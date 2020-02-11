30+ примеров того, как мы ломаем бытовую технику и не подозреваем об этом

«Микроволновка начала вести себя очень странно при разогреве еды. Сначала начала плохо греть, часть еды нагревала до состояния лавы, а другая оставалась холодной, как сердце бывшей. В один день в ней началось безумие, искра и буря — искры в прямом смысле этого слова, будто бы там килограмм фольги лежал. Для кого-то это и так давно известно, но для меня было открытием: нужно всего лишь поменять слюду. Знали бы вы, сколько микроволновок было выброшено из-за этого!»