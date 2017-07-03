3 безопасных способа избавиться от насекомых в доме

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Избавиться от насекомых при помощи ядов очень легко, но при этом весьма опасно, тем более если у вас есть дети и домашние животные.

AdMe.ru собрал советы, как избавиться от непрошеных гостей раз и навсегда при помощи самых безопасных средств.