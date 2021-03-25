28 человек, которые не стали тратиться на крутую вещь, а сделали ее сами

Зачем покупать какую-то вещь, если ее можно сделать самому? Наверняка именно так думают герои нашей статьи, у которых руки растут откуда надо. Так, одной девушке понравилась сумка Prada, правда, стоила она € 1 300. И она сшила себе точно такую же, сэкономив уйму денег. А другая девушка со своим мужем сами сконструировали крутое подвесное кресло.

Мы в AdMe.ru завидуем белой завистью тем, кто может воплотить в жизнь любую задумку. Еще и нехило сэкономить при этом. Вот 28 работ людей с золотыми руками.

«На показе мод увидела сумку, похожую на авоську. И так она мне понравилась, что захотелось сделать такую же. А когда узнала, что это сумка Prada и стоит она € 1 300, то руки зачесались еще сильнее»

«Отличия, конечно, есть, можно шнур потолще взять, ручки покороче сделать. Но если учесть, что она не за € 1 300, результат меня очень устраивает!» © ThinkThinly / Pikabu

«А я увидела свитер за ₽ 15 000 и решила, что наши руки не для скуки, и вяжу такой же. Пряжи ушло примерно на ₽ 1 500»

«Я ручками и фломастерами нарисовала цветы на своем шлеме для скутера. А затем покрыла его лаком»

«Сам сшил себе туфли»

«Еще одно кошачье дерево, которое я только что доделал»

«Моя первая работа с деревом»

«Еловая шишка превратилась в рукоятку ножа»

«Первый бюстгальтер без косточек»

«Невеста хотела новую кровать. Я сделал ее сам. Первая попытка создания мебели оказалась на удивление удачной»

«Мы с мужем сделали это кресло вместе. Он делал всю работу по дереву, а я — макраме»

«Эту прикроватную тумбочку сделал мой 7-летний ребенок»

«Конечно, на это у него ушло 3 месяца, я постоянно контролировал его, но он сам выполнил более 90 % работы».

«Сшила новую куртку сыну»

«Однажды мой друг попросил меня сделать разделочную доску. Теперь все хотят такую же»

«Только закончила вязать свою первую шапочку! Я очень горжусь тем, как получилось»

«Я сшила платье в клетку из сериала „Ход королевы“, который мне очень нравится»

«Изготовил кровать для моего пасынка»

«Конечно, получилось не прямо круто, но сегодня я сшил свой первый рюкзак»

«Мой свекор занялся деревообработкой, когда вышел на пенсию. Начал с ручек, но теперь же у него есть внуки»

«Я сделал стул из орехового дерева в стиле модерн середины ХХ века»

«Я сделал для своей девушки умное зеркало»

«Футболка для мальчика, ручная роспись»

«Вот такой персонаж из Brawl Stars получился у меня на белой футболке. Сын говорит, что его друзья считают „этого чувака“ самым крутым. А кто он и с чем его едят — вообще не в курсе. Ручная роспись акриловыми красками для текстиля».

«Я закончила свой первый 100-дневный проект! 100 дней, 100 блоков, 1 гигантское одеяло!»

«Я вручную сделал эту кожаную сумку со множеством мелких деталей»

«Мой сын в пальто, которое я ему сшила из винтажного шерстяного пледа»

«Впервые сшила себе одежду — штаны»

«Жена хотела кофейный столик, поэтому мы пошли и соорудили его из использованных досок. Всего потратили $ 4,67»

«Мне 16 лет, и я кузнец. Выковал эту открывалку в виде кита. Надеюсь, вам понравится»

«Друзья, что вы думаете об этом платье ручной работы?»