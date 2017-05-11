3 шикарных упражнения, которые помогут вам достичь совершенства

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Красивую фигуру просто невозможно представить без округлых и подтянутых ягодиц. При этом вовсе не обязательно ходить в спортзал, ведь поработать над собой можно и дома. Все, что для этого нужно — пара гантелей и желание стать лучше. AdMe.ru публикует комплекс упражнений от фитнес-тренера Анжелы Ли, которая разработала план занятий на целых 30 дней.

Программа тренировок

Каждая ячейка — это 1 день. Цифры внутри ячейки означают количество приседаний, которые нужно сделать за один повтор. Каждый день выполняйте по 3 подхода 2–3 мин. с перерывом 1 мин. после каждого. Таким образом, вся тренировка не должна длиться дольше 11 минут. И не пропускайте дни отдыха: мышцам нужно время для восстановления.

Упражнение № 1. Базовое

Это, по сути, обычные приседания. Поставьте ноги на ширине плеч, держите спину прямо и приседайте, вытянув руки вперед. Опирайтесь на всю ступню целиком и сохраняйте темп. Профессиональный совет: «Во время занятия концентрируйте внимание на движении тазовых костей. Важно не наклоняться вперед, держать глаза на уровне рук и сохранять спину прямой».

Упражнение № 2. С гантелями

Встаньте прямо и расставьте ноги чуть шире плеч (15–25 см). Вы можете взять в каждую руку по гантели или использовать одну, держа ее между ног. Выдохните и начинайте приседать. Держите спину прямо и смотрите вперед. В нижней точке бедра должны быть параллельны полу. Профессиональный совет: «Необязательно брать сразу тяжелые гантели. Поверьте, двухкилограммовых гантель будет вполне достаточно. Когда мышцы привыкнут к нагрузкам, можно будет взять больший вес».

Упражнение № 3. Сложное

Встаньте прямо, ноги должны быть расставлены чуть шире плеч. Спина прямая. Руки за головой, пальцы сомкнуты в замок. Убедитесь, что колени находятся не на одной линии с пальцами ног. Профессиональный совет: «Не давите руками на голову, не наклоняйтесь вперед и держите тело ровным. Во время выполнения вы должны чувствовать работу мышц спины. Локти разведите так, чтобы они не находились в поле вашего периферического зрения».