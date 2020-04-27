30 секретов интернет-шопинга, которые помогут покупать все дешевле, чем в обычных магазинах
Основатель одного из популярных онлайн-магазинов уже несколько лет удерживает звание самого богатого человека в мире. А в конце 2019 года к международной акции «Черная пятница» в интернете присоединилось 93,2 млн человек, что на 28 млн человек больше, чем в аналогичный сезон распродаж 2018 года. Это говорит о том, что онлайн-покупки все больше становятся частью нашей повседневной жизни.
В AdMe.ru работает много поклонников интернет-шопинга. Мы сделали подборку советов, которые помогут сэкономить на покупках онлайн и получить больше за те же деньги.
1. Косметика
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Поищите на сайтах объявлений подарочные сертификаты. Их продают те, кто получил карту в качестве презента, но по каким-то причинам не хочет ею воспользоваться. Скидка за перепродажу порой достигает 50 %, а значит, можно вдвое сэкономить на онлайн-шопинге или позволить себе больше вещей.
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Запланируйте, какой косметикой и в каком количестве будете пользоваться. Тогда можно заказать средства на несколько месяцев вперед и сэкономить на доставке, набрав нужную сумму заказа.
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Если вы поклонник определенного бренда, старайтесь покупать косметику в официальном интернет-магазине. Цены в нем, как правило, ниже, а в придачу к заказу приходят пробники, мини-версии продуктов, новинки и подарки. К тому же у многих онлайн-магазинов есть программы лояльности со скидками или бонусами для частичной оплаты будущих заказов.
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Косметические бренды часто формируют промонаборы из серии «2 по цене 1». Отслеживайте такие предложения и покупайте любимые средства про запас.
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Заполните анкету в личном кабинете и укажите дату рождения. За несколько дней до него многие бренды рассылают специальные предложения со скидкам или раздают подарки.
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Советуя подружке любимый магазин косметики, проверьте, нет ли в личном кабинете партнерской ссылки для привлечения клиентов. Она позволит получить бонус или скидку, если подруга перейдет по ней и совершит покупку.
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Разместите партнерскую скидку на своей странице в социальных сетях — так вы получите больше бонусов на аккаунт личного счета. Кроме того, проверьте, не дает ли интернет-магазин скидку за репост своих публикаций в группах бренда.
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Переходите по партнерским ссылкам сами. Часто бонус получают не только те, кто отправляет ссылку, но и те, кто покупает по ней. Однако, если вам приглянулась продукция конкретного производителя и вы хотите скидку, поищите совместные рекламные акции с модными блогерами. В их аккаунтах вы, вероятно, найдете партнерскую ссылку или промокод.
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Пишите отзывы и проходите опросы. Некоторые производители начисляют дополнительные бонусы или дают скидки, если вы делитесь впечатлениями о купленных товарах или работе интернет-магазина.
2. Одежда и обувь
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Покупайте со среды по пятницу. Именно в эти дни большинство интернет-магазинов дают дополнительные скидки на товары и проводят стимулирующие акции.
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Проверьте условия возврата товара. Многие магазины присылают курьера, который забирает непонравившуюся вещь обратно, после чего возвращают деньги на карту. Такие условия позволяют примерить покупки дома с уже имеющимися в гардеробе вещами, а если они ни к чему не подойдут — спокойно вернуть в магазин.
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Возврат товаров через курьера позволяет застраховать себя и от выбора неправильного размера. Если сомневаетесь, закажите вещь сразу в двух размерах. Ту, что подошла, оставьте, а вторую просто верните.
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Чтобы сэкономить время, измерьте заранее свои параметры: обхват талии, бедер, груди и под грудью, длину брюк и рукава. Дело в том, что у каждого производителя своя размерная сетка и XS одной марки может быть как S у другой. Чтобы каждый раз не делать замеры, занесите все значения в заметки на смартфоне.
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Обращайте внимание на всплывающие окна на сайте. Обычно интернет-магазины предлагают новым покупателям скидку 5–15 %. Иногда, чтобы ее получить, надо подписаться на корпоративную рассылку. Для последней можно завести отдельную почту, чтобы получать скидки и не утонуть при этом в море спама.
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Проверьте, не намечается ли на сайте распродажа. Возможно, через неделю нужные вам вещи будут стоить в 2 раза дешевле.
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Многие онлайн-магазины проводят совместные акции с банками, мобильными операторами и кешбэк-сервисами. Поищите их в интернете. Если найдете, перейдите по реферальной ссылке и совершите покупку. Спустя некоторое время небольшой процент от суммы вернется на карту, баланс мобильного телефона или счет аккаунта в кешбэк-сервисе.
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Миксуйте акции. Допустим ваш банк начисляет 10 % кешбэка за оплату картой, а мобильный оператор возвращает 5 % за покупку товара по ссылке. Тогда просто перейдите в интернет-магазин по ссылке от оператора и расплатитесь при этом банковской картой. В результате кешбэк упадет сразу на 2 счета и суммарная экономия составит 15 %.
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Двойной кешбэк не предел. Подключите к этому еще оплату бонусами по программе лояльности и промокод из интернета — получится 4-кратное комбо.
3. Продукты и товары для дома
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Проверяйте наличие сертификата безопасности у сайта при оплате покупки банковской картой. Добросовестные онлайн-магазины заботятся о клиентах и покупают SSL-сертификат или Secure Sockets Layer — интернет-протокол, который обеспечивает безопасность интернет-соединения. Его легко опознать по тому, что адрес сайта начинается с букв «https», а не «http». Кроме того, в углу адресной строки можно найти иконку замочка.
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Установите официальное мобильное приложение. Интернет-магазины любят, когда покупатели пользуются ими, и нередко предлагают скидку при первой установке.
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Планируйте рацион заранее. Возьмите лист и распишите завтраки, обеды и ужины на неделю вперед. Затем оцените, какие продукты понадобятся для приготовления каждого блюда, и составьте их список. По нему и совершайте покупки в магазине. Вы не купите лишнего и наверняка сэкономите на доставке товара. Как правило, от 2–3 тыс. рублей она становится бесплатной.
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Поищите в интернете промокод со скидкой на 1-ю покупку. Это позволит сэкономить еще 1–5 % от суммы.
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Часто в определенном интернет-магазине нельзя найти сразу все, что нужно. Возникает дилемма: какой магазин выбрать? Помогут специализация и оптовые закупки. Выделите товары, которые вы покупаете чаще всего, и заказывайте их большой партией про запас в том магазине, где они дешевле. Одна группа товаров будет поставляться из одного магазина, другая — из другого. А в результате вы сэкономите часть бюджета, поскольку все продукты закупаете по лучшей цене.
4. Электроника
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Многие вещи можно найти в интернете бесплатно. Прежде чем купить новое, сторонники борьбы с излишним потреблением проверяют, нельзя ли взять вещь даром у тех, кому она больше не нужна. Обычно такие объявления находят на досках объявлений или специализированных сайтах.
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Пользуйтесь сервисами поиска товаров и отслеживания цен. Даже если вам нужен определенный гаджет, такие сайты позволят посмотреть, где можно его приобрести по лучшей цене.
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Почти все электронные устройства поставляются из других стран. Зайдите на сайт производителя или крупных онлайн-ретейлеров и проверьте цену гаджета там. Если окажется дешевле, посмотрите, есть ли доставка в вашу страну. Сориентироваться на сайтах помогут онлайн-переводчики.
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Обратите внимание на русские или иностранные интернет-аукционы. На них продавцы выставляют товар по бросовой цене (скажем, за 2 рубля), а затем покупатели поднимают ставки. По итогам торгов стоимость дорогой техники доходит до приличной суммы, но в конечном счете цена покупки остается ниже рыночной. Впрочем, такие площадки работают еще и как стандартная доска объявлений. Покупатель может не участвовать в аукционе, а сразу купить товар у продавца по сходной цене.
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Покупайте технику, когда выходят новые модели у конкурентов. Обычно онлайн-ретейлеры, предвидя ажиотажный спрос на новинку, делают скидку на старые модели других производителей.
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Если у вас подключен мобильный банк, заведите виртуальную банковскую карту. Переведите на нее часть денег с основной и расплачивайтесь за покупки. Так вы защитите себя от мошенников, которые успешно подделывают страницы интернет-магазинов и через них получают цифровые данные покупателей. Виртуальная карта позволит уберечь от недоброжелателей основную карту, куда поступает зарплата и другие доходы.
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Заведите в почтовом сервисе отдельную папку и сохраняйте все электронные чеки и письма с информацией по онлайн-покупкам. В случае возникновения претензий к продавцу, они пригодятся вам, чтобы оформить возврат.
А какими хитростями при покупках в интернет-магазинах пользуетесь вы?