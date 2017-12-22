Существует 4 типа старения кожи, и мы выяснили, как с ними бороться
Как бы мы этому ни сопротивлялись, увядание кожи наступает у всех. А вот провляется оно по-разному.
Косметологи выделяют 4 четких типа старения кожи и 5-й — комбинированный. И открывают маленький секрет — чтобы уход и омолаживающие процедуры возымели действие, нужно учитывать свой тип старения, как бы печально это ни звучало.
Мы в AdMe.ru расскажем, какие типы старения лица существуют, а простой тест поможет найти свой вариант — определив его, вы сможете начать ухаживать за кожей максимально эффективно.
Усталый тип старения
Косметологи определяют этот тип старения кожи как наиболее естественный. Такой вариант часто встречается у худощавых женщин с овальной формой лица.
Признаки: снижение тонуса мягких тканей, кожа сухая и теряет сияние, четко прорисовываются носогубные складки и слезные борозды, опускаются уголки рта, и в них появляются морщины. Эти изменения и делают лицо «усталым».
Подход к омоложению:
- применение филлеров на основе гиалуроновой кислоты, которые заполняют складки и моделируют контуры лица;
- аппаратные процедуры, которые повышают тонус мышц;
- ручной тонизирующий массаж;
- мезотерапия и биоревитализация;
- неагрессивные пилинги в сочетании с антиоксидантами и витаминами.
Мелкоморщинистый тип
О женщинах с такими возрастными изменениями часто говорят — «красиво стареет».
Признаки: внушительное количество мелких морщин при тонкой и сухой коже, которая склонна к покраснениям и раздражениям, а в зрелом возрасте она превращается в «кожу-пергамент». Подкожной клетчатки очень мало, а мышечный тонус долго остается «в силе», поэтому структура лица не меняется.
Подход к омоложению:
- восстановление повреждений тонкой кожи, борьба с влиянием ультрафиолета;
- фотоомоложение, биоревитализация, мезотерапия;
- поверхностно-срединные пилинги;
- контурная пластика на основе гелей для заполнения морщин;
- ботулинотерапия для коррекции морщин.
Деформационный тип
Такой тип изменений чаще встречается у женщин, склонных к полноте.
Признаки: контуры лица заметно деформируются за счет чрезмерного подкожно-жирового слоя. Появляются брыли, складки на шее и в районе декольте, мешки под глазами, веки начинают нависать. Кожа дряблая, но вот морщины и пигментные пятна ей свойственны не часто — она плотная и обычно имеет хороший цвет.
Подход к омоложению:
- пилинги и лазерное омоложение для поддержания цвета лица;
- скульптурные массажи для укрепления мышц;
- миостимуляция;
- гимнастика для лица;
- радикальное решение — точечные и комплексные виды пластики лица.
Мышечный тип
Такой красивый тип старения обычно свойственен азиатскому типу лица. У таких лиц хорошо развиты мимические мышцы, а вот подкожно-жировая клетчатка — плохо.
Признаки: нарушение пигментации кожи, нависание и складчатость век, выраженные носогубки и опущенные уголки губ. Но кожа долго остается гладкой, а овал лица не деформируется даже в глубокой старости.
Подход к омоложению:
- стимуляция выработки коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты;
- мезотерапия и химические пилинги;
- микротоковая и ультразвуковая терапия;
- лазерное омоложение.
Комбинированный тип
Такой тип старения чаще встречается у женщин с кожей смешанного типа. Чаще всего комбинируются мелкоморщинистый и деформационный тип. Либо усталый и деформационный.
Признаки: мягкие ткани чаще всего провисают в средней и нижней части лица, а в области глаз и лба появляется обилие мелких морщин.
Подход к омоложению (выбор процедур зависит от того, какой тип старения является преобладающим):
- химические пилинги;
- мезотерапия и биоревитализация;
- скульптурный массаж лица;
- гимнастика для лица;
- лазерное омоложение.
Быстрый тест на тип старения
Чтобы определить свой тип старения, нужно выбрать характеристики, которые присущи вашей коже.
Присваиваем характеристикам буквы и выясняем, какая буква преобладает:
У — усталый
ММ — мелкоморщинистый
Д — деформационный
М — мышечный
1. Тип: нормальная (М), сухая (ММ), комбинированная (У), жирная (Д).
2. Состояние: склонность к комедонам, прыщикам, высыпаниям (Д), веснушки (ММ), пигментация (М), чистая и гладкая (У).
3. Тонус и упругость. Прикладываем палец к уголкам губ. Кожа на ощупь: тонкая (У), упругая, как воздушный шарик (М), тонкая и эластичная (ММ), напоминает ватные комочки (Д).
4. Кожа вокруг глаз. Неподвижная часть век: плотная и выдается вперед (Д), тонкая и видно капилляры (У), «гусиные лапки» (М), приподнимается, вокруг глаз круги (ММ).
5. Реакция кожи на воздействие извне: на холоде раздражена, красная, шелушится (ММ), на жаре слегка жирнеет Т-зона (У), сильное выделение жира (Д), ровная и гладкая кожа (М).
Подсчитали? Если явно преобладающей буквы нет, ваш тип — комбинированный.