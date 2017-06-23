4 эффективных способа избавиться от шишек на ногах

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Очень часто мы не обращаем внимания на первые признаки вальгусной деформации большого пальца ступни. И напрасно. Ведь именно на начальных стадиях, когда изменения внешнего вида стопы только лишь слегка заметны, можно не допустить развития бурсита — воспалительного процесса, который приводит к сильным болям. В этом посте AdMe.ru рассказывает, избежать появления «косточек» на ступнях и не довести свои ножки до хирургической операции.

Большую роль в развитии вальгусной деформации стопы играет генетическая предрасположенность. Значительно повышают риск в таком случае неправильная обувь и избыточный вес. Поэтому прежде всего стоит отказаться от туфель на высокой шпильке и с зауженным носом. А также исключить из рациона продукты, увеличивающие риск возникновения воспалительных процессов в суставах: жирные и острые блюда, сладости, выпечку, бобовые.

Расслабить и укрепить мышцы стопы и помочь им держать правильную форму поможет массаж. Причем делать его можно самостоятельно. Используйте специальный массажный мячик или обычный теннисный. Катайте его по полу.

Большими пальцами рук массируйте стопу сверху вниз и в обратном направлении, слегка надавливая.

Разведите пальцы ноги в стороны. Разместите между ними пальцы руки и водите вверх-вниз.

Возьмите один палец ноги и потяните его слегка вверх. И так каждый пальчик.

Если вы отправляетесь в отпуск на море, то обязательно ходите босиком по песку или гальке. Это очень полезный массаж.

Существует ряд совершенно простых, но действенных упражнений, которые можно выполнять дома и тратить на них не более 10 минут в день. 1. Расположить стопу ровно на полу и пытаться поднять каждый палец по отдельности. 2. Надеть на пальцы ноги жесткую резинку (например, для волос) и, прилагая усилия, разводить их в разные стороны. 3. Просто делать вращения ступнями в разные стороны.

Положить мелкие предметы типа карандашей или шариков, полотенце или кусок ткани на пол и попробовать поднять их пальцами ног.

Регулярные ванночки для ног помогут снять усталость, избавиться от потливости и вредных бактерий. Используйте для их приготовления травы, обладающие противовоспалительными свойствами. Например, ромашку, календулу или лаванду.