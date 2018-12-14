30+ ярких примеров новогоднего декора, увидев которые вы скажете: «Я знаю, что буду делать в выходной»
К вам уже пришло новогоднее настроение? Ощутить его очень просто: сделайте праздничный декор своими руками. Разбудите в себе флориста и оформителя, чтобы необычно украсить квартиру или удивить близких новыми талантами. А мы подкинем вдохновения.
Редакции AdMe.ru понравились эти эффектные и стильные композиции. Их сделали увлеченные люди, а что, как не увлеченность, мотивирует сильнее всего? Используйте эти идеи, чтобы создать свою неповторимую красоту. Для этого вовсе не обязательно иметь какие-то специальные навыки или много свободного времени. Присмотритесь, все довольно просто.
Рождественские венки
Чтобы сделать стильные венки, понадобятся следующие инструменты: проволока для основы либо готовая пенопластовая или соломенная база, бечевка, проволока в мотке, секатор, горячий клей.
Композиции с основой
Основой может выступать чашка, горшок, шляпная коробка, ваза. Понадобятся оазис для сухих или живых растений, секатор, горячий клей.
Композиции с живыми растениями
Используйте комнатные цветы. Возможно, понадобятся клей для живых растений, секатор, но можно обойтись и без них.
Елочные букеты
Для хвойных букетов с добавлением фруктов понадобятся декоративная оберточная бумага, длинные деревянные шпажки для нанизывания фруктов, секатор, бечевка, скотч.
Вас вдохновили предложенные идеи? А может, у вас есть примеры собственного новогоднего креатива? Будем рады увидеть их в комментариях. Давайте создавать новогоднее настроение и делать праздник!
Фото на превью kamila_deko / Instagram, lubidari_murom / Instagram