4 примера того, как нас могут обмануть в Instagram

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Социальные сети уже давно стали чем-то большим, чем просто удобная площадка для общения. И если раньше мы заходили в Instagram только для того, чтобы поделиться фотографиями и проверить, что нового у друзей, то теперь мы ищем там полезную информацию: читаем советы по питанию и уходу за собой, блоги о путешествиях, рассматриваем страницы магазинов одежды и триллион других аккаунтов, которые стремятся чему-то научить или что-то продать. Но так ли хороши Instagram-эксперты и продавцы на самом деле?

AdMe.ru расскажет, как блогеры пытаются ввести в заблуждение своих подписчиков и что можно сделать, чтобы не попасться на их удочку.

1. Шоурумы, которые продают китайские вещи по завышенным ценам

Наверняка вы хотя бы раз задерживались в Instagram на страничках магазинов, где можно купить стильную одежду, обувь и аксессуары, а быть может, временами приобретаете там что-то для своего гардероба. В этих аккаунтах красуются девушки в нарядах, которые так и хочется купить, только вот подробнее рассказать о том, откуда берутся все эти модные вещи, спешат далеко не все продавцы. Многие вещи из таких Instagram-шоурумов можно найти в 2, 3, а то и в 10 раз дешевле на AliExpress и других китайских и корейских сайтах. Для этого не нужно быть разведчиком: обычный поиск по картинкам вмиг выдает тех, кто позиционирует свою продукцию как эксклюзивную, премиум-класса и новинку сезона. Конечно, в перепродаже вещей и небольшой накрутке цены нет ничего дурного: все-таки магазины самостоятельно подбирают ассортимент продукции и подготавливают контент для соцсетей, ведут работу с покупателями. Но зачем обманывать и почему бы честно не написать в профиле о том, откуда берется их товар? Как не попасться. Бренды, имеющие собственное производство, видно сразу: они с удовольствием предлагают проникнуть в закулисье своего бизнеса и рассказывают о процессе изготовления товаров. Если хотите приобрести одежду через Instagram, не поленитесь сделать скрин понравившейся вещи и проверить его в Google или через поиск по картинкам на AliExpress. Не дайте себя обмануть!

2. Блогеры, которые раздают советы по лечению и питанию

Блоги о здоровом образе жизни получают широкий отклик аудитории. И если советы в духе «ешьте больше фруктов и ходите пешком» вряд ли способны кому-то навредить, то конкретные указания о том, какие препараты и в каких дозировках принимать при тех или иных заболеваниях, могут повлечь за собой весьма серьезные проблемы со здоровьем. Весной 2019 года членами Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований была разоблачена Елена Корнилова, на тот момент блогер с 250-тысячной аудиторией, которая выдавала себя за дипломированного биохимика, натуропата, трансгуманиста и биохакера. Были отправлены запросы в вузы, в которых якобы училась девушка. Оба учебных заведения отрицают тот факт, что Корнилова когда-либо была их студенткой. С подробностями расследования можно ознакомиться здесь. В своих постах Елена прописывает читателям различные БАДы и витамины. Так, при беременности девушка советует принимать 26 (!) различных препаратов. Главное, при покупке витаминов в онлайн-магазине не забыть воспользоваться скидочным промокодом, в результате чего блогеру начисляется процент от продаж. По словам специалистов, одни из этих препаратов не доказали свою эффективность, а другие являются веществами, влияние которых на беременность изучено недостаточно. Корнилова дистанционно дает рекомендации и по другим вопросам: как лечиться при аллергии, анемии, гипотиреозе; как избежать проблем с кожей и волосами и т. д. Читатели часто жаловались на побочные эффекты от применения рекомендованных ею средств, но девушка отвечала, что это нормально. И таких блогов по всему интернету множество. Жаль, что даже разоблачения не вразумляют людей: количество подписчиков на странице Елены только увеличивается. Как не попасться. Все витамины и БАДы назначаются только после консультации с врачом. Не стоит пить их ради профилактики и заниматься самолечением. Не доверяйте советам из интернета, которые касаются того, как и чем конкретно необходимо лечиться.

3. Реклама под видом личной рекомендации

Давно не секрет, что блогеры частенько размещают у себя на страницах рекламу. Только вот как определить, где действительно советы, основанные на своем опыте, а где — проплаченный пост? Особенно трудно это бывает сделать в блогах, которые целиком построены на рекомендациях: например в тех, где рассказывают о косметике и средствах для ухода. Конечно же, бренды не хотят, чтобы публикация их контента выглядела как реклама: они просят подготовить максимально естественный и живой пост, под которым обычно указывается аккаунт самого бренда или хештеги, но пометку о рекламе в таких материалах можно заметить крайне редко. Блогер обязательно красочно распишет, как ему понравился товар или услуга, даже если это вовсе не так, ведь свое вознаграждение он уже получил. Забавно, что очень часто инфлюэнсеры выдают себя, показывая, каким телефоном и косметикой они пользуются и в какие рестораны действительно ходят, потому как публикуют в «сториз» детали своей жизни.

Дошло до того, что скрытую рекламу видят даже там, где ее нет. Недавно топ-модель Кайя Гербер опубликовала в своем блоге обычное селфи из ванной комнаты. В кадр попал флакон шампуня из массмаркета, и весь интернет задался вопросом: «Неужели Кайя пользуется таким недорогим средством или это все-таки хорошо скрытая реклама?» Кажется, девушка всего лишь хотела похвастаться новой стрижкой и бутылочка появилась в кадре случайно. Остается позавидовать бренду, который неплохо прорекламировала дочь Синди Кроуфорд. Как не попасться. Не принимайте отзывы блогеров за чистую монету и полагайтесь на собственное мнение и опыт. Хороший показатель, если блогер помечает все рекламные материалы: скорее всего, остальные рекомендации он публикует, основываясь на собственных выводах.

4. Тревел-блогеры тоже умеют красиво врать

Когда мы видим красивые фотографии из путешествий в Instagram, можем и не догадываться о том, сколько ухищрений стоит за этими снимками. Так, чтобы сфотографироваться на фоне Эйфелевой башни без людей или запечатлеть захватывающие пейзажи Каппадокии с воздушными шарами, придется встать ни свет ни заря; ради снимка в ванной с лепестками цветов нужно таскать тазики с водой, а потом в целях экономии сил позировать в этой воде по очереди; а для снимка «С добрым утром, Нью-Йорк!» придется передвинуть тяжеленную кровать прямо к окну. Ради лайков и популярности блогеры готовы немного пострадать.

Но наиболее успешно вводят в заблуждение те блогеры, которые не ленятся делать коллажи из фотографий: горы они могут взять из одного кадра, а озеро — из другого и выдать получившийся пейзаж за конкретную достопримечательность. Некоторые умудряются путешествовать, не вставая с дивана. Так пользователи разоблачили блогера Амелию Лиану, заметив на ее снимках следы фотомонтажа: девушка взяла старое фото Нью-Йорка и наложила свое изображение. Амелия не учла, что в кадре не хватает «Башни Свободы», построенной в 2013 году, и тем самым себя выдала. Снимок девушка удалила, но интернет помнит все, к тому же теперь ее подписчики подозревают, что и многие другие ее фотографии ненастоящие. Как не попасться. Обратите внимание на блоги людей, которые живут в разных странах. Быть может, их фотографии будут не такими яркими, но здесь больше вероятности найти полезные советы и наводки на секретные локации.