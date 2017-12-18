30 альтернатив новогодней елке, которые вряд ли оставят вас равнодушными
Новогодняя елка, наряженная яркими игрушками и гирляндой, — волшебное зрелище. Но если в этом году вы хотите отказаться от традиционной елочки, то AdMe.ru предлагает 30 альтернативных вариантов, которые можно сделать самостоятельно.
Посмотрите на эти идеи — возможно, они вас вдохновят на создание своего уникального проекта. А в конце статьи вас ждет бонус.
Альтернативная новогодняя ель, распечатанная на ткани
Коллаж из фотографий, украшенный гирляндами
Миниатюрные игрушки и светло-голубые тона
Новогодняя ель на меловой стене
Елка из искусственных или живых еловых веток
Экоель и игрушки из фанеры
Деревянные планочки и ретроигрушки
Для тех, кто предпочитает минимализм
Елочка из сосновых шишек
Новогодняя елка, напечатанная на холсте
Многофункциональная елочка из фанеры
Другой вариант елки, напечатанной на ткани
Новогодняя елочка из веток
Альтернативный новогодний декор в стиле минимализм
Еще вариант простой елочки из фанеры
Старые веточки, связанные между собой, и обилие винтажных игрушек
Новогодняя елка из гирлянды
Пример альтернативной новогодней елочки из старых книжных страниц
Яркая елочка из металла
Другой вариант с меловой стеной
Стильная альтернатива новогодней елочке
Симметрично развешанные яркие игрушки
Елочка на меловой доске
Новогодняя ель из семейных фотографий
Елка из сувениров и прочих мелочей
Силуэт елки из гирлянды
Никто бы не подумал, что стремянку можно использовать в качестве новогоднего декора
Яркая картина из елочных игрушек
Меловая стена и тряпичные игрушки
Альтернатива новогодней елке для истинных ценителей оружия
Бонус: это одна из веских причин, по которой вам стоит сделать альтернативную новогоднюю елочку, вместо того чтобы заказывать ее в магазине