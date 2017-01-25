4 хитрости от визажиста, которые помогут сделать любой макияж за 5 минут
Чтобы выглядеть эффектно, вовсе не обязательно проводить перед зеркалом несколько часов. Достаточно знать маленькие хитрости и тонкости.
Мы в AdMe.ru специально для вас раскрыли секреты профессионального визажиста и показали, как можно сделать основные виды макияжа всего лишь за 5 минут.
Залог качественного макияжа — это хорошо подготовленная кожа. Любому типу кожи необходимо увлажнение, средства выбирайте в зависимости от типа кожи и времени года:
- летом это легкие текстуры, флюиды;
- зимой — более плотные кремы и масла;
- круглый год — сыворотки и специальный уход для кожи вокруг глаз.
Наносим тон
Наносим хайлайтер
- Нанесите хайлайтер (светлый тон по отношению к цвету кожи) поверх тонального слоя легкими движениями на все теневые участки лица (под глаза, носогубные складки, складку под губой), а также на выступающие зоны (спинка носа, скулы).
Можно использовать сияющие продукты — иллюминайзеры. Это позволит оптически выровнять рельеф и создать «эффект фотошопа» за несколько секунд. Важно хорошо растушевать средство кончиком пальца или синтетической кистью.
Особенность: обладательницам жирной кожи следует использовать данный прием с осторожностью и отдать предпочтение сухим текстурам.
Тем, у кого кожа склонна к сухости, лучше пользоваться жирными текстурами. И уж точно следует отказаться от этой затеи, если есть шелушения на коже — сияющие частицы их только подчеркнут и создадут обратный эффект.
Наносим блеск на губы, подчеркиваем брови
- Расчешите и уложите брови прозрачным или оттеночным гелем для бровей.
Для ежедневного макияжа необязательно использовать помады плотных текстур. В моде легкие тинты.
- Легко прикоснитесь к губам маслом для губ с оттеночным пигментом и сомкните их для естественного распределения текстуры.
Вот и все!
Наносим румяна и помаду
Стоит воздержаться от блесток и чрезмерного блеска. Для придания свежести используйте матовые румяна, которые вам подходят.
Подчеркиваем глаза
- Контур глаз подчеркните карандашом и растушуйте.
Старайтесь наносить цвет максимально близко к ресницам, в идеале — между ними: так они будут казаться темнее и гуще.
Подчеркиваем брови
- Брови можно подчеркнуть тенями для бровей.
Красная помада — акцент макияжа
Красная помада — снова один из главных трендов. Чтобы помада смотрелась деликатно, хорошенько промокните накрашенные губы бумажной салфеткой. Если же время сильно ограничено, нанесите помаду точечно и растушуйте подушечками пальцев.
Выделяем область под бровью и внутренний уголок глаза
- Выделите область под бровью и внутренний уголок глаза светлыми мерцающими тенями.
Подчеркните скуловую зону: проведите скульптором под скулой линию от козелка уха по направлению к губам, но не доводите до них 2–3 см, линия в ее начале должна быть шире, хорошенько растушуйте.
Дополнение: нанесите тени натурального оттенка на складку века и растушуйте.
Подчеркиваем брови, наносим тени
- Выделите область под бровью и внутренний уголок глаза светлыми мерцающими тенями — брови станут ярче, а вы сэкономите время на прорисовке их карандашом.
- Уложите брови.
- Нанесите базу для глаз.
- Затем используйте тени.
Если вы хотите привлечь внимание к своему наряду, то выбирайте тени в его цвет, если же подчеркнуть свою индивидуальность, то используйте контрастные тени к цвету своих глаз. Можно добавить блесток на центр глазного яблока.
- Прокрасьте ресницы тушью в несколько слоев, сделайте акцент на боковых ресницах.
- Добавьте темных теней на внешний уголок глаза.
Наносим помаду
Последний тренд — обилие блесток.
фотограф Роман Захарченко, визажист Ольга Куценко, модель Гараева Гульчачак специально для AdMe.ru