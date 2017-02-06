4 простых способа, чтобы ваши деликатные вещи снова стали идеально белыми
Чертовски обидно, когда белоснежное белье со временем приобретает неприятный желтоватый или сероватый оттенок. А выкинуть эти красивые узорные кружева или тонкие ткани просто рука не поднимается.
AdMe.ru нашел 4 эффективных и простых способа, как сделать так, чтобы деликатные вещи всегда были кристально белыми.
Отбеливание лимонным соком
Лимонный сок освежит белый цвет и поможет справиться с пятнами пота и жира.
Вам понадобятся:
- 250 мл лимонного сока
- 2 л воды
Применение:
- Вскипятите воду и добавьте в нее лимонный сок.
- Дождитесь, пока полученный раствор не остынет, и затем замочите в нем белые вещи на 2 часа.
- Достаньте вещи из раствора и обработайте повторно проблемные места соком лимона. Постирайте вещи в машинке, используя обычный порошок.
Отбеливание солью
Соль помогает в борьбе с въевшимися пятнами, также ее можно использовать для отбеливания воротничков и манжет.
Вам понадобятся:
- 1 ст. л. поваренной соли
- сок половины лимона
Применение:
- Размешайте сок лимона и соль до состояния пасты.
- Нанесите получившуюся пасту на проблемные участки.
- Оставьте вещи на полчаса, а затем постирайте обычным способом.
Отбеливание белым уксусом
Уксус не только удаляет пятна, но дезинфицирует ткани, избавляя от неприятных запахов.
Вам понадобятся:
- 250 мл белого уксуса
- 2 л горячей воды
Применение:
- Разведите уксус в горячей воде и оставьте одежду в растворе на 8 часов.
- Постирайте белье обычным способом.
Отбеливание цедрой апельсинов или лимонов и перекисью водорода
Тот случай, когда отбеливание можно совместить с ароматерапией. Запах цитрусов просто опьяняет.
Вам понадобятся:
- цедра 5 лимонов или апельсинов
- 2 л воды
- 2 ст. л. перекиси водорода
Применение:
- Поместите цедру в воду и прокипятите.
- Дайте отвару остыть, затем процедите через ситечко и добавьте перекись водорода.
- Замочите вещи в растворе на 2 часа и постирайте обычным способом.
Фото на превью depositphotos.com
По материалам housekeeping, wikihow.com