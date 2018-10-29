34 полезные ссылки, которые помогут вам защитить свои права и выбраться из сложной ситуации

В патовых ситуациях не все способны сохранять хладнокровие. Иногда даже внеплановое отключение горячей воды способно выбить из колеи и испортить настроение на весь день. Куда хуже, если начальник в очередной раз задерживает зарплату, а страховая компания не хочет выдавать полис ОСАГО. Тут главное — не паниковать, а четко знать, что делать и куда жаловаться.

Редакция AdMe.ru собрала список полезных ссылок, которые помогут вам в трудных ситуациях.

Недвижимость

  • Розыск наследников по базе Федеральной нотариальной палаты. Перед покупкой квартиры проверьте, нет ли наследников, претендующих на жилплощадь.
  • Поставить на учет недвижимость и зарегистрировать на нее свои права.
  • Приложение «Публичная кадастровая палата». Позволяет узнать размер земельного участка и его кадастровую стоимость.
  • Получить справочную информацию по объекту недвижимости.
  • Проверить квартиру при покупке и долгосрочной аренде. Проверка квартиры необходима для предотвращения фиктивных сделок с недвижимостью.

Авто

  • Проверить историю регистрации автомобиля в ГИБДД перед покупкой, его участие в ДТП, нахождение в розыске и наличие ограничений.
  • Проверить договор ОСАГО на подлинность, чтобы избежать проблем при попадании в ДТП.
  • Проверить выдачу водительского удостоверения, узнать информацию о лишении прав. Это убережет вас от сотрудничества с недобросовестными водителями.
  • Проверить себя или сотрудника на наличие штрафов ГИБДД.
  • Пожаловаться на отказ страховой организации в выдаче ОСАГО.
  • Узнать перед покупкой или арендой автомобиля, не находится ли он в залоге.

Здоровье

  • Подать жалобу в Министерство здравоохранения.
  • Обратиться с вопросом или жалобой на горячую линию Министерства здравоохранения.
  • Подобрать фонд обязательного медицинского страхования или подать на него жалобу.
  • Подать обращение или жалобу в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.

Образование

  • Сообщить о коррупции в вузе, ссузе или школе.
  • Проверить лицензию образовательного учреждения. Узнайте, есть ли у учреждения право вести образовательную деятельность.
  • Подать заявление, жалобу или запрос в Министерство науки и высшего образования. Информация актуальна для молодых ученых и студентов.
  • Подать заявление, жалобу или запрос в сфере среднего образования. Информация актуальна для школьников и их родителей.

ЖКХ

  • Пожаловаться на работу коммунальщиков. Выберите на сайте РосЖКХ проблему, отправьте заявление и контролируйте решение вопроса.
  • Портал «Сердитый гражданин» помогает решать вопросы, связанные с благоустройством домов и придомовой территории.
  • Пожаловаться в Роспотребнадзор на управляющую компанию или ТСЖ, на некачественные услуги ЖКХ или отсутствие благоустройства.

Бизнес и работа

  • Проверить, существует ли организация, как давно работает, кто учредитель. Это поможет уберечь себя от сотрудничества с фирмами-однодневками.
  • Пожаловаться на незаконные действия работодателя (невыплату заработной платы, незаконное увольнение, сверхурочная работа и т. д.).
  • Подать жалобу в трудинспекцию. Трудинспекция защищает права как работника, так и работодателя.
  • Реестр недобросовестных поставщиков и подрядчиков. Он поможет избежать сотрудничества с недобросовестными организациями, которые не выполняют своих обязанностей по договору.
  • Проверка участников финансового рынка. Узнайте информацию о статусе кредитной организации, негосударственном пенсионном фонде или страховой компании. Сотрудничайте только с проверенными организациями.
  • Реестр сведений о банкротстве. Проверьте, не является ли организация, с которой вы сотрудничаете, банкротом или должником.
  • Проверить организацию или работника на наличие задолженностей. Узнайте, есть ли у работника долги по алиментам, кредитам или неоплаченные штрафы.

Разное

  • Интернет-приемная Генеральной прокуратуры. Если вы не знаете, куда писать жалобу, то обратитесь в Генеральную прокуратуру. Она перенаправит ваше заявление в соответствующую службу.
  • Сервис, с помощью которого можно проверить подлинность нотариальной доверенности. Это обезопасит вас от сотрудничества с мошенниками.
  • Интернет-приемная президента Российской Федерации.
  • Список недействительных паспортов РФ. Проверьте паспорт потенциального сотрудника, супруга, бизнес-партнера или арендодателя.
  • Подать жалобу или запрос в Федеральную антимонопольную службу. В ФАС можно пожаловаться на нежелательные СМС-рассылки, недобросовестную конкуренцию, дополнительную страховку при оформлении ОСАГО, нарушения в сфере рекламы.

Если вы знаете о других полезных порталах, которые помогают в трудных ситуациях, то поделитесь ими комментариях. Давайте вместе помогать друг другу.

Иллюстратор Natalia Tylosova специально для AdMe.ru

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2 Комментарии
  • 29 октября 2018
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