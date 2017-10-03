4 причины, почему стоит срочно заклеить веб-камеру на ноутбуке

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Еще пару лет назад считалось, что заклеивание камер современных гаджетов — это первый признак шизофрении, подогретый нынешними сериалами-антиутопиями. Но после слов директора ФБР Джеймса Коми о том, что это так же важно, как и закрывать входную дверь на ночь, всем стало чуточку не по себе. AdMe.ru нашел 4 конкретные причины, почему четверть владельцев ноутбуков все же заклеивают свои веб-камеры.

1. Это действенная защита личной информации

Первое: это защита от хакеров с целенаправленной атакой против вас. Это вполне очевидная угроза, если вы известная личность или просто человек, обладающий важной информацией. Всем известный пример — Марк Цукерберг и его рабочий ноутбук с аккуратно заклеенными веб-камерой и микрофоном.

Это вполне очевидная угроза, если вы известная личность или просто человек, обладающий важной информацией. Всем известный пример — Марк Цукерберг и его рабочий ноутбук с аккуратно заклеенными веб-камерой и микрофоном. Второе: это способ защититься от вирусов. Если у злоумышленника появится полный контроль над компьютером жертвы, то и доступ к камере заказан (причем ей совсем не обязательно светиться, как при работе, чтобы быть активной). К сожалению, стоит признать, что от этого не застрахован никто.

2. Камера — это замочная скважина в приватную жизнь

Предположим, что вы далеко не медийная личность и даже не обладатель засекреченной информации — так зачем вас взламывать, спросите вы? Затем, что все мы люди, и перед нашими мониторами кипит жизнь: кто-то любит восседать голым перед экраном, кто-то смотрит запрещенные видео, кто-то развешивает на стене напротив ноутбука все пароли, включая, бывает, и онлайн-банки. Всего этого вполне достаточно, чтобы каким-либо образом взаимодействовать с вашей жизнью.

3. Существуют конкретные схемы

В 2015 году британский хакер использовал программу-троян Blackshades, чтобы следить по камере за приватной жизнью своих знакомых. Этот вирус можно легко достать на закрытых форумах.

В 2016 году пользователь сайта 2ch.hk захватил компьютеры нескольких людей и ставил на них эксперименты (неожиданно включал музыку, открывал порносайты и т. д.), а затем транслировал их реакцию через YouTube, устроив целое шоу.

В 2011 калифорнийский хакер Луис Михангос получил 6 лет тюрьмы за скрытое наблюдение за девушками по веб-камере, их фотографирование и последующее шантажирование.

В 2013 из протокола заседания суда стало известно, что ФБР может пользоваться камерами пользователей в своих расследованиях.

К тому же некоторые провайдеры могут подключаться к камерам своих абонентов с целью проверки уязвимости.

4. Вам это ничего не стоит

Действительно, отрезать кусок изоленты и залепить им камеру практически ничего не стоит. Если такое решение кажется вам неэстетичным, можно найти более изящный вариант: рынок уже давно среагировал на спрос и выпустил различные шторки и пленки для камер и микрофонов всех гаджетов.

В конце стоит отметить, что каждый человек волен выбирать сам, заклеивать ему камеру или нет, быть параноиком или нет. К примеру, эксперт по шифрованию в Университете Джона Хопкинса, Мэтью Грин, на вопрос, почему он не заклеивает камеру, ответил, что он не «является идиотом», и добавил, что в любом случае увидеть его голым будет уже достаточным наказанием для злоумышленников.