30 бесплатных интернет-роботов, которые сделают кучу работы в один клик
Роботы, или просто боты, — это маленькие персональные ассистенты на вашем гаджете. Они запрограммированы на многочисленные функции и невероятно полезны в самых разных сферах нашей жизни.
Мы в AdMe.ru решили собрать 30 интересных ботов мессенджера Telegram. Проверив на себе, спешим поделиться с вами. Бот вам в помощь!
- @iVideoBot — это самый простой способ, изобретенный человечеством, скачивать видео с YouTube. Нужно всего лишь отправить боту ссылку, выбрать формат и размер из предложенных вариантов. И вуаля! Аудио или видео уже на вашем гаджете.
- @utubebot и @ytaudiobot — еще 2 способа скачать материалы из YouTube в один клик.
- @SaveVideoBot — этот бот может скачивать видео со всех остальных платформ, включая даже — внимание! — Instagram.
- @whatmusicbot — бот, являющийся аналогом приложения Shazam. Он угадывает песню по отрывку. Достаточно лишь отправить ему голосовым сообщением несколько секунд мелодии — и вы получите ее заветное название.
- @ImageSearchBot позволит найти любое изображение. Нужно лишь ввести слово или фразу и выбрать качество.
- @joinstabot накручивает лайки в Instagram. Работает исправно, правда, слегка непонятно, зачем это нужно, но любители тщеславия должны иметь в виду, что от резкой накрутки более 1 000 лайков ваш аккаунт могут заблокировать на неопределенное время.
- @topdf_bot — нереально нужный и крутой бот. Он конвертирует различные файлы в PDF-формат — просто отправьте файл.
- @pollbot — с этим парнем можно легко провести опрос или голосование в любом чате. Причем вы сами прописываете варианты ответов.
- @MyTeleCloudBot — это безграничное облако в Telegram. Вы можете хранить и распределять по категориям совершенно любые файлы. Ну не чудо ли?
- @temp_mail_bot — этот помощник создает почтовый ящик на 10 минут, если вам вдруг нужно быстренько зарегистрироваться на каком-нибудь сайте.
- @voicybot — идеальный бот для ленивых и уставших, которые больше не могут набирать сообщения. Достаточно лишь продиктовать сообщение вслух, и он предоставит вам его в текстовом виде.
- @uber_promo_bot периодически присылает промокоды на такси Uber.
- @storebot — это бот ботов. Поможет подобрать помощника на любой вкус.
- @Chess_Bot — с этим ботом можно сыграть в шахматы.
- @saytextbot — этот забавный бот преобразует ваше текстовое сообщение в аудиофайл. У мужского голоса озвучка как в фильмах — можно поразвлечь друзей такими сообщениями.
- @strangerbot устраивает чат со случайно выбранным пользователем этого же бота. Кто знает, а вдруг вы встретите свою судьбу или хорошего друга? Ну или вам просто нечем заняться.
- @PandaQuizBot — это занимательная викторина с более чем 25 тыс. вопросов. Хороший способ скоротать время в очереди.
- @zodiac_bot — если вы верите в гороскопы, стоит обратить внимание на этого оперативного бота. Его разработчики гарантируют если не правдивость предсказаний, так уж стабильность и ежедневные оповещения точно.
- @PokerBot — бот по игре в покер. Денег вы с ним не заработаете, но игра довольно азартная. Ваши соперники — 4 «рандомных» игрока — пользователи данного канала.
- @delorean_bot — отправьте себе послание в будущее! Ну или просто напоминалку.
- @magic_sticker_ball_bot — бот поможет принять вам решение. Он ответит на ваши вопросы и сомнения фразами того самого американского шара судьбы № 8.
- @flibustafreebookbot — чудо-приложение по скачиванию бесплатных электронных книг практически любого автора в любом удобном вам формате.
- @andyrobot — это очень милый робот-англичанин, который поговорит с вами на разные темы, просто потому что хочет подтянуть ваш английский язык.
- @phistory — бот присылает по несколько исторических фото в день с подробным описанием. Многие фото действительно поражают.
- @science_pop — это канал с отборными научными статьями, фотографиями и видео.
- @ProgrammingFAbot — этот бот разъяснит вам основы программирования. Удивительно полезная штука со встроенными справочниками, описаниями тегов и примерами кодов.
- @chgk_bot — бот с нетрудными вопросами игры «Что? Где? Когда?».
- @pravorubot — тяжело поверить, но такое явление действительно существует. Это бесплатная юридическая консультация от настоящих профессионалов. Фишка в том, что юристы пользуются этим ботом для собственной практики и помощи другим, а клиенты — для консультации. Таким образом, все пользователи бота помогают друг другу.