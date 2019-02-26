26 идей на все случаи жизни, узнав о которых хочется сказать: «Почему я не слышал об этом раньше?»

Приобретите флакончик WD-40, и он станет незаменимой вещью в вашем бардачке. Это средство удалит сложные загрязнения с поверхностей автомобиля, защитит детали от ржавчины и поможет справиться с проблемой скрипящих дверных петель.

Чем очистить пыль и грязь и как извлечь застрявшие чипсы из мест, куда не пролезет рука? Лизуном можно очистить любые труднодоступные места, в том числе и в автомобиле. Он легко принимает форму изгибов, приклеивает к себе любые частицы и быстро отмывается.