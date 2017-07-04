4 способа вылечить секущиеся кончики раз и навсегда

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Посеченные кончики — знакомая многим, а особенно обладательницам длинных волос проблема. Регулярное использование питательных масок поможет не только предотвратить появление секущихся кончиков, но и оздоровить волосы по всей длине.

AdMe.ru нашел 4 действенные маски, которые спасут ваши волосы от сечения.