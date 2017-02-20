4 детские головоломки, которые по зубам не каждому взрослому

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Все-таки дети смотрят на мир совсем по-другому, чем взрослые. Иначе как объяснить, что те задачки, которые малыши щелкают, как орешки, частенько ставят нас в тупик?

Мы в AdMe.ru решили немного размять мозги и нашли несколько детских головоломок. Проверьте, справитесь ли с ними вы.