30+ примеров того, как мы ломаем бытовую технику и не подозреваем об этом
По статистике, вы тратите по 5–10 часов в неделю на уборку, стирку и другие ужасно скучные дела по дому. Тем ценнее бытовая техника, которая и постирает за вас, и пищу может приготовить и разогреть. Вы представляете себе жизнь без стиральной машины? Мы — точно нет. И как же бывает обидно, когда такие нужные и, честно говоря, вовсе не дешевые приборы ломаются. Оказывается, в этом часто виноваты мы сами.
Мы в AdMe.ru провели свое небольшое расследование, изучили форумы ремонтников и выяснили, как люди своими руками ломают бытовую технику и что с этим всем делать.
Микроволновая печь
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Микроволновку необходимо вовремя очищать от жира, иначе, когда отложения скопятся, агрегат перестанет равномерно нагревать пищу и начнет искрить. Сбоку внутри микроволновки есть слюдяная пластина: она закрывает СВЧ-генератор (магнетрон). Если слюду вовремя не мыть или поцарапать, микроволновка перестанет корректно работать.
«Микроволновка начала вести себя очень странно при разогреве еды. Сначала начала плохо греть, часть еды нагревала до состояния лавы, а другая оставалась холодной, как сердце бывшей. В один день в ней началось безумие, искра и буря — искры в прямом смысле этого слова, будто бы там килограмм фольги лежал. Для кого-то это и так давно известно, но для меня было открытием: нужно всего лишь поменять слюду. Знали бы вы, сколько микроволновок было выброшено из-за этого!»reorytova / Pikabu
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По правилам, нельзя включать пустую микроволновку и нагревать продукты легче 50 г. Если же вам необходимо разогреть что-то сверхлегкое, поставьте в печь еще и стакан с водой.
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Микроволновки нельзя устанавливать около приборов с электронным управлением. Радиоволны, которые излучает техника, могут вызвать перебои в работе микроволновой печи.
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Чистящие средства с содой и другие порошки с мелкими частицами запросто могут разъесть покрытие изнутри. Поэтому мыть прибор нужно губкой, смоченной в мыльном растворе.
Стиральная машина
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Средства от накипи могут сломать вашу стиральную машинку. Даже банальная лимонная кислота на самом деле является агрессивным химическим средством. И если использовать ее слишком часто, внутренние детали машинки быстро выйдут из строя.
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Если вы не стираете, вытащите шнур из розетки. Машинки-автоматы чувствительны к скачкам напряжения, и при перепадах электроника попросту сгорит.
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Все знают, что нужно чистить сливной фильтр, где скапливается много грязи, шерсти, волос. Однако у машинки есть еще и входящий фильтр, который находится прямо за наливным шлангом. Чтобы добраться до него, нужно отсоединить шланг, по которому вода заливается в машинку. Этот фильтр нужно промыть теплой мыльной водой и при необходимости обработать средствами от известкового налета.
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Не запускайте несколько циклов стирки подряд. Стиральная машинка должна отдыхать 2 часа между сессиями стирки, иначе мотор и ремень привода быстро придут в негодность.
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Стиральную машину можно устанавливать в ванной комнате, только если система вентиляции там хорошая. Иначе внутренние детали агрегата быстро разъест коррозия, не говоря уже о плесневых грибках.
Холодильник
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Вокруг холодильника нужно оставлять минимум 5–7 см свободного пространства, чтобы он не перегревался. Если холодильник будет стоять слишком близко к стене, его мотор может сгореть.
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По тем же причинам на холодильнике нельзя сооружать пирамиды из микроволновок, хлебниц, телевизора и коробок.
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Заполненный холодильник, конечно, радует глаз, однако если вы будете забивать его постоянно, то проблем не избежать. Внутри агрегата должно оставаться место для свободной циркуляции воздуха. Мало того что забитый холодильник будет работать в усиленном режиме, так еще и продукты могут испортиться из-за недостаточного охлаждения.
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Черная решетка позади холодильника называется конденсатором и требует к себе бережного отношения. Конденсатор нужно регулярно пылесосить (здесь вам поможет правильная установка холодильника с соблюдением дистанции до стены) или протирать сухой тряпкой.
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Нельзя забывать о продуктах в морозильной камере: примерно раз в месяц морозилка нуждается в инвентаризации. Продукты хранятся в морозилке долго, но все-таки не бесконечно — их нужно своевременно выбрасывать, чтобы не перегружать прибор.
Посудомоечная машина
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Посудомойка не умеет отмывать свернувшийся белок, поэтому ободок от бульона на кастрюле или остатки яичницы на сковороде нужно убирать вручную.
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Остатки пищи и крошки тоже нужно удалить руками, чтобы не засорился слив. В современных посудомойках есть режим предварительного ополаскивания, так что даже споласкивать посуду не нужно. Просто стряхните кусочки пищи и крошки в мусорное ведро.
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Перед установкой посудомоечной машины неплохо проверить воду на жесткость с помощью тест-полосок. Так вы сможете эффективно использовать режимы мойки и регулировать расход моющего средства.
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Образование накипи происходит при разложении солей угольной кислоты на углекислый газ и нерастворимые осадки. Этот процесс активно протекает, если вода жесткая и вы регулярно используете режим интенсивной мойки при 60 °C. Однако современные моющие средства эффективны уже при 40–50 °C, так что можно экономить электроэнергию и заодно защитить машинку от накипи таким простым способом.
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Если в лотке для моющего средства регулярно остается нерастворенный осадок, попробуйте класть только половину таблетки.
Тостер
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После приготовления тостов прибор необходимо выключать из розетки, так как он довольно пожароопасен.
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Хлебные ломтики должны быть одинаковой толщины, иначе нарушается режим работы агрегата.
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Из-за скопления крошек от тостера может исходить запах гари. Вам придется регулярно снимать поддон прибора и чистить его.
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Из хлеба, покрытого глазурью или маслом, тосты делать нельзя.
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Не пытайтесь извлечь застрявшие кусочки хлеба из включенного тостера с помощью вилки: нагревательный элемент этого агрегата по сути представляет собой одну большую, но тонкую проволоку, и ее легко погнуть. К тому же такие эксперименты могут привести к электротравме.
Пылесос
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НЕРА-фильтр в пылесосе не вечен. Его нужно заменять не реже, чем раз в полгода, а если вы любите уборку, то еще чаще. Иначе мощность всасывания прибора упадет, да и пыль будет опять попадать в воздух, которым вы дышите.
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После каждой уборки необходимо проверять, не забились ли чем-нибудь шланг и телескопические трубки. Если пылесос без проблем втягивает монетку, то шланги в порядке. А если нет, их нужно почистить, чтобы мотор не работал с тройным напряжением.
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Жесткие кисточки на щетке пылесоса нуждаются в уходе: специалисты по домашнему хозяйству советуют расчесывать их жесткой расческой, чтобы улучшить качество уборки.
Духовой шкаф
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По статистике, кухонные плиты и духовки — самые ненадежные бытовые приборы. Они ломаются в первые год-два, и нередко из-за неправильного использования.
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Духовку нельзя использовать для отопления дома. Во-первых, это пожароопасно, а во-вторых, приводит к износу резинки-уплотнителя и запчастей.
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Грязная духовка — это не просто неэстетично, но еще и опасно. Жир заливает нагревательные элементы, застывает на них и снижает эффективность работы агрегата.
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Пламя в газовой духовке должно быть синим, а не красным или оранжевым. Изменение цвета пламени говорит о серьезных неполадках: недостатке кислорода, оседании копоти и так далее.
Мультиварка
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Покрытие чаши мультиварки может облезть из-за кислот. Не добавляйте уксус при приготовлении пищи и не чистите чашу с помощью моющих средств, содержащих кислоту.
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Соблюдайте пропорции ингредиентов, которые описаны в инструкции. Если вы нарушите рецептуру, еда может пригореть и испортить покрытие чаши.
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Клапан пара нужно мыть после каждого применения, иначе пища будет иметь неприятный затхлый запах.
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Нагревательный элемент мультиварки часто мыть не стоит — достаточно пары раз в месяц. Главное, чтобы перед включением он был абсолютно сухим.
А в вашем доме есть приборы-долгожители? К примеру, холодильник, который достался от бабули. Или же вы предпочитаете покупать современную и функциональную технику?
Фото на превью reorytova / Pikabu