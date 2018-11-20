3 важных совета автолюбителям, о которых молчат в автошколе и не пишут в билетах по ПДД

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Некоторые считают, что для того, чтобы обеспечить безопасность при передвижении на авто, достаточно знать лишь правила дорожного движения, но кроме ПДД есть и другие правила. Безопасная настройка сиденья, например. И если не позаботиться об этом, можно получить значительные повреждения даже при небольшом столкновении.

AdMe.ru провел небольшое исследование и сейчас может рассказать, как не остаться без тормозов в неподходящий момент, как настроить сиденье и многое другое. А в конце мы приготовили бонус, который пригодится всем, кто планирует покупать автомобиль.

1. Отрегулируйте водительское сиденье правильно

Многие считают, что правильная посадка за рулем — это неважно. «Кому как удобно», «И так сойдет» — фразы водителей, которых не волнует собственная безопасность. А ведь именно из соображений безопасности должна определяться поза водителя. Правильная посадка с точки зрения безопасности:

Такая поза разгружает спину и меньше других утомляет во время длительных поездок. Почему это так важно: при аварийной ситуации все действуют инстинктивно. К примеру, перед столкновением все упираются руками в рулевое колесо, а ногами — в педали и пол. С выпрямленными коленными и локтевыми суставами можно получить травму даже после слабого удара. Пример неправильной посадки: из-за неправильного положения спинки тело водителя валится назад, руки держатся за руль, а не держат его, так как водитель сидит далеко от руля и педалей.

Намного лучше парируют удар слегка согнутые коленные и локтевые суставы. В первую очередь подгоняем сиденье по высоте и наклону. Правую ногу разместите на тормозе, а левой полностью выжмите педаль сцепления (если у вас автоматическая коробка передач, ставьте левую ногу на полочку для отдыха). Сдвинув сиденье вперед, вы получите правильный изгиб в коленях. Должно получиться так:

Теперь необходимо настроить спинку сиденья. Пытаясь распрямить ноги, нужно сильно давить на пол и педали. Тело не должно смещаться вверх по спинке. Если тело смещается, поставьте спинку ближе к вертикали. Посадка правильная в том случае, если ваше тело не заваливается вперед или назад. Последний этап настройки для правильной посадки заключается в нахождении верного положения рулевой колонки: Между ногами и рулевым колесом должна легко проходить повернутая на ребро ладонь.

Вытяните руку. Если запястье ложится на верхнюю точку рулевого колеса, расстояние правильное. Должно получиться так:

2. Пощупайте тормозные шланги

Признаки неисправности тормозной системы: Визжащие и скрипящие звуки при торможении.

Пульсирует педаль тормоза. Допустимо это лишь при работе ABS (антиблокировочной системы).

Автомобиль ведет в сторону при выжимании тормоза.

На внутренней стороне колеса есть следы утечки тормозной жидкости. Не стоит ждать, пока вы услышите или почувствуете какой-то из этих признаков. Нужно следить за состоянием тормозных колодок и тормозных шлангов. Незначительная трещина на шланге может оставить вас без тормозов в самый неподходящий момент. Например, перед пешеходным переходом. Чтобы проверить, исправны ли тормозные шланги, пощупайте их. Если они твердые и трескаются при сгибании, необходимо их заменить. Шланги должны быть сухими, без каких-либо подтеков. Важно: после замены тормозных шлангов необходимо прокачать тормоза.

3. Не отрывайте пятку от пола, чтобы сменить педаль газа на педаль тормоза

Этот совет обезопасит от вылета педали из-под стопы. Однако важную роль играет размер ноги. Чем меньше стопа, тем неудобнее следовать данному совету. Но есть способ, который подойдет каждому: переставляйте ногу между педалями с пятки на пятку. Важно помнить, что если с педалью газа нога постоянно работает на пятке, то на педали тормоза она может не доставать пяткой до пола. Это зависит как от размера ноги, так и от расстояния между педалями.

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