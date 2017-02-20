4 детские головоломки, которые по зубам не каждому взрослому

Все-таки дети смотрят на мир совсем по-другому, чем взрослые. Иначе как объяснить, что те задачки, которые малыши щелкают, как орешки, частенько ставят нас в тупик?

Мы в AdMe.ru решили немного размять мозги и нашли несколько детских головоломок. Проверьте, справитесь ли с ними вы.

Задача про шахматистов

Двое играют в шахматы. По итогам пяти партий каждый игрок одержал по три победы. Как такое могло произойти?

Ответ

Такое могло произойти только при одном условии — если они играли НЕ против друг друга.

Сколько весит кирпич?

Один кирпич весит 1 кг плюс полкирпича. Вычислите вес одного кирпича.

Ответ

Для решения этой задачи лучше составить уравнение. Пусть кирпич весит х кг, тогда:
х = 1 + 0,5 * х
х — 0,5 * х = 1
0,5 * х = 1
х = 2

Итак, один кирпич весит 2 кг.

Задача на сообразительность

Бутылка воды и шоколадка стоят 110 рублей. Шоколадка стоит на 100 рублей больше, чем вода. Сколько стоит вода?

Ответ

Эту задачу можно решить в уме или снова составить уравнение. Пусть х рублей стоит бутылка воды, тогда:


х + х + 100 = 110
2х = 10
х = 5

Значит, бутылка воды стоит 5 рублей, а шоколадка — 105 рублей.

Пропавшая буква

Догадаетесь ли вы, какая буква здесь пропущена?

Ответ

Это буквенный ряд, в котором перечислены первые буквы дней недели — с понедельника по воскресенье. А значит, пропущенная буква — Ч.

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