30+ сочетаний клавиш, которые помогут вам работать быстрее

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Жизнь слишком коротка для того, чтобы тратить ее на бесконечные щелчки мышкой ради пары-тройки файлов или одной операции. Независимо от того, насколько быстро ваш компьютер отзывается на действия пользователя, всегда есть способ заставить его работать еще быстрее: к примеру, используя горячие клавиши. Производительность и концентрация в чистом виде.