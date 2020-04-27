30 секретов интернет-шопинга, которые помогут покупать все дешевле, чем в обычных магазинах

Покупайте со среды по пятницу. Именно в эти дни большинство интернет-магазинов дают дополнительные скидки на товары и проводят стимулирующие акции.

Проверьте условия возврата товара. Многие магазины присылают курьера, который забирает непонравившуюся вещь обратно, после чего возвращают деньги на карту. Такие условия позволяют примерить покупки дома с уже имеющимися в гардеробе вещами, а если они ни к чему не подойдут — спокойно вернуть в магазин.

Возврат товаров через курьера позволяет застраховать себя и от выбора неправильного размера. Если сомневаетесь, закажите вещь сразу в двух размерах. Ту, что подошла, оставьте, а вторую просто верните.

Чтобы сэкономить время, измерьте заранее свои параметры: обхват талии, бедер, груди и под грудью, длину брюк и рукава. Дело в том, что у каждого производителя своя размерная сетка и XS одной марки может быть как S у другой. Чтобы каждый раз не делать замеры, занесите все значения в заметки на смартфоне.

Обращайте внимание на всплывающие окна на сайте. Обычно интернет-магазины предлагают новым покупателям скидку 5–15 %. Иногда, чтобы ее получить, надо подписаться на корпоративную рассылку. Для последней можно завести отдельную почту, чтобы получать скидки и не утонуть при этом в море спама.

Проверьте, не намечается ли на сайте распродажа. Возможно, через неделю нужные вам вещи будут стоить в 2 раза дешевле.

Многие онлайн-магазины проводят совместные акции с банками, мобильными операторами и кешбэк-сервисами. Поищите их в интернете. Если найдете, перейдите по реферальной ссылке и совершите покупку. Спустя некоторое время небольшой процент от суммы вернется на карту, баланс мобильного телефона или счет аккаунта в кешбэк-сервисе.

Миксуйте акции. Допустим ваш банк начисляет 10 % кешбэка за оплату картой, а мобильный оператор возвращает 5 % за покупку товара по ссылке. Тогда просто перейдите в интернет-магазин по ссылке от оператора и расплатитесь при этом банковской картой. В результате кешбэк упадет сразу на 2 счета и суммарная экономия составит 15 %.