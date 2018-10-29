34 полезные ссылки, которые помогут вам защитить свои права и выбраться из сложной ситуации

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В патовых ситуациях не все способны сохранять хладнокровие. Иногда даже внеплановое отключение горячей воды способно выбить из колеи и испортить настроение на весь день. Куда хуже, если начальник в очередной раз задерживает зарплату, а страховая компания не хочет выдавать полис ОСАГО. Тут главное — не паниковать, а четко знать, что делать и куда жаловаться.