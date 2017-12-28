35 гениальных советов на кухне, которые сделают из вас короля выпечки
Делать не только вкусные, но и красивые пироги, печеньки и торты — это целое искусство. Однако при желании освоить его может кто угодно.
AdMe.ru сделал подборку вдохновляющих советов, которые призваны прокачать ваши навыки в этом кулинарном направлении.
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Полоски и косы, всевозможные узоры и даже разрезы — такие простые вещи способны здорово преобразить элементарную выпечку.
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Даже простейшие десерты для начинающих могут вывести на новый уровень ваши любимые фрукты или ягоды. Вполне уместны они и в более сложных блюдах. Например, для украшения.
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Пробуйте разные оригинальные способы лепки или интересные варианты декорирования печенек и кексов. Часто процесс оказывается гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд.
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Стоит только попробовать, и вы поймете: делаются быстро, выглядят потрясающе. Использовать можно яблоки, груши, манго — все, что вам по вкусу. Роскошный пирог гарантирован.
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Отсутствие специальных кондитерских приспособлений не ограничивает ваши возможности. Если проявить фантазию, любой попавшийся под руку предмет быта может стать инструментом для создания оригинального десерта.
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Чем раньше вы начнете стремиться к приготовлению сложных десертов, тем быстрее освоите высший пилотаж в этом деле.
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Есть ли у вас свои кондитерские секреты? Поделитесь с нами в комментариях.
Фото на превью Instagram/ @sophiaglitterbomb, wemedia