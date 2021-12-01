30+ советов популярного стилиста, которые помогут выглядеть роскошно, не потратив ни одной лишней копейки
Многие девушки считают, что модно одеваться дорого и сложно. Действительно, даже шикарный образ легко испортить, казалось бы, незначительной деталью, на которую сразу и не обратишь внимания. В своем блоге стилист Елена Федоренко дает советы, которые пригодятся абсолютно всем девушкам.
Мы в AdMe.ru вместе с Еленой разобрались, как выбирать одежду и комбинировать вещи, и намотали на ус приемы, которые точно пригодятся модницам. А в конце статьи мы добавили крутой бонус — тест для гардероба на старомодность.
1. Как подбирать одежду, чтобы выглядеть стройнее
- Скрыть животик можно с помощью брюк. Выигрышная высота — чуть выше пупка, так легче всего скрыть недостатки. Еще один совет: выбирайте брюки с защипами на талии. Но учитывайте, что складки не должны расходиться, иначе будет обратный эффект.
- Надевайте верх и низ в одном цветовом тоне. Из-за отсутствия резких переходов и контрастов вытягивается силуэт и вы выглядите стройнее.
- Также, чтобы уменьшить плечи, выбирайте футболку правильной длины. Скрыть объемы в верхней части рук помогут свободные рукава, заканчивающиеся ближе к локтю. Но чтобы это правило сработало верно, сам рукав должен быть прямой, без объема или зауженности.
- Еще один способ выглядеть стройнее — не закрывать тонкие части тела, а именно щиколотки, запястья, зону декольте. Силуэт становится легче, и нас это стройнит.
2. Попробуйте комбинировать облегающий верх с более объемными вещами
- Не стоит надевать обтягивающий верх с обтягивающими штанами или натягивать его поверх брюк с защипами. Это полнит и выглядит скучно.
- Красиво обыграть водолазку или джемпер можно несколькими способами. Во-первых, использовать многослойность: накинуть сверху пиджак, свитер или рубашку. Во-вторых, попробуйте слегка выпустить верх из брюк с высокой посадкой, подчеркнув при этом талию.
- Также обыграть наряд можно с помощью объемного низа, что придает образу фактурности, или надев его с платьем или сарафаном.
3. Способы выглядеть дорого даже в обычных вещах
- Гамма. Сейчас в моде бежево-коричневые цвета. Сочетание бежевых, коричневых, молочных, рыжих оттенков производит впечатление чистоты и достатка. Эта гамма суперуниверсальна, ведь примет в свою компанию любой яркий и контрастный цвет-акцент.
- Крой. Составляйте образ из простых вещей, главное, правильной цветовой гаммы и из качественных материалов. Комбинируйте сложные брендовые вещи и базовые, не перетягивающие на себя внимание аксессуары.
4. Разбавьте образ шарфом
Нужно запомнить лишь одно правило: чем естественнее накинут шарф, тем более стильно он выглядит. Перекрученные шарфы в стиле «50 способов нестандартно завязать шарф» — прошлый век. Самое простое — это на один узел, чтобы «перья» торчали вверх и вниз. Акцентно и тепло.
Или просто на один оборот заверните вокруг шеи, и этого будет достаточно. Или вовсе положите на шею, чтобы спереди спадали оба конца шарфа. Не тепло, зато красиво.
5. Носите кардиганы — они сейчас в тренде
- Пуговицы выстраивают вертикаль, и это всегда придает стройность. Отсюда блестящие перспективы комбинаций с кардиганом без риска добавить нежелательный объем.
- Для укороченного широкого кардигана лучше выбрать брюки или юбку с завышенной линией талии, это визуально вытянет ноги.
- Удлиненный кардиган может выступать как самостоятельный элемент. Поддевать под него кофту или рубашку не стоит. Или наденьте его вместо платья, подчеркнув талию поясом. Отличным дополнением станут плотные колготки и высокие сапоги.
- Кардиган с акцентными пуговицами важно правильно обыграть так, чтобы образ не был перегружен. Все остальные вещи и аксессуары не должны перетягивать внимание на себя цветом или нестандартными формами.
- Карманы на кардигане должны выглядеть соразмерно и фигуре, и вязке. Если они слишком маленькие или большие, то добавят вам объема.
6. Обыграйте немодные джинсы скинни
- Здесь действует только одно, но очень важное правило: не составляйте весь образ из обтягивающих вещей, сочетайте джинсы с объемными предметами гардероба. Например, дополните их контрастным или ярким оверсайзом или вещами с крупной фурнитурой.
- Стиль комплекта будет соблюден, если вы сделаете его нарочито мужским и наденете джинсы скинни с пиджаком оверсайз, бейсболкой, худи.
7. Выбирайте юбки миди правильно
- Выбор юбки напрямую зависит от вашего роста. Для высоких девушек подойдут миди ниже середины икры, а дамам среднего и низкого роста лучше отдать предпочтение юбкам чуть выше.
- Раньше существовало правило: юбка из-под пальто торчать не должна. Оно уже устарело.
- Обратите внимание на форму юбки. Если в вашем гардеробе есть расклешенное пальто, выбирайте юбку прямого кроя, и наоборот. Самым выигрышным вариантом будет сочетание прямой юбки и расклешенного пальто. Такой стык форм сделает образ стильным.
8. Не бойтесь вещей оверсайз
- Не стоит покупать безумно необъятную одежду. Все должно быть адекватно вашему росту и формам. Главная иллюзия в том, что на самом деле обтягивающие вещи создают больший объем, чем вещи оверсайз! Особенно если хотите скрыть несовершенства фигуры.
- Пиджак можно брать на один или два размера больше только в том случае, если у него есть вытачки, иначе он будет смотреться неопрятно и странно.
- Джемпер тонкой вязки будет смотреться куда эффектнее, чем из плотных нитей. Дело в том, что тяжелая вязка начнет просто висеть и тянуться к полу.
- Кожаные и джинсовые куртки выбирайте только объемные, поэтому, если необходимо, берите на пару размеров больше.
9. Позаимствуйте вещи в мужском гардеробе
- В мужских отделах без стеснения можно покупать вещи — не имеет значения, что указано на бирке. Самые простые вещи из мужских отделов — футболки, пиджаки, свитшоты и худи.
- Рубашки можно покупать в любом мужском отделе любого магазина. Берите вещь размер в размер, сесть должна идеально. Можно закатать рукав и собрать более расслабленный образ, а можно застегнуть на все пуговицы и дополнить брюками — получится вполне официально.
10. Используйте в образах желтый цвет
- Каждый цвет несет определенную эмоцию. Желтый является оттенком живым и естественным. Наибольшую популярность он получил в 70-е, что продиктовано развитием фотопленки. Пленка того времени наиболее ярко передавала желтый цвет.
- Желтый и оранжевый эффектно смотрятся, если фактура ткани грубая и натуральная. Теплый желтый подойдет для трикотажных изделий и замши. Тогда как холодный желтый — для гладких струящихся тканей, таких как шелк и сатин.
11. Разбавьте образ актуальными вещами
- Когда вы добавляете в свой образ «молодежные» вещи, автоматически выглядите свежее и производите впечатление человека в теме. Как проверить свой гардероб на актуальность? Загляните в шкаф: есть ли там элементарно косуха? Это ведь даже не столько мода модная, сколько база гардероба. Косуха добавляет образу остроты, динамики, живости и стиля.
12. Попробуйте заменить джинсы
- Это кюлоты. Кюлоты либо любят, либо нет. Тех, кому они не идут, единицы. Главная фишка — это выбрать правильную ширину штанин.
- Черные классические брюки со стрелкой. Штаны из плотной костюмной ткани прямого кроя со средней посадкой. Это просто находка. Правда, химчистка неизбежна.
- Серые брюки в мелкую клетку на резинке сзади. Удобство здесь главный аргумент. Подходят они, как водится, ко всему.
- А еще можно попробовать внести в свой гардероб кое-что новенькое: брюки чинос, палаццо и штаны на грани спортивного стиля.
13. Задавайте себе эти вопросы каждый раз при выборе одежды
- Подходит ли вещь вам по стилю и фигуре? Вещь должна акцентировать сильные стороны вашей фигуры. Если ответ нет, то лучше не приобретать такое изделие.
- Украшает ли вас эта вещь? Ведь мы так долго и тщательно подбираем одежду лишь потому, что хотим подчеркнуть свои достоинства. Поэтому вещи, которые на вас не сидят, стоит обходить стороной.
- Стоит ли она своих денег? Обидно тратить деньги на то, что придет в негодность спустя один сезон.
- Подходит ли вещь вам по цвету? Она должна гармонично вписываться в ваши образы и уже существующий гардероб, который вам по душе. А также изделие не должно сливаться с цветом ваших волос и кожи.
- Соответствует ли она поводам, присутствующим в вашей жизни? Например, лучше не покупать много праздничных платьев в пол, если вы даже одно сможете надеть раз в год.
Бонус: вещи, которые явно дают понять, что ваш гардероб устарел. Проверьте себя
- Джинсы с заниженной талией. В основном эта модель смотрится круто, когда у вас очень узкие бедра и фигура напоминает мальчишескую. Тогда они не столько модны, сколько создают объем бедрам и силуэт выглядит привлекательно.
- Брюки-бриджи. Это такие брюки, которые заканчиваются чуть ниже колена, с пуговкой на боку.
- Обтягивающие платья из плотного полиэстера в огромный цветок.
- Пальто в обтяжку. Надеть под такое пальто можно только тонкое трикотажное платье, а это сильно ограничивает выбор одежды.
- Бежевые колготки с лайкрой.
- Вещи с огромным количеством деталей. Например, и нашивные цветочки, и клепки, и крой экстравагантный, и рисунок сверху.
По каким критериям вы выбираете вещи?