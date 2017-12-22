Существует 4 типа старения кожи, и мы выяснили, как с ними бороться

Как бы мы этому ни сопротивлялись, увядание кожи наступает у всех. А вот провляется оно по-разному.

Косметологи выделяют 4 четких типа старения кожи и 5-й — комбинированный. И открывают маленький секрет — чтобы уход и омолаживающие процедуры возымели действие, нужно учитывать свой тип старения, как бы печально это ни звучало.

Мы в AdMe.ru расскажем, какие типы старения лица существуют, а простой тест поможет найти свой вариант — определив его, вы сможете начать ухаживать за кожей максимально эффективно.

Усталый тип старения

Косметологи определяют этот тип старения кожи как наиболее естественный. Такой вариант часто встречается у худощавых женщин с овальной формой лица.

Признаки: снижение тонуса мягких тканей, кожа сухая и теряет сияние, четко прорисовываются носогубные складки и слезные борозды, опускаются уголки рта, и в них появляются морщины. Эти изменения и делают лицо «усталым».

Подход к омоложению:

  • применение филлеров на основе гиалуроновой кислоты, которые заполняют складки и моделируют контуры лица;
  • аппаратные процедуры, которые повышают тонус мышц;
  • ручной тонизирующий массаж;
  • мезотерапия и биоревитализация;
  • неагрессивные пилинги в сочетании с антиоксидантами и витаминами.

Мелкоморщинистый тип

О женщинах с такими возрастными изменениями часто говорят — «красиво стареет».

Признаки: внушительное количество мелких морщин при тонкой и сухой коже, которая склонна к покраснениям и раздражениям, а в зрелом возрасте она превращается в «кожу-пергамент». Подкожной клетчатки очень мало, а мышечный тонус долго остается «в силе», поэтому структура лица не меняется.

Подход к омоложению:

  • восстановление повреждений тонкой кожи, борьба с влиянием ультрафиолета;
  • фотоомоложение, биоревитализация, мезотерапия;
  • поверхностно-срединные пилинги;
  • контурная пластика на основе гелей для заполнения морщин;
  • ботулинотерапия для коррекции морщин.

Деформационный тип

Такой тип изменений чаще встречается у женщин, склонных к полноте.

Признаки: контуры лица заметно деформируются за счет чрезмерного подкожно-жирового слоя. Появляются брыли, складки на шее и в районе декольте, мешки под глазами, веки начинают нависать. Кожа дряблая, но вот морщины и пигментные пятна ей свойственны не часто — она плотная и обычно имеет хороший цвет.

Подход к омоложению:

  • пилинги и лазерное омоложение для поддержания цвета лица;
  • скульптурные массажи для укрепления мышц;
  • миостимуляция;
  • гимнастика для лица;
  • радикальное решение — точечные и комплексные виды пластики лица.

Мышечный тип

Такой красивый тип старения обычно свойственен азиатскому типу лица. У таких лиц хорошо развиты мимические мышцы, а вот подкожно-жировая клетчатка — плохо.

Признаки: нарушение пигментации кожи, нависание и складчатость век, выраженные носогубки и опущенные уголки губ. Но кожа долго остается гладкой, а овал лица не деформируется даже в глубокой старости.

Подход к омоложению:

  • стимуляция выработки коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты;
  • мезотерапия и химические пилинги;
  • микротоковая и ультразвуковая терапия;
  • лазерное омоложение.

Комбинированный тип

Такой тип старения чаще встречается у женщин с кожей смешанного типа. Чаще всего комбинируются мелкоморщинистый и деформационный тип. Либо усталый и деформационный.

Признаки: мягкие ткани чаще всего провисают в средней и нижней части лица, а в области глаз и лба появляется обилие мелких морщин.

Подход к омоложению (выбор процедур зависит от того, какой тип старения является преобладающим):

  • химические пилинги;
  • мезотерапия и биоревитализация;
  • скульптурный массаж лица;
  • гимнастика для лица;
  • лазерное омоложение.

Быстрый тест на тип старения

Чтобы определить свой тип старения, нужно выбрать характеристики, которые присущи вашей коже.

Присваиваем характеристикам буквы и выясняем, какая буква преобладает:

У — усталый

ММ — мелкоморщинистый

Д — деформационный

М — мышечный

1. Тип: нормальная (М), сухая (ММ), комбинированная (У), жирная (Д).

2. Состояние: склонность к комедонам, прыщикам, высыпаниям (Д), веснушки (ММ), пигментация (М), чистая и гладкая (У).

3. Тонус и упругость. Прикладываем палец к уголкам губ. Кожа на ощупь: тонкая (У), упругая, как воздушный шарик (М), тонкая и эластичная (ММ), напоминает ватные комочки (Д).

4. Кожа вокруг глаз. Неподвижная часть век: плотная и выдается вперед (Д), тонкая и видно капилляры (У), «гусиные лапки» (М), приподнимается, вокруг глаз круги (ММ).

5. Реакция кожи на воздействие извне: на холоде раздражена, красная, шелушится (ММ), на жаре слегка жирнеет Т-зона (У), сильное выделение жира (Д), ровная и гладкая кожа (М).

Подсчитали? Если явно преобладающей буквы нет, ваш тип — комбинированный.

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3 Комментарии
  • 22 декабря 2017
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