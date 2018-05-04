4 ошибки при покупке одежды, из-за которых вещи плохо на вас смотрятся

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Как часто вы ошибались с размером одежды? Наверняка не один раз, особенно если речь идет о покупке в интернет-магазинах. Но и вещи вроде бы правильного размера нередко становятся малы или велики после стирки. Однако, если знать несколько правил, вы с легкостью сможете купить джинсы или свитер, которые будут сидеть на вас идеально.

AdMe.ru подготовил для вас инструкцию, как правильно снять с себя мерки, определиться с размером и на что обратить внимание при покупке, чтобы избежать ошибок.

1. Неправильно снимаем мерки

Обхват бедер. Обхват бедер лучше всего измерять перед зеркалом, встав к нему боком. Поскольку для снятия этой мерки сантиметровую ленту нужно зафиксировать на самой выступающей части ягодиц, зеркало поможет вам не ошибиться. Обхват талии. Для измерения обхвата талии расположите ленту на самой узкой части живота, чтобы она не прилегала вплотную к телу. Обхват груди. Чтобы измерить обхват груди, разместите ленту так, чтобы она проходила по наиболее выступающим точкам грудной клетки и лопаток. При этом на спине она должна быть выше, чем на груди. Обхват шеи (используется в основном для определения размера мужских сорочек). Обхватите шею лентой таким образом, чтобы она проходила по 7-му шейному позвонку и основанию шеи и смыкалась в районе яремной впадины.

После того как вы сделали замеры, сравните свой результат с таблицей и подберите соответствующий размер.

RU — российский размер

— российский размер INT — международный размер

— международный размер EU — европейский размер

— европейский размер US — американский размер

2. Не обращаем внимания на рекомендации производителя

При заказе любой одежды в интернете обратите внимание, что размерные сетки у разных производителей могут отличаться друг от друга. Почти на каждом сайте есть свои таблицы, где указаны параметры, относящиеся к тому или иному размеру, на которые и стоит ориентироваться при выборе.

3. При выборе размера не учитываем особенность ткани

Чтобы одежда после стирки не стала неожиданно вам велика или мала, посмотрите на ткань, из которой сделана вещь: хлопок и шерсть после стирки «сжимаются», а вот изделия из трикотажа или синтетических волокон, наоборот, вытягиваются. Кроме того, обязательно учитывайте рекомендации производителя по уходу за вещью, а для этого обратите внимание на пиктограммы на ярлыках.

Какие вещи стоит купить на размер больше?

Свитеры и пуловеры из шерсти. Во-первых, облегающие вещи согревают гораздо меньше, чем те, что сидят свободно. Во-вторых, велика вероятность, что после стирки шерстяные волокна сожмутся и одежда станет мала. Кстати, чтобы избежать усадки вещи после стирки, сушить ее нужно в строго горизонтальном положении, уложив на сухие полотенца.

Во-первых, облегающие вещи согревают гораздо меньше, чем те, что сидят свободно. Во-вторых, велика вероятность, что после стирки шерстяные волокна сожмутся и одежда станет мала. Кстати, чтобы избежать усадки вещи после стирки, сушить ее нужно в строго горизонтальном положении, уложив на сухие полотенца. Футболки, майки, нижнее белье и прочая одежда из хлопка. После стирки хлопок садится довольно сильно, поэтому вещи из этого материала не стоит брать размер в размер. Однако если в составе изделия есть эластан, то можно обратить внимание и на свой размер.

После стирки хлопок садится довольно сильно, поэтому вещи из этого материала не стоит брать размер в размер. Однако если в составе изделия есть эластан, то можно обратить внимание и на свой размер. Рубашки и блузки с воротником. При примерке подобной одежды обратите внимание на то, насколько плотно воротник примыкает к шее. Если между шеей и тканью нет зазора, то лучше поискать модель размером побольше, иначе есть риск, что после стирки воротник будет вас буквально душить.

И какие — на размер меньше

Трикотажные изделия. Не имеет значения, какие нитки использовались при изготовлении трикотажного полотна: изделия из него в любом случае будут растягиваться. Поэтому одежду из трикотажа лучше покупать на полразмера или на размер меньше, иначе уже к концу первого дня носки рукава будут длиннее, чем нужно.

Не имеет значения, какие нитки использовались при изготовлении трикотажного полотна: изделия из него в любом случае будут растягиваться. Поэтому одежду из трикотажа лучше покупать на полразмера или на размер меньше, иначе уже к концу первого дня носки рукава будут длиннее, чем нужно. Джинсы. Несмотря на то что джинсы делают из хлопка, особенность плетения волокон этой ткани такова, что изделия из денима уже после первой носки увеличиваются в размере. Исключение составляют джинсы, в состав ткани которых добавлены специальные эластичные волокна: они практически не увеличиваются в размере.

Несмотря на то что джинсы делают из хлопка, особенность плетения волокон этой ткани такова, что изделия из денима уже после первой носки увеличиваются в размере. Исключение составляют джинсы, в состав ткани которых добавлены специальные эластичные волокна: они практически не увеличиваются в размере. Вещи из полиэстера. Одежда из этой синтетической ткани имеет свойство растягиваться, особенно в нижней части изделия, рукавов и в районе воротника. Проблему можно решить, если купить вещь чуть меньшего размера.

4. Неверно определяем размер обуви

Если вам нужно заказать обувь в интернет-магазине, измерьте длину своих стоп от пятки до кончика самого длинного пальца. Обязательно сделайте замеры обеих ног, поскольку у большинства людей длина стопы левой ноги отличается от правой, и выберите обувь по большей мерке.

Еще один параметр, на который нужно обратить внимание при выборе обуви, — это полнота. Чтобы ее определить, нужно измерить обхват стопы в самой широкой части ступни. Существуют российская, европейская и американская системы определения полноты обуви. Американская обувь чаще всего маркируется очень просто: N — нормальная стопа, M — средняя, W — широкая.