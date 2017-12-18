30 альтернатив новогодней елке, которые вряд ли оставят вас равнодушными

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Новогодняя елка, наряженная яркими игрушками и гирляндой, — волшебное зрелище. Но если в этом году вы хотите отказаться от традиционной елочки, то AdMe.ru предлагает 30 альтернативных вариантов, которые можно сделать самостоятельно.

Посмотрите на эти идеи — возможно, они вас вдохновят на создание своего уникального проекта. А в конце статьи вас ждет бонус.