4 способа вылечить секущиеся кончики раз и навсегда
Посеченные кончики — знакомая многим, а особенно обладательницам длинных волос проблема. Регулярное использование питательных масок поможет не только предотвратить появление секущихся кончиков, но и оздоровить волосы по всей длине.
AdMe.ru нашел 4 действенные маски, которые спасут ваши волосы от сечения.
Ореховая маска
Ингредиенты:
- 20 г сырых орехов
- 1 ч. л. оливкового масла
Приготовление:
- Раздробите орехи в пудру с помощью блендера или кофемолки.
- Перемешайте орехи с оливковым маслом.
Применение:
- Нанесите маску на кончики волос и оставьте на 20–30 минут.
- Смойте маску водой.
Медово-яичная маска
Ингредиенты:
- 1 яичный желток
- 1 ч. л. меда
- 2 ст. л. оливкового масла
Приготовление:
- Разотрите желток с медом, добавьте оливковое масло.
Применение:
- Нанесите маску на волосы по всей длине.
- Массирующими движениями втирайте маску в корни волос в течение 3–5 мин.
- Сверните волосы в пучок, наденьте шапочку и накройте голову полотенцем.
- Смойте маску теплой водой через 30 мин.
Целебная зеленая маска
Ингредиенты:
- 25 г бесцветной хны
- 1 ч. л. оливкового масла
Приготовление:
- Залейте хну кипятком в пропорции 1:3, добавьте оливковое масло, тщательно перемешайте.
- Смесь должна настаиваться в течение 15 мин.
Применение:
- Нанесите маску по всей длине волос и оставьте на 30 мин.
- Смойте водой без использования шампуня.
Маска на основе кефира
Ингредиенты:
- 100 мл кефира
- 1 яичный желток
- 1 ст. л. лимонного сока
Приготовление:
- Добавьте яичный желток и лимонный сок к кефиру.
- Хорошо перемешайте полученную смесь.
Применение:
- Нанесите маску по всей длине волос, тщательно пропитав кончики.
- Сверните волосы в пучок, наденьте шапочку и накройте голову полотенцем.
- Смойте шампунем через 30–40 мин.
Фото на превью Sonya_illustration