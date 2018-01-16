27 человек, которые не пользуются лайфхаками, а создают их

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Смекалка, желание упростить себе жизнь или самая обыкновенная лень иногда порождают очень оригинальные решения бытовых проблем. Мы в AdMe.ru ценим народную мудрость и собрали для вас 27 полезных, забавных и немного странных житейских хитростей, которые могут вам пригодиться.

Как сохранить жизнь домашним растениям, пока вы в отъезде

Перевернутым лотком для посуды можно зафиксировать пластиковые контейнеры, чтобы они не переворачивались в процессе мойки

Надежный способ не проспать

Совет молодым родителям: с помощью YouTube Новый год может «наступить» для вашего ребенка в любое удобное для вас время

Японская система конспектирования

Эффективное использование места в морозилке

Вторая жизнь детской кроватки

Безопасно хранить бритву можно с помощью контейнера из-под лекарств

Как почистить гранат

Песочница в палатке защитит ребенка от солнечных лучей

«Попросила мужа убрать елку в прошлом году. Перед этим Рождеством я обнаружила ее в таком виде в подвале. Муж так горд собой! Не могу решить, это лень или гениальность»

Если батареек нужного размера нет под рукой

Как отпарить рубашку без утюга

Гениальный способ сэкономить место в холодильнике с помощью палочек для еды

Крышка от стаканчика с напитком послужит отличной емкостью для соуса

Женская заколка для упорядочивания проводов

«У меня не было молотка для отбивания мяса, и пришлось импровизировать»

Чтобы включить электричество в вашем номере в гостинице, совсем не обязательно использовать магнитную карту

Практическое применение вашего питомца в доме

Секрет мытой моркови раскрыт

«Предыдущий владелец моего автомобиля просто заклеил лампочку „Проверьте двигатель“»

С помощью венчика можно легко достать яица из горячей воды

Как подогреть пиццу, не отрываясь от компьютера

Вторая жизнь барабана стиральной машины

Как устроить питомцу праздник

Студенческий способ облагородить провода от техники

В новом 2018 году — никаких неправильных дат!

А какие полезные или забавные хитрости используете вы? Поделитесь самыми интересными в комментариях!