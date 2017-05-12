3 способа похудеть без голодовки и тренировок

Как бы хотелось, чтобы лишние сантиметры на талии уходили сами, пока мы отдыхаем или просто дышим... Спешим вас обрадовать: это возможно!

AdMe.ru отыскал альтернативные способы сбросить злосчастные килограммы без походов в спортзал и жестких диет.

Дыхание

Основное правило дыхательной гимнастики: вдох и выдох производятся не грудной клеткой, а животом. Тонкая талия, кубики пресса, проработка глубоких мышц живота достигаются при выполнении комплекса дыхательных упражнений — начать можно с 15 минут в день.

Контрастный душ

Способ достаточно незатейлив и чаще идет в комплексе с другими методами. Принимая душ, в конце процедуры, чередуйте температуру воды — от ледяной до горячей. Контрастный душ избавляет не только от избыточного веса, но и от ряда заболеваний, таких как аритмия, ожирение, вегетососудистая дистония, гипертония в первичной стадии и целлюлит. Также имеются и противопоказания.

Массаж

В борьбе с подкожными жировыми отложениями зарекомендовали себя баночный, водный, медовый и ручной щипковый виды массажа. Они позволяют раздробить жировые запасы, улучшить кровообращение зоны передней брюшной стенки, нормализовать перистальтику кишечника. Процедуры можно проводить как самостоятельно в домашних условиях, так и в специальных салонах. Сеансы должны быть систематическими и проводиться курсом.

38 На склад!
2 Комментарии

Крутотенюшная крутота!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!