3 безопасных способа избавиться от насекомых в доме

Избавиться от насекомых при помощи ядов очень легко, но при этом весьма опасно, тем более если у вас есть дети и домашние животные.
AdMe.ru собрал советы, как избавиться от непрошеных гостей раз и навсегда при помощи самых безопасных средств.

Как избавиться от тараканов

  • Разрежьте лук на мелкие кусочки.
  • Перемешайте лук с содой (бикарбонат натрия — другое название пищевой соды).
  • Положите смесь в места скопления тараканов.

При необходимости повторите.

Как избавиться от муравьев

Разложите щепотки кукурузной муки в места, где муравьи точно унесут добычу в гнездо и съедят. Результаты этого метода проявятся через несколько недель.

Как избавиться от комаров

  • Нанесите масло на чистую губку.
  • Поместите губку в банку и дайте постоять 24 часа в закрытом виде.
  • Откройте крышку, чтобы запах масла распространялся по комнате.

Фото на превью depositphotos

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