30+ советов популярного стилиста, которые помогут выглядеть роскошно, не потратив ни одной лишней копейки

Многие девушки считают, что модно одеваться дорого и сложно. Действительно, даже шикарный образ легко испортить, казалось бы, незначительной деталью, на которую сразу и не обратишь внимания. В своем блоге стилист Елена Федоренко дает советы, которые пригодятся абсолютно всем девушкам.

Мы в AdMe.ru вместе с Еленой разобрались, как выбирать одежду и комбинировать вещи, и намотали на ус приемы, которые точно пригодятся модницам. А в конце статьи мы добавили крутой бонус — тест для гардероба на старомодность.

Нужно запомнить лишь одно правило: чем естественнее накинут шарф, тем более стильно он выглядит. Перекрученные шарфы в стиле «50 способов нестандартно завязать шарф» — прошлый век. Самое простое — это на один узел, чтобы «перья» торчали вверх и вниз. Акцентно и тепло.

Или просто на один оборот заверните вокруг шеи, и этого будет достаточно. Или вовсе положите на шею, чтобы спереди спадали оба конца шарфа. Не тепло, зато красиво.