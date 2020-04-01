30+ сочетаний клавиш, которые помогут вам работать быстрее
Жизнь слишком коротка для того, чтобы тратить ее на бесконечные щелчки мышкой ради пары-тройки файлов или одной операции. Независимо от того, насколько быстро ваш компьютер отзывается на действия пользователя, всегда есть способ заставить его работать еще быстрее: к примеру, используя горячие клавиши. Производительность и концентрация в чистом виде.
Мы в AdMe.ru хотим помочь своим читателям разумно управлять собственным временем, поэтому делимся этим списком комбинаций клавиш. Он пригодится как пользователям Windows, так и тем, кто предпочитает macOS.
Сочетания клавиш для Windows
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Win + I — открывает настройки Windows.
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Win + S — открывает панель поиска Windows.
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Win + M — сворачивает все окна.
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Win + Number — открывает приложение, закрепленное на панели задач. Выбранный вами номер соответствует конкретному приложению.
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Win + стрелка влево / вправо — перемещает окно текущего приложения влево и вправо.
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Win + стрелка вверх / вниз (двойное нажатие) — увеличивает или уменьшает окно текущего приложения.
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Win + запятая — быстрый просмотр рабочего стола.
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Win + Prt Scn — создает снимок экрана и мгновенно сохраняет его в папке «Снимки экрана».
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Shift + Win + S — позволяет выбрать нужную область экрана и сделать ее снимок.
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Win + клавиши «+» / «-» - увеличивает и уменьшает масштаб с помощью инструмента «Лупа» (вы можете увеличить любое приложение, рабочий стол или папку).
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Ctrl + A — выбирает все содержимое.
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Alt + Esc — переключение между приложениями в порядке их открытия (более быстрая версия Alt + Tab).
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Alt + пробел — открывает окно меню для текущего приложения.
Сочетания клавиш для работы с документами в Microsoft Word
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Ctrl + N — создает новый документ.
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Ctrl + O — открывает существующий документ.
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F1 — открывает панель справки.
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F7 — открывает редактор для проверки орфографии и грамматики.
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Ctrl + Shift + стрелка влево / вправо — выбор слова влево или вправо.
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Shift + F7 — выбирает предыдущее слово, открывает тезаурус и ищет его значение.
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Alt + Shift + R — копирует верхний или нижний колонтитул, использованный в предыдущем разделе документа.
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Ctrl + Shift + «<» или «>» - уменьшает или увеличивает размер шрифта на один размер за раз.
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Ctrl + Shift + C — копирует форматирование области выделения.
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Ctrl + Shift + V — применяет скопированное форматирование к выделенному тексту.
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Ctrl + Shift + K — превращает строчные буквы в прописные.
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Ctrl + E / L / R — центрирует или выравнивает абзац по левому и правому краю соответственно.
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Ctrl + K — вставляет гиперссылку.
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Ctrl + 1 / + 2 — устанавливает одинарный / двойной интервал соответственно (текст должен быть выделен).
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Ctrl + 5 — устанавливает полуторный интервал между строчками.
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Ctrl + Shift + N — применяет обычный стиль абзаца.
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Alt + Ctrl + 1 / + 2 / + 3 — применяет стили абзаца соответственно Заголовка 1 / Заголовка 2 / Заголовка 3.
Сочетания клавиш для работы в браузерах
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Ctrl + Shift + T — открывает ранее закрытую вкладку (можно сделать несколько раз).
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Ctrl + Tab — переключение между открытыми вкладками.
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Ctrl + 1 (от 1 до 8) — переключение на вкладку с соответствующим номером слева направо.
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Ctrl + N — открывает новое окно браузера.
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Ctrl + L — делает активной адресную строку.
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Ctrl + 0 — выставляет стандартный масштаб.
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Ctrl + Enter — добавляет www. и .com к названию сайта, введенному в строке поиска. Например, вы можете ввести facebook в строке поиска и нажать комбинацию. Адрес www.facebook.com выставится автоматически.
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Ctrl + левая кнопка мыши — открывает ссылку в новой вкладке.
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Alt + Home — перенаправляет на домашнюю страницу.
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Alt + Enter — открывает набранный поисковый запрос в строке поиска в новой активной вкладке.
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F5 — обновление страницы.
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Shift + левая кнопка мыши — открывает ссылку в новом окне.
Сочетания клавиш для macOS
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Command + Tab — переключает на последнее использованное приложение из всех открытых приложений.
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Command + Y — быстрый предварительный просмотр выбранных файлов.
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Command + левая скобка ([) - переход к предыдущей папке.
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Command + правая скобка (]) - переход к следующей папке.
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Control + Command + Q — блокировка экрана.
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Shift + Command + Q — выход из учетной записи macOS.
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Shift + Command + I — открывает облачное хранилище iCloud.
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Shift + Command + N — создает новую папку.
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Shift + Command + O — открывает папку «Документы».
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Option + Command + L — открывает папку загрузок.
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Option + Shift + Command + Delete — очищает корзину без подтверждения.
Сочетания клавиш для работы с документами
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Command + K — вставляет гиперссылку.
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Command + T — показывает / скрывает окно шрифтов.
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Command + левая фигурная скобка ({) - применяет выравнивание по левому краю.
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Command + правая фигурная скобка (}) - применяет выравнивание по правому краю.
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Control + Command + D — показывает / скрывает определение выбранного слова.
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Control + A — перемещает курсор в начало строки или абзаца.
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Control + E — перемещает курсор в конец строки или абзаца.
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Command + F — открывает поисковую строку.
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Command + C — копирует стиль форматирования выбранного фрагмента.
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Command + V — применяет скопированный стиль к выбранному фрагменту.
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Shift + Command + вертикальная черта (|) - выравнивает по центру.
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Shift + Command + двоеточие (:) - открывает окно правописания и грамматики.
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Shift + Command + «-» - уменьшает размер выбранного элемента.
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Shift + Command + «+» - увеличивает размер выбранного элемента.
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