4 ошибки при покупке одежды, из-за которых вещи плохо на вас смотрятся
Как часто вы ошибались с размером одежды? Наверняка не один раз, особенно если речь идет о покупке в интернет-магазинах. Но и вещи вроде бы правильного размера нередко становятся малы или велики после стирки. Однако, если знать несколько правил, вы с легкостью сможете купить джинсы или свитер, которые будут сидеть на вас идеально.
AdMe.ru подготовил для вас инструкцию, как правильно снять с себя мерки, определиться с размером и на что обратить внимание при покупке, чтобы избежать ошибок.
1. Неправильно снимаем мерки
- Обхват бедер. Обхват бедер лучше всего измерять перед зеркалом, встав к нему боком. Поскольку для снятия этой мерки сантиметровую ленту нужно зафиксировать на самой выступающей части ягодиц, зеркало поможет вам не ошибиться.
- Обхват талии. Для измерения обхвата талии расположите ленту на самой узкой части живота, чтобы она не прилегала вплотную к телу.
- Обхват груди. Чтобы измерить обхват груди, разместите ленту так, чтобы она проходила по наиболее выступающим точкам грудной клетки и лопаток. При этом на спине она должна быть выше, чем на груди.
- Обхват шеи (используется в основном для определения размера мужских сорочек). Обхватите шею лентой таким образом, чтобы она проходила по 7-му шейному позвонку и основанию шеи и смыкалась в районе яремной впадины.
После того как вы сделали замеры, сравните свой результат с таблицей и подберите соответствующий размер.
- RU — российский размер
- INT — международный размер
- EU — европейский размер
- US — американский размер
2. Не обращаем внимания на рекомендации производителя
При заказе любой одежды в интернете обратите внимание, что размерные сетки у разных производителей могут отличаться друг от друга. Почти на каждом сайте есть свои таблицы, где указаны параметры, относящиеся к тому или иному размеру, на которые и стоит ориентироваться при выборе.
3. При выборе размера не учитываем особенность ткани
Чтобы одежда после стирки не стала неожиданно вам велика или мала, посмотрите на ткань, из которой сделана вещь: хлопок и шерсть после стирки «сжимаются», а вот изделия из трикотажа или синтетических волокон, наоборот, вытягиваются. Кроме того, обязательно учитывайте рекомендации производителя по уходу за вещью, а для этого обратите внимание на пиктограммы на ярлыках.
Какие вещи стоит купить на размер больше?
- Свитеры и пуловеры из шерсти. Во-первых, облегающие вещи согревают гораздо меньше, чем те, что сидят свободно. Во-вторых, велика вероятность, что после стирки шерстяные волокна сожмутся и одежда станет мала. Кстати, чтобы избежать усадки вещи после стирки, сушить ее нужно в строго горизонтальном положении, уложив на сухие полотенца.
- Футболки, майки, нижнее белье и прочая одежда из хлопка. После стирки хлопок садится довольно сильно, поэтому вещи из этого материала не стоит брать размер в размер. Однако если в составе изделия есть эластан, то можно обратить внимание и на свой размер.
- Рубашки и блузки с воротником. При примерке подобной одежды обратите внимание на то, насколько плотно воротник примыкает к шее. Если между шеей и тканью нет зазора, то лучше поискать модель размером побольше, иначе есть риск, что после стирки воротник будет вас буквально душить.
И какие — на размер меньше
- Трикотажные изделия. Не имеет значения, какие нитки использовались при изготовлении трикотажного полотна: изделия из него в любом случае будут растягиваться. Поэтому одежду из трикотажа лучше покупать на полразмера или на размер меньше, иначе уже к концу первого дня носки рукава будут длиннее, чем нужно.
- Джинсы. Несмотря на то что джинсы делают из хлопка, особенность плетения волокон этой ткани такова, что изделия из денима уже после первой носки увеличиваются в размере. Исключение составляют джинсы, в состав ткани которых добавлены специальные эластичные волокна: они практически не увеличиваются в размере.
- Вещи из полиэстера. Одежда из этой синтетической ткани имеет свойство растягиваться, особенно в нижней части изделия, рукавов и в районе воротника. Проблему можно решить, если купить вещь чуть меньшего размера.
4. Неверно определяем размер обуви
Если вам нужно заказать обувь в интернет-магазине, измерьте длину своих стоп от пятки до кончика самого длинного пальца. Обязательно сделайте замеры обеих ног, поскольку у большинства людей длина стопы левой ноги отличается от правой, и выберите обувь по большей мерке.
Еще один параметр, на который нужно обратить внимание при выборе обуви, — это полнота. Чтобы ее определить, нужно измерить обхват стопы в самой широкой части ступни. Существуют российская, европейская и американская системы определения полноты обуви. Американская обувь чаще всего маркируется очень просто: N — нормальная стопа, M — средняя, W — широкая.
Возникают ли у вас сложности с выбором размера одежды?
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