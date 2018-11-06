30+ скрытых функций соцсетей, о которых не знают многие пользователи
Миллионы людей в интернете ежедневно отправляют сообщения и фотографии, ищут работу, любовь, пытаются убить время, потешить свое эго или узнать что-то новое. Важно помнить, что любая социальная сеть — это в первую очередь инструмент, а любой инструмент требует определенных навыков обращения.
AdMe.ru попытался разобраться с некоторыми не совсем очевидными, а где-то и специально скрытыми функциями популярных сервисов для общения онлайн.
Инстаграм
- Вы можете скачать одним архивом все ваши фотографии, видео, комментарии и остальную информацию, оставленную когда-либо в инстаграме. Зайдите в «Настройки → Скачать данные», укажите электронную почту — и в течение 48 часов вы получите ссылку. Там наверняка найдется что-то интересное.
- Разрешите или запретите комментирование ваших записей определенным людям, а также настройте ручные и автоматические фильтры по словам и фразам. Делается это через «Настройки → Управление комментариями».
- Для обработки фото инстаграм предлагает 40 различных фильтров. Удерживайте палец на любом из них более одной секунды — и вы сможете менять расположение фильтров и даже отключать ненужные. Также для этого можно зайти в меню управления. Оно расположено в конце списка фильтров.
- Созданные вами «Истории» не загружают основную ленту и удаляются через сутки, но вы можете настроить сохранение в память телефона или в архив и пересматривать их снова и снова. Для этого зайдите в «Настройки → Настройки истории» и выберите нужные параметры.
- Во время записи видео для «Историй» тапните 2 раза по экрану для переключения между передней и задней камерами. Удержание пальца на экране откроет список видеофильтров. Плавный свайп вверх приблизит изображение, свайп вниз — отдалит.
- Цвет текста или маркера в «Историях» можно выбирать не только из готовых красок. Зажмите любую цветную точку, и перед вами откроется полная палитра этой цветовой гаммы. Чтобы сменить палитру, сделайте свайп влево или вправо по краскам. С помощью инструмента «Пипетка» можно выбрать любой цвет, присутствующий на изображении.
- Любой пост можно скрыть от всех, не удаляя его. Для этого нажмите на 3 точки справа над постом и выберите «Архивировать». Чтобы посмотреть все материалы в архиве, вернуть их или удалить, зайдите в свой архив публикаций — иконка часов с обратной стрелкой в вашем профиле.
- В один пост можно загрузить до 10 фотографий. Для этого на экране выбора изображений нажмите на иконку двойного квадрата в нижнем правом углу.
- Если вы не хотите быть отмеченными на какой-либо фотографии, нажмите на 3 точки над нужным фото и зайдите в «Параметры публикаций». Там можно убрать метку и само фото из вашего профиля. В «Настройках», в разделе «Фото и видео с вами» можно включить полную премодерацию всех отметок с вами.
Фейсбук
- Если вам не нравится, что видео в новостной ленте запускаются автоматически и съедают лишний трафик, вы можете изменить эти настройки. В мобильной версии зайдите в «Меню профиля → Настройки и конфиденциальность → Настройки → Медиаконтент и контакты → Автозапуск». Чтобы сделать то же самое в десктопной версии, перейдите в «Настройки → Видео» или нажмите сюда.
- Хотите увидеть людей, не принявших ваше великодушное приглашение в друзья? Все отправленные когда-либо запросы на дружбу, которые остались без ответа, можно увидеть через «Запросы на добавление в друзья → Посмотреть отправленные запросы» или по этой ссылке.
- Мессенджер в телефоне позволяет не только обмениваться сообщениями, но и приятно проводить время, играя во множество игр. Самые простые из них не требуют дополнительных загрузок и запускаются прямо из чата. Отправьте собеседнику символ футбольного или баскетбольного мяча и просто коснитесь его пальцем. Спорт станет чуть ближе.
- Отправив сообщение @dailycute любому адресату, вы тут же получите милую картинку с очаровательным песиком. Или котиком. Или кем-то еще из братьев наших меньших. Картинки всегда разные.
- Кстати, если отправить значок сноубордиста, то и у вас, и у собеседника на экране пойдет снег. Если сердечко — чат заполнит любовь. Что будет, если послать значок фотоаппарата и потом на него нажать, предлагаем вам проверить самостоятельно.
- По умолчанию все диалоги в Мессенджере отображаются в синем цвете. Но вы можете задать любой из 15 цветов и перекрасить беседу. Для этого нажмите значок «Подробности» (буква i в кружочке) в правом верхнем углу беседы и выберите пункт «Цвет».
- Там же в «Подробностях» можно поменять имя собеседника на любой никнейм. Это изменение будет только в этом чате, но увидят его все участники беседы, поэтому не спешите обозначать начальника как «Самодовольный индюк».
- Вы знаете, что смайлики и все другие эмодзи в мобильной версии Мессенджера можно увеличить? Нажмите и удерживайте любой из них какое-то время. Только не переусердствуйте.
- Текст в сообщениях можно форматировать с помощью специальных символов. Например, чтобы сделать курсив, добавьте нижнее подчеркивание до и после текста: _курсив_. Жирный текст делается аналогично с помощью звездочек: *жирный*. Работает только в десктопной версии. Мессенджер в телефоне не будет отображать форматирование и покажет текст вместе со спецсимволами.
- В Мессенджере есть скрытый значок лайка. Он выглядит более детальным и не зависит от цветовой схемы диалога в отличие от привычного пальца вверх, расположенного справа от текстовой строки. Чтобы его увидеть, в поле для текста наберите (y).
- При просмотре ленты с компьютера вы можете пользоваться горячими клавишами на клавиатуре. J — следующий пост, K — предыдущий, L — лайк. Полный список команд здесь.
- «Создайте сбор пожертвований на личные нужды, на нужды кого-то другого или в пользу начинания, которое важно для вас», — предлагает фейсбук. Почему нет? Для этого найдите в меню пункт «Сборы пожертвований».
- В том же меню есть еще интересная вкладка «Вакансии». Возможно, работа вашей мечты всего в одном клике от вас.
ВКонтакте
- Если при регистрации вы указывали номер телефона, но в целях приватности не хотите, чтобы по нему вас находили, отключите эту возможность. «Настройки → Приватность → Кто может найти меня при импорте контактов по номеру».
- Вашу страницу теперь можно сделать полностью приватной. Это означает, что людям, не входящим в список ваших друзей, будет доступен лишь минимум информации о вас: имя, главное фото, количество публикаций без возможности их смотреть и список общих с вами друзей. Статус, город, возраст и место работы будут видны, если вы их указали. Изменить тип профиля можно в настройках приватности.
- Функция «Таймер» позволяет отложить публикацию поста до указанного вами времени. Для этого в мобильной версии нажмите на кнопку с иконкой часов, а на компьютере выберите «Еще → Таймер».
- Если у вас более 100 подписчиков, вам доступна подробная статистика по своему профилю: посещаемость страницы, охват и активность ваших посетителей. В мобильном приложении зайдите в свой профиль, нажмите на 3 вертикальные точки в верхнем правом углу и выберите «Посмотреть статистику». В десктопной версии нажмите на 3 вертикальных столбика под основной фотографией вашей страницы.
- Вы можете немало озадачить своих знакомых, отправив им пустое сообщение. Для этого введите в поле для текста «& # 1 3 ;» без кавычек и пробелов.
- Еще одна забавная фишка «ВК» — перевернутый смайлик. Для его отправки наберите без кавычек и пробелов «& # 1 2 8 5 7 9 ;».
- Чтобы сделать перечеркнутый текст, наберите без кавычек и пробелов «& # 0 8 2 2 ;» перед каждой буквой в сообщении.
Например: & #0822;п& #0822;р& #0822;и& #0822;й& #0822;т& #0822; и.
- Отправленное сообщение можно изменить или даже удалить в течение 24 часов с момента отправки. В мобильной версии нажмите на само сообщение и выберите «Редактировать», в десктопной используйте значок карандаша справа от сообщения или нажмите клавишу «Вверх» на клавиатуре. После правки текста рядом с ним появится надпись «Ред.», обозначающая, что сообщение было отредактировано.
- Вы можете устраивать полноценное слайд-шоу на компьютере из любого доступного альбома. Откройте фото, с которого вы хотите начать, нажмите одновременно на клавиатуре Alt + Enter. Запустится полноэкранный режим. В правом нижнем углу включите режим слайд-шоу и настройте скорость показа каждого изображения.
- Голоса, внутреннюю валюту «ВК», можно не только купить за деньги, но и получить бесплатно. «Настройки → Платежи и переводы → Пополнить баланс → Специальные предложения». Там вам будут доступны задания, выполнив которые вы получите указанное количество голосов. В основном это действия в различных приложениях.
Надеемся, что эти советы позволят сделать вашу виртуальную жизнь интереснее, эффективнее и безопаснее.
Цените себя и свое время.