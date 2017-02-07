4 правила, которые делают скандинавов самыми счастливыми людьми на земле
Какие бы исследования об уровне счастья в разных странах мира ни проводили ученые, Дания, Норвегия и Швеция периодически занимают первые строчки рейтингов. Конечно, в этих странах достаточно высокий уровень жизни, но дело не только в этом: есть у скандинавов несколько общих правил, благодаря которым они не перестают радоваться жизни.
Мы в AdMe.ru решили узнать об этом подробнее, и, кажется, нам всем действительно стоит кое-чему научиться.
1. Скромность и уважение к другому
В странах Скандинавии существует так называемый закон Янте — негласный свод правил, который не признает права на индивидуализм:
- Не думай, что ты особенный.
- Не думай, что ты нам ровня.
- Не думай, что ты умнее нас.
- Не воображай, что ты лучше нас.
- Не думай, что ты знаешь больше нас.
- Не думай, что ты важнее нас.
- Не думай, что ты все умеешь.
- Тебе не следует смеяться над нами.
- Не думай, что кому-то есть до тебя дело.
- Не думай, что ты можешь нас поучать.
И хотя сами скандинавы периодически подшучивают над этим законом, но он действительно помогает создать необычайно дружное и сплоченное общество. Быть скромным, уважать окружающих вокруг людей — это очень по-скандинавски.
Кроме того, этот закон предостерегает людей от заносчивости и хвастовства: здесь не принято чересчур гордиться своими заслугами и уж тем более выпячивать богатство напоказ.
2. Баланс между семьей и работой
Скандинавы хорошо знают, как важно уделять достаточно времени и семье, и работе. Многие офисы и предприятия в Дании закрываются уже в 5 вечера — и никаких переработок, а уж о том, чтобы выйти в выходной день, и речи быть не может. А вот в Норвегии, к примеру, совсем недавно ввели 6-часовой рабочий день: так и эффективность не падает, и сотрудники успевают отдохнуть в кругу семьи.
Вместе с семьей люди часто выбираются на природу, занимаются спортом, путешествуют, и все это несмотря на не самый приветливый северноевропейский климат.
3. Тепло семейного очага
У датчан есть одно потрясающее слово, которое обозначает и уют дома, и тепло от общения с родственниками и друзьями — «хюгге» (hygge). Это такие милые домашние посиделки при свечах и камине с кучей вкусной еды, напитками и разговорами. Хюгге доступно всем и каждому, именно поэтому здесь нет места роскоши и хвастовству. Хюгге — это сплоченность, комфорт, поддержка и внимание близких.
Более того, слово «хюгге» вошло в список самых популярных слов 2016 года по версии Оксфордского словаря. Потрясающее, многогранное слово, которое таит в себе целую философию.
4. Реалистичные ожидания
В своей книге «Счастливы, как датчане» Малин Рюдаль делится рецептом счастья своего народа. Одним из важнейших секретов она считает умение формулировать реалистичные ожидания, что, однако, не означает перестать мечтать и ставить амбициозные цели. Но все-таки представьте, сколько раз вы расстраивались просто потому, что хотели чего-то большего и от себя, и от окружающих? К тому же чем меньше у нас завышенных ожиданий по отношению к друзьям и близким, тем больше шансов приятно удивиться.
Сравнение себя с другими людьми также не лучший путь к счастью. В век безумного наплыва информации из соцсетей нам порой кажется, что мы чего-то не успеваем, что можем жить еще лучше, более качественно — возможно, иногда стоит приостановить эту гонку и уметь радоваться тому, что уже имеем. Скандинавы считают, что продуктивнее сравнение с теми, кто имеет меньше, но в то же время они никогда не будут ставить себя выше других.
Фото на превью hoskelsa
По материалам bloomberg.com, en.wikipedia.org