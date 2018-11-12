3 простые причины, почему женщины массово перестают пользоваться тушью

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Аналитики сайта Business of Fashion прогнозируют падение продаж одного из самых популярных видов декоративной косметики — туши для ресниц. Оказывается, на такой неожиданный тренд влияет далеко не одна причина.

AdMe.ru решил выяснить, не таится ли какая-нибудь опасность за этим оружием женской красоты.

1. Ультрамодные бренды игнорируют тушь

Две самые модные и амбициозные косметические компании мира — Kylie Cosmetics, принадлежащая Кайли Дженнер, и Fenty Beauty под эгидой Рианны — упорно игнорируют такой продукт, как тушь для ресниц, не включая ее в свой ассортимент. И это о многом говорит, давайте разберемся в причинах. Первая причина игнорирования туши модными брендами заключается, вероятно, в том, что ни одна косметическая компания в истории так и не смогла выпустить тушь для ресниц, которая бы в точности выполняла свои обещания. Вспомните рекламные плакаты туши. Неужели менеджеры действительно полагают, что аудитория наивно верит в эти явно накладные ресницы?

Во-вторых, тушь для ресниц — это довольно сложный и дорогой продукт для самих компаний. Некоторые бренды добавляют ее в свою линейку лишь после наработки определенной клиентской базы, которая им доверяет. Например, Glossier лишь недавно выпустил свою первую тушь (спустя 3,5 года после выхода на рынок). Согласно описанию продукта, компании понадобилось опробовать 248 рецептур, прежде чем найти свою идеальную тушь.

Некоторые бренды добавляют ее в свою линейку лишь после наработки определенной клиентской базы, которая им доверяет. Например, Glossier лишь недавно выпустил свою первую тушь (спустя 3,5 года после выхода на рынок). Согласно описанию продукта, компании понадобилось опробовать 248 рецептур, прежде чем найти свою идеальную тушь. В-третьих, появление накладных ресниц и процедур вроде ламинирования / наращивания ресниц также сказалось на популярности продукта. Многие женщины действительно готовы заплатить кругленькую сумму за подобные услуги, нежели каждое утро наносить краску и каждый вечер обрабатывать глаза специальными очищающими средствами. К тому же с ламинированными ресницами можно пойти хоть в спортзал, хоть в бассейн, чего не скажешь о туши.

2. Взгляните на эти фото. Догадываетесь, в чем дело?

На всех этих вариантах ныне популярного мейкапа отсутствует тушь. Кроме последнего фото: на нем она ультрамаринового цвета. Как мы видим, сегодня моден макияж либо естественный, либо дерзкий и экстравагантный. Обе эти тенденции не предполагают активного и постоянного использования элемента классического макияжа — туши, разве что цветной или блестящей, как на последнем фото.

3. Тушь может быть опасной

Особенно актуальной эта тема стала после недавней публикации Американской академии офтальмологии новости о 50-летней женщине, которой пришлось оперировать глаз из-за туши. Перевернув ее верхнее веко, доктора обнаружили множество черных комочков краски, покрытых тонкой прозрачной мембраной (то есть они были плотно прикреплены к веку), и небольшой порез на сетчатке, который возник как следствие этих посторонних элементов. Более того, женщина страдала хронической инфекцией — фолликулярным конъюнктивитом. Если бы инфекция попала в порванную часть оболочки глаза, у пациентки были бы все шансы остаться слепой. Как выяснилось, героиня этой косметической истории злоупотребляла возможностью лечь в постель, не смыв должным образом косметику с глаз.

Вот как комментируют произошедшее врачи:

«Тушь для ресниц, как и многие косметические средства, содержит много потенциально токсичных компонентов: технический углерод или оксид железа, чтобы затемнить ресницы; полимер для образования пленки для покрытия ресниц; консерванты; загущающий карнаубский и канделиловый воск и масла вроде ланолина, парафина, вазелина, касторового масла. При таком составе даже удивительно, что так мало случаев осложнений, вызванных использованием туши. Тушь для ресниц также может содержать бактерии и даже потенциально серьезные инфекции для глаз. Определенно не стоит пользоваться одной и той же тушью в течение долгого времени или делиться своим экземпляром с другими людьми, учитывая существующий риск заражения». Профессор Джон Дарт из Института офтальмологии UCL

Несмотря на подобные опасности, модные тенденции и экономические риски, на данный момент совсем не верится в окончательное исчезновение продукта. Кукольные ресницы все равно будут главным оружием ежедневного мейкапа, ведь этот канон красоты был введен еще литературными классиками с незапамятных времен. По крайней мере, так будет до того момента, пока не появится универсальная процедура, которая заменит доступность и эффект туши, — что-то более натуральное, чем наращивание, более удобное, чем накладные ресницы, и более долгоиграющее, чем ламинирование. Как вы думаете, хороша ли подобная тенденция исключения туши? А вы сами любите пользоваться этим продуктом?