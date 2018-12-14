30+ ярких примеров новогоднего декора, увидев которые вы скажете: «Я знаю, что буду делать в выходной»

3

12

3.5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

К вам уже пришло новогоднее настроение? Ощутить его очень просто: сделайте праздничный декор своими руками. Разбудите в себе флориста и оформителя, чтобы необычно украсить квартиру или удивить близких новыми талантами. А мы подкинем вдохновения.

Редакции AdMe.ru понравились эти эффектные и стильные композиции. Их сделали увлеченные люди, а что, как не увлеченность, мотивирует сильнее всего? Используйте эти идеи, чтобы создать свою неповторимую красоту. Для этого вовсе не обязательно иметь какие-то специальные навыки или много свободного времени. Присмотритесь, все довольно просто.

Рождественские венки

Чтобы сделать стильные венки, понадобятся следующие инструменты: проволока для основы либо готовая пенопластовая или соломенная база, бечевка, проволока в мотке, секатор, горячий клей.

Композиции с основой

Основой может выступать чашка, горшок, шляпная коробка, ваза. Понадобятся оазис для сухих или живых растений, секатор, горячий клей.

Композиции с живыми растениями

Используйте комнатные цветы. Возможно, понадобятся клей для живых растений, секатор, но можно обойтись и без них.

Елочные букеты

Для хвойных букетов с добавлением фруктов понадобятся декоративная оберточная бумага, длинные деревянные шпажки для нанизывания фруктов, секатор, бечевка, скотч.