3 способа похудеть без голодовки и тренировок

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Как бы хотелось, чтобы лишние сантиметры на талии уходили сами, пока мы отдыхаем или просто дышим... Спешим вас обрадовать: это возможно!

AdMe.ru отыскал альтернативные способы сбросить злосчастные килограммы без походов в спортзал и жестких диет.

Дыхание