3 способа похудеть без голодовки и тренировок
Как бы хотелось, чтобы лишние сантиметры на талии уходили сами, пока мы отдыхаем или просто дышим... Спешим вас обрадовать: это возможно!
AdMe.ru отыскал альтернативные способы сбросить злосчастные килограммы без походов в спортзал и жестких диет.
Дыхание
Основное правило дыхательной гимнастики: вдох и выдох производятся не грудной клеткой, а животом. Тонкая талия, кубики пресса, проработка глубоких мышц живота достигаются при выполнении комплекса дыхательных упражнений — начать можно с 15 минут в день.
Контрастный душ
Способ достаточно незатейлив и чаще идет в комплексе с другими методами. Принимая душ, в конце процедуры, чередуйте температуру воды — от ледяной до горячей. Контрастный душ избавляет не только от избыточного веса, но и от ряда заболеваний, таких как аритмия, ожирение, вегетососудистая дистония, гипертония в первичной стадии и целлюлит. Также имеются и противопоказания.
Массаж
В борьбе с подкожными жировыми отложениями зарекомендовали себя баночный, водный, медовый и ручной щипковый виды массажа. Они позволяют раздробить жировые запасы, улучшить кровообращение зоны передней брюшной стенки, нормализовать перистальтику кишечника. Процедуры можно проводить как самостоятельно в домашних условиях, так и в специальных салонах. Сеансы должны быть систематическими и проводиться курсом.