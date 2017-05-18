30 бесплатных интернет-роботов, которые сделают кучу работы в один клик

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Роботы, или просто боты, — это маленькие персональные ассистенты на вашем гаджете. Они запрограммированы на многочисленные функции и невероятно полезны в самых разных сферах нашей жизни.

Мы в AdMe.ru решили собрать 30 интересных ботов мессенджера Telegram. Проверив на себе, спешим поделиться с вами. Бот вам в помощь!