4 простых способа, чтобы ваши деликатные вещи снова стали идеально белыми

4 простых способа, чтобы ваши деликатные вещи снова стали идеально белыми

Чертовски обидно, когда белоснежное белье со временем приобретает неприятный желтоватый или сероватый оттенок. А выкинуть эти красивые узорные кружева или тонкие ткани просто рука не поднимается.

AdMe.ru нашел 4 эффективных и простых способа, как сделать так, чтобы деликатные вещи всегда были кристально белыми.

Отбеливание лимонным соком

Лимонный сок освежит белый цвет и поможет справиться с пятнами пота и жира.

Вам понадобятся:

  • 250 мл лимонного сока
  • 2 л воды

Применение:

  1. Вскипятите воду и добавьте в нее лимонный сок.
  2. Дождитесь, пока полученный раствор не остынет, и затем замочите в нем белые вещи на 2 часа.
  3. Достаньте вещи из раствора и обработайте повторно проблемные места соком лимона. Постирайте вещи в машинке, используя обычный порошок.

Отбеливание солью

Соль помогает в борьбе с въевшимися пятнами, также ее можно использовать для отбеливания воротничков и манжет.

Вам понадобятся:

  • 1 ст. л. поваренной соли
  • сок половины лимона

Применение:

  1. Размешайте сок лимона и соль до состояния пасты.
  2. Нанесите получившуюся пасту на проблемные участки.
  3. Оставьте вещи на полчаса, а затем постирайте обычным способом.

Отбеливание белым уксусом

Уксус не только удаляет пятна, но дезинфицирует ткани, избавляя от неприятных запахов.

Вам понадобятся:

  • 250 мл белого уксуса
  • 2 л горячей воды

Применение:

  1. Разведите уксус в горячей воде и оставьте одежду в растворе на 8 часов.
  2. Постирайте белье обычным способом.

Отбеливание цедрой апельсинов или лимонов и перекисью водорода

Тот случай, когда отбеливание можно совместить с ароматерапией. Запах цитрусов просто опьяняет.

Вам понадобятся:

  • цедра 5 лимонов или апельсинов
  • 2 л воды
  • 2 ст. л. перекиси водорода

Применение:

  1. Поместите цедру в воду и прокипятите.
  2. Дайте отвару остыть, затем процедите через ситечко и добавьте перекись водорода.
  3. Замочите вещи в растворе на 2 часа и постирайте обычным способом.

Фото на превью depositphotos.com
По материалам housekeeping, wikihow.com

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Динамично, пафосно и мурашчато

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