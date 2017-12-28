35 гениальных советов на кухне, которые сделают из вас короля выпечки

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Делать не только вкусные, но и красивые пироги, печеньки и торты — это целое искусство. Однако при желании освоить его может кто угодно.

AdMe.ru сделал подборку вдохновляющих советов, которые призваны прокачать ваши навыки в этом кулинарном направлении.