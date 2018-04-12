37 бесплатных сервисов, которые помогут вам проводить время в интернете с пользой
Если вы часто бесцельно бродите по интернету или не можете найти в сети что-то интересное и полезное для себя, то у нас для вас хорошие новости.
AdMe.ru собрал для вас целых 37 бесплатных сервисов, которые помогут сделать работу быстрее, прокачать мозг, снять стресс, найти фильм на вечер и вообще сильно облегчат жизнь.
Для учебы, работы и прокачки мозга
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Xreferat — крупнейшая база рефератов на десятки различных тем.
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Coursera — бесплатные курсы от преподавателей лучших вузов мира и на разных языках.
- Interneturok — онлайн-уроки по всем предметам школьной программы. Все объяснения простым языком и с примерами.
- Native-English — сайт по быстрому изучению английского, как для новичков, так и профессионалов.
- LingvoLive — самый подробный словарь иностранных слов, с примерами, словосочетаниями и очень качественным озвучиванием.
- Brain.fm — музыка для фокусировки. Использует определенные частоты, которые позволяют фокусироваться, меньше уставать и не отвлекаться.
- Noisli — очень качественные успокаивающие звуки, которые можно перемешивать по своему желанию. Просто наденьте нашуники и закройте глаза.
- Wikium — тренажеры для развития памяти, внимания и мышления. Программа подбирается индивидуально в зависимости от ваших нужд.
- BrainApps — отличный сервис для развития памяти, внимания и мышления при помощи игр.
- NeuroNation — еще один сервис, который использует все возможные способы для развития мозга и составит для вас индивидуальную программу.
- Wikiwand — та же Википедия, только удобнее и лучше.
Для путешествий
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Love Volunteers — один из лучших сервисов, если вы хотите быть путешественником и волонтером.
- Nomadlist — одна из самых подробных и актуальных статистик по городам. Просто выбираете город и смотрите стоимость проживания, транспорт, качество интернета, количество мужчин, женщин и многое другое.
- Roadtrippers — для тех, кто решил путешествовать (или если просто предстоит дальняя поездка). Планирование маршрута, стоимость гостиниц, закусочные, заправки и еще куча всего.
- Momondo — мало кто знает, но помимо поиска дешевых билетов на сайте можно найти статистику по любому городу, когда лучше ехать, когда лучше погода и ниже цены и откуда лучше покупать билеты. А если вы не знаете, куда хотите отправиться, то сервис покажет вам лучшие направления по цене и погоде.
- Skyscanner и Piratesru — тут можно найти выгодные предложения по авиабилетам.
- Maps.me — лучшие карты, которые работают без интернета и на которых можно отмечать must-see-точки.
- Trivago, Booking — самые надежные сервисы для бронирования отелей.
- TripAdvisor — сервис с огромной базой мест, которые стоит посетить, находясь в другой стране. У каждой локации есть рейтинг и отзывы пользователей.
- Суточно — сервис, где показаны все виды жилья, которое сдается посуточно. Полезно, если задержались в городе всего на один день.
Для текстов, фотографий и презентаций
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Telegra.ph — самый быстрый способ сесть и написать пост.
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FineReader, Online OCR — перевод текста на картинке в печатный вариант.
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Orfogrammka — один из лучших сервисов по исправлению ошибок в тексте.
- Reformator — сервис по исправлению форматирования и пунктуации от студии Артемия Лебедева.
- Orfograf — еще один инструмент от Артемия Лебедева, но направленный уже на исправления ошибок в тексте.
- Fotor — удобный и быстрый фоторедактор, если нужно сделать коллаж, поправить свет, цвет или обрезать края.
- Prezi — сайт для создания крутых 3D-презентаций, которые сделают ваше выступление запоминающимся.
- flv2mp3 — здесь вы можете перевести видео с YouTube в MP3, чтобы потом прослушать на телефоне (удобно для лекций и мастер-классов).
Для хобби и отдыха
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Tunefind — поиск музыки из фильмов и сериалов. Просто выбираете серию, смотрите и слушаете список треков.
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365done — сайт с чек-листами на все случаи жизни. Просто найдите для себя список дел, привычек или напоминаний, распечатайте и повесьте на холодильник.
- Getpocket и Instapaper — два лучших сервиса, чтобы отложить интересные статьи и почитать их потом.
- Midomi — можно найти название песни, просто напев ее мотив.
- Snapguide — тысячи гидов о том, как сделать что-то своими руками.
- Narro — превращает любой текст в аудиоподкаст.
- Foodily — тут вы найдете практически любой рецепт.
- Firetalks — тут вы сможете создать анонимную беседу, которая доступна только по ссылке или паролю.
- Podborki — этот сервис будет давать вам рекомендации по фильмам, сериалам, книгам, приложениям и сайтам на основе ваших интересов или по определенной тематике.
Фото на превью 365done