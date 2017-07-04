4 способа вылечить секущиеся кончики раз и навсегда

Посеченные кончики — знакомая многим, а особенно обладательницам длинных волос проблема. Регулярное использование питательных масок поможет не только предотвратить появление секущихся кончиков, но и оздоровить волосы по всей длине.

AdMe.ru нашел 4 действенные маски, которые спасут ваши волосы от сечения.

Ореховая маска

Ингредиенты:

  • 20 г сырых орехов
  • 1 ч. л. оливкового масла

Приготовление:

  • Раздробите орехи в пудру с помощью блендера или кофемолки.
  • Перемешайте орехи с оливковым маслом.

Применение:

  • Нанесите маску на кончики волос и оставьте на 20–30 минут.
  • Смойте маску водой.

Медово-яичная маска

Ингредиенты:

  • 1 яичный желток
  • 1 ч. л. меда
  • 2 ст. л. оливкового масла

Приготовление:

  • Разотрите желток с медом, добавьте оливковое масло.

Применение:

  • Нанесите маску на волосы по всей длине.
  • Массирующими движениями втирайте маску в корни волос в течение 3–5 мин.
  • Сверните волосы в пучок, наденьте шапочку и накройте голову полотенцем.
  • Смойте маску теплой водой через 30 мин.

Целебная зеленая маска

Ингредиенты:

  • 25 г бесцветной хны
  • 1 ч. л. оливкового масла

Приготовление:

  • Залейте хну кипятком в пропорции 1:3, добавьте оливковое масло, тщательно перемешайте.
  • Смесь должна настаиваться в течение 15 мин.

Применение:

  • Нанесите маску по всей длине волос и оставьте на 30 мин.
  • Смойте водой без использования шампуня.

Маска на основе кефира

Ингредиенты:

  • 100 мл кефира
  • 1 яичный желток
  • 1 ст. л. лимонного сока

Приготовление:

  • Добавьте яичный желток и лимонный сок к кефиру.
  • Хорошо перемешайте полученную смесь.

Применение:

  • Нанесите маску по всей длине волос, тщательно пропитав кончики.
  • Сверните волосы в пучок, наденьте шапочку и накройте голову полотенцем.
  • Смойте шампунем через 30–40 мин.

Фото на превью Sonya_illustration

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