4 хитрости от визажиста, которые помогут сделать любой макияж за 5 минут

Чтобы выглядеть эффектно, вовсе не обязательно проводить перед зеркалом несколько часов. Достаточно знать маленькие хитрости и тонкости.

Мы в AdMe.ru специально для вас раскрыли секреты профессионального визажиста и показали, как можно сделать основные виды макияжа всего лишь за 5 минут.

Залог качественного макияжа — это хорошо подготовленная кожа. Любому типу кожи необходимо увлажнение, средства выбирайте в зависимости от типа кожи и времени года:

  • летом это легкие текстуры, флюиды;
  • зимой — более плотные кремы и масла;
  • круглый год — сыворотки и специальный уход для кожи вокруг глаз.

Наносим тон

Наносим хайлайтер

  • Нанесите хайлайтер (светлый тон по отношению к цвету кожи) поверх тонального слоя легкими движениями на все теневые участки лица (под глаза, носогубные складки, складку под губой), а также на выступающие зоны (спинка носа, скулы).

Можно использовать сияющие продукты — иллюминайзеры. Это позволит оптически выровнять рельеф и создать «эффект фотошопа» за несколько секунд. Важно хорошо растушевать средство кончиком пальца или синтетической кистью.


Особенность: обладательницам жирной кожи следует использовать данный прием с осторожностью и отдать предпочтение сухим текстурам.

Тем, у кого кожа склонна к сухости, лучше пользоваться жирными текстурами. И уж точно следует отказаться от этой затеи, если есть шелушения на коже — сияющие частицы их только подчеркнут и создадут обратный эффект.

Наносим блеск на губы, подчеркиваем брови

  • Расчешите и уложите брови прозрачным или оттеночным гелем для бровей.

Для ежедневного макияжа необязательно использовать помады плотных текстур. В моде легкие тинты.

  • Легко прикоснитесь к губам маслом для губ с оттеночным пигментом и сомкните их для естественного распределения текстуры.

Вот и все!

Наносим румяна и помаду

Стоит воздержаться от блесток и чрезмерного блеска. Для придания свежести используйте матовые румяна, которые вам подходят.

Подчеркиваем глаза

  • Контур глаз подчеркните карандашом и растушуйте.

Старайтесь наносить цвет максимально близко к ресницам, в идеале — между ними: так они будут казаться темнее и гуще.

Подчеркиваем брови

  • Брови можно подчеркнуть тенями для бровей.

Красная помада — акцент макияжа

Красная помада — снова один из главных трендов. Чтобы помада смотрелась деликатно, хорошенько промокните накрашенные губы бумажной салфеткой. Если же время сильно ограничено, нанесите помаду точечно и растушуйте подушечками пальцев.

Выделяем область под бровью и внутренний уголок глаза

  • Выделите область под бровью и внутренний уголок глаза светлыми мерцающими тенями.

Подчеркните скуловую зону: проведите скульптором под скулой линию от козелка уха по направлению к губам, но не доводите до них 2–3 см, линия в ее начале должна быть шире, хорошенько растушуйте.

Дополнение: нанесите тени натурального оттенка на складку века и растушуйте.

Подчеркиваем брови, наносим тени

  • Выделите область под бровью и внутренний уголок глаза светлыми мерцающими тенями — брови станут ярче, а вы сэкономите время на прорисовке их карандашом.
  • Уложите брови.
  • Нанесите базу для глаз.
  • Затем используйте тени.

Если вы хотите привлечь внимание к своему наряду, то выбирайте тени в его цвет, если же подчеркнуть свою индивидуальность, то используйте контрастные тени к цвету своих глаз. Можно добавить блесток на центр глазного яблока.

  • Прокрасьте ресницы тушью в несколько слоев, сделайте акцент на боковых ресницах.
  • Добавьте темных теней на внешний уголок глаза.

Наносим помаду

Последний тренд — обилие блесток.

фотограф Роман Захарченко, визажист Ольга Куценко, модель Гараева Гульчачак специально для AdMe.ru

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1 Комментарии
  • 25 января 2017
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  • 9095

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