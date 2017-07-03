3 безопасных способа избавиться от насекомых в доме
Избавиться от насекомых при помощи ядов очень легко, но при этом весьма опасно, тем более если у вас есть дети и домашние животные.
AdMe.ru собрал советы, как избавиться от непрошеных гостей раз и навсегда при помощи самых безопасных средств.
Как избавиться от тараканов
- Разрежьте лук на мелкие кусочки.
- Перемешайте лук с содой (бикарбонат натрия — другое название пищевой соды).
- Положите смесь в места скопления тараканов.
При необходимости повторите.
Как избавиться от муравьев
Разложите щепотки кукурузной муки в места, где муравьи точно унесут добычу в гнездо и съедят. Результаты этого метода проявятся через несколько недель.
Как избавиться от комаров
- Нанесите масло на чистую губку.
- Поместите губку в банку и дайте постоять 24 часа в закрытом виде.
- Откройте крышку, чтобы запах масла распространялся по комнате.
Фото на превью depositphotos