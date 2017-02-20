4 детские головоломки, которые по зубам не каждому взрослому
Все-таки дети смотрят на мир совсем по-другому, чем взрослые. Иначе как объяснить, что те задачки, которые малыши щелкают, как орешки, частенько ставят нас в тупик?
Мы в AdMe.ru решили немного размять мозги и нашли несколько детских головоломок. Проверьте, справитесь ли с ними вы.
Задача про шахматистов
Двое играют в шахматы. По итогам пяти партий каждый игрок одержал по три победы. Как такое могло произойти?
Сколько весит кирпич?
Один кирпич весит 1 кг плюс полкирпича. Вычислите вес одного кирпича.
Задача на сообразительность
Бутылка воды и шоколадка стоят 110 рублей. Шоколадка стоит на 100 рублей больше, чем вода. Сколько стоит вода?
Пропавшая буква
Догадаетесь ли вы, какая буква здесь пропущена?