус — отсутствие антипригарных свойств. Но, согласитесь, это небольшая цена за безопасность.
3. Медная посуда
Возможно, вы не раз видели медную посуду в магазинах и восхищались ее красотой. Вероятно также, что вы слышали о теплопроводных свойствах меди, которые обеспечивают быстрое и равномерное нагревание. Но знали ли вы, что медь может быть опасна в качестве материала для посуды?
Как и некоторые другие тяжелые металлы, медь в небольших количествах очень важна для здоровья человека. Но ее избыток в организме может привести к тяжелому отравлению металлами. Небезопасно использовать как посуду с защитным покрытием, так и без него. В первом варианте будет выделяться медь при контакте с кислотными продуктами. Во втором случае в придачу к покрытию вы получаете в его составе еще один один токсичный элемент — никель.
Альтернатива: посуда из нержавеющей стали. Она относительно легкая, устойчива к царапинам и может быть антипригарной. Также она прослужит вам довольно долго. Главное, убедитесь, что покупаете высококачественную нержавеющую сталь, которая не содержит никель и хром.
4. Посуда с керамическим покрытием
Посуда с керамическим покрытием на первый взгляд кажется довольно безопасной. Однако это справедливо только для 100-процентной керамики. А вот керамическое покрытие зачастую скрывает в своем составе опасные компоненты.
Мягкое керамическое покрытие недостаточно стойкое и начинает трескаться уже через несколько месяцев использования. После этого свинец и кадмий попадают в пищу, а затем и в организм. Отравление свинцом — один из наиболее опасных видов отравления металлами и может вызвать боли в животе, головную боль, привести к бесплодию и другим проблемам со здоровьем (в особо тяжелых случаях — к коме и смерти). Использовать посуду с поврежденным покрытием опасно даже при том условии, если в его составе нет свинца, поскольку под защитным слоем обычно находится нейротоксичный алюминий.
Альтернатива: посуда из 100-процентной керамики. Она изготовлена из натуральных материалов, нетоксична, еда в ней не пригорает. Правда, такая посуда может быть довольно дорогой, но зато прослужит вам не один год.
Каким видом посуды вы пользуетесь чаще всего?
Фото на превью depositphotos, depositphotos, depositphotos