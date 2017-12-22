Существует 4 типа старения кожи, и мы выяснили, как с ними бороться

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Как бы мы этому ни сопротивлялись, увядание кожи наступает у всех. А вот провляется оно по-разному. Косметологи выделяют 4 четких типа старения кожи и 5-й — комбинированный. И открывают маленький секрет — чтобы уход и омолаживающие процедуры возымели действие, нужно учитывать свой тип старения, как бы печально это ни звучало. Мы в AdMe.ru расскажем, какие типы старения лица существуют, а простой тест поможет найти свой вариант — определив его, вы сможете начать ухаживать за кожей максимально эффективно.

Усталый тип старения

Косметологи определяют этот тип старения кожи как наиболее естественный. Такой вариант часто встречается у худощавых женщин с овальной формой лица. Признаки: снижение тонуса мягких тканей, кожа сухая и теряет сияние, четко прорисовываются носогубные складки и слезные борозды, опускаются уголки рта, и в них появляются морщины. Эти изменения и делают лицо «усталым». Подход к омоложению: применение филлеров на основе гиалуроновой кислоты, которые заполняют складки и моделируют контуры лица;

аппаратные процедуры, которые повышают тонус мышц;

ручной тонизирующий массаж;

мезотерапия и биоревитализация;

неагрессивные пилинги в сочетании с антиоксидантами и витаминами.

Мелкоморщинистый тип

О женщинах с такими возрастными изменениями часто говорят — «красиво стареет». Признаки: внушительное количество мелких морщин при тонкой и сухой коже, которая склонна к покраснениям и раздражениям, а в зрелом возрасте она превращается в «кожу-пергамент». Подкожной клетчатки очень мало, а мышечный тонус долго остается «в силе», поэтому структура лица не меняется. Подход к омоложению: восстановление повреждений тонкой кожи, борьба с влиянием ультрафиолета;

фотоомоложение, биоревитализация, мезотерапия;

поверхностно-срединные пилинги;

контурная пластика на основе гелей для заполнения морщин;

ботулинотерапия для коррекции морщин.

Деформационный тип

Такой тип изменений чаще встречается у женщин, склонных к полноте. Признаки: контуры лица заметно деформируются за счет чрезмерного подкожно-жирового слоя. Появляются брыли, складки на шее и в районе декольте, мешки под глазами, веки начинают нависать. Кожа дряблая, но вот морщины и пигментные пятна ей свойственны не часто — она плотная и обычно имеет хороший цвет. Подход к омоложению: пилинги и лазерное омоложение для поддержания цвета лица;

скульптурные массажи для укрепления мышц;

миостимуляция;

гимнастика для лица;

радикальное решение — точечные и комплексные виды пластики лица.

Мышечный тип

Такой красивый тип старения обычно свойственен азиатскому типу лица. У таких лиц хорошо развиты мимические мышцы, а вот подкожно-жировая клетчатка — плохо. Признаки: нарушение пигментации кожи, нависание и складчатость век, выраженные носогубки и опущенные уголки губ. Но кожа долго остается гладкой, а овал лица не деформируется даже в глубокой старости. Подход к омоложению: стимуляция выработки коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты;

мезотерапия и химические пилинги;

микротоковая и ультразвуковая терапия;

лазерное омоложение.

Комбинированный тип

Такой тип старения чаще встречается у женщин с кожей смешанного типа. Чаще всего комбинируются мелкоморщинистый и деформационный тип. Либо усталый и деформационный. Признаки: мягкие ткани чаще всего провисают в средней и нижней части лица, а в области глаз и лба появляется обилие мелких морщин. Подход к омоложению (выбор процедур зависит от того, какой тип старения является преобладающим): химические пилинги;

мезотерапия и биоревитализация;

скульптурный массаж лица;

гимнастика для лица;

лазерное омоложение.

Быстрый тест на тип старения