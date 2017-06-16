3 средства для красивого цвета волос без использования химии

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Всегда приятно видеть в зеркале сияющие здоровьем волосы. Правда, в погоне за идеалом мы все чаще используем далеко не безвредные средства, лишь на время дарующие иллюзию совершенства. Что ж, лето — хороший повод дать волосам отдых! AdMe.ru предлагает обратить внимание на натуральные красители, которые придают волосам приятный оттенок, не разрушая их природную красоту.

Представительницы этого типа для придания волосам блеска и красивых, глубоких оттенков могут использовать смесь шалфея и розмарина. Вам понадобится: Шалфей (сушеный) — 4–6 ст. л.

(сушеный) — 4–6 ст. л. Розмарин — 1–2 ст. л. Количество зависит от длины волос и желаемого эффекта. Процесс окраски: В кипящую воду добавляем все ингредиенты, кипятим на малом огне 4 минуты и настаиваем около часа. Затем многократно ополаскиваем отваром вымытые волосы. Можно применять средство на сухие волосы ежедневно с помощью распылителя. Повторяйте процедуру, чтобы получить желаемый результат. Оттенки Для более насыщенного цвета добавьте черный чай, золотистые переливы можно получить, заменив розмарин на ромашку, красивые коричневые оттенки придаст отвар из листьев и веточек липы, а глубокий каштановый тон — скорлупа грецких орехов. + Совет: стоит учитывать, что натуральные красители обычно позволяют изменить цвет волос на 1–2 тона.

Кофе придаст изысканным темным локонам интересные коричнево-шоколадные оттенки. А кофеин и полезные микроэлементы подарят волосам блеск и силу. Вам понадобится: Молотый кофе — 2–3 ст. л.

— 2–3 ст. л. Несмываемый кондиционер — 150–250 г. Количество зависит от длины волос и желаемого эффекта. Процесс окраски: Завариваем чашку крепкого кофе, настаиваем и ставим в холодильник. Смешиваем кондиционер с молотым кофе и добавляем охлажденный ранее кофе. Наносим смесь на сухие волосы и оставляем на час, после чего смываем и моем волосы шампунем. Для закрепления можно использовать кофейный отвар после каждого мытья. Оттенки Длительность окраски влияет на интенсивность цвета. Чтобы получить чарующие бургундские тона, можно добавить какао, зверобой или ежевику. А чтобы сохранить глубокий темный тон, воспользуйтесь отваром из скорлупы желудей или коры ели. + Совет: для улучшения структуры волос полезно ежедневно расчесывать их в течение 5 минут на свежем воздухе, а густоту волосам вернет касторовое масло.

Для сохранения красоты светлых прядей не обязательно прибегать к ультрановым осветлителям. Сияющие оттенки локонам можно придать с помощью даров природы. Вам понадобится: Цветы ромашки — 2–4 ст. л.

— 2–4 ст. л. Мед — 3 ст. л.

— 3 ст. л. Лимон — 0,5–1 шт. Количество зависит от длины волос и желаемого эффекта. Процесс окраски: Цветы ромашки заливаем кипятком и настаиваем примерно полчаса. Добавляем мед и лимонный сок, хорошо перемешиваем и наносим по длине волос. Покрываем голову кулечком, заматываем полотенцем и оставляем на полтора часа. Смываем теплой водой, используем кондиционер с маслами. Оттенки Для получения теплых золотистых тонов можно использовать порошок корня ревеня. Если вы хотите достичь максимально светлого результата, добавьте в смесь корицу и имбирь. + Совет: иногда природные средства для окраски вызывают сухость волос, избежать этого можно, используя сок алоэ, масло камелии, аргановое, кокосовое, оливковое или льняное масла.