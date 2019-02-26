26 идей на все случаи жизни, узнав о которых хочется сказать: «Почему я не слышал об этом раньше?»
Лень — двигатель прогресса. «Не хочу работать — хочу, чтобы сразу все получалось», — говорим мы. И тут же находим интересные и неожиданные решения, упрощающие любой процесс.
Редакция AdMe.ru сохранила в закладках 26 идей на все случаи жизни и делится ими с вами.
Автолайфхаки
- Что делать, если внезапно в дороге закончился бензин, а до заправки осталось совсем чуть-чуть? Открыть крышку бензобака и не закрывать: так автомобиль проедет еще 100–200 м.
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Приобретите флакончик WD-40, и он станет незаменимой вещью в вашем бардачке. Это средство удалит сложные загрязнения с поверхностей автомобиля, защитит детали от ржавчины и поможет справиться с проблемой скрипящих дверных петель.
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Чем очистить пыль и грязь и как извлечь застрявшие чипсы из мест, куда не пролезет рука? Лизуном можно очистить любые труднодоступные места, в том числе и в автомобиле. Он легко принимает форму изгибов, приклеивает к себе любые частицы и быстро отмывается.
- Легко убрать старые наклейки с кузова помогут газета и горячая вода. Лист газеты разложите поверх наклейки и полейте его горячей водой: газета нагреется и создаст эффект напаривания, а прогретая наклейка после этого снимется без особых усилий.
- Полезный лайфхак для тех, у кого в автомобиле есть подогрев сидений. Взяли с собой в дорогу еду, но она успела остыть? Положите пакет с едой на сиденье, включите подогрев и подождите, пока еда достаточно нагреется.
Бытовые лайфхаки
- Когда у вас мало времени, а нужно быстро разморозить мясо и слепить, например, котлетки, полейте его небольшим количеством уксуса.
- Купите корвалол. С помощью него можно до блеска очистить кастрюли. Проверенный бабушкин рецепт.
- Чтобы не отмывать стакан от краски, поместите в кружку пакет или пищевую пленку, налейте туда воды — и можете полоскать там кисточки.
- Когда нет времени смазать скрипящую дверь, распылите на участок, откуда слышен скрип, дезодорант.
- Добавьте щепотку соли в упаковку молока сразу после того, как откроете ее. Так молоко останется свежим намного дольше.
- Храните комплекты постельного белья в их наволочках, и больше не придется искать подходящую простынь или пододеяльник.
- Быстро убрать катышки с одежды поможет обычная пемза.
- Чтобы ананас быстрее созрел и стал сладким, его нужно хранить основанием вверх.
- Протрите глицерином любую лакированную поверхность и зеркала, и больше вы не увидите там пыли.
Бьюти-лайфхаки
- Положите на ночь 2 ложки в холодильник и с утра сделайте с помощью них освежающий массаж лица.
- Выскочил красный, как спелая ягода, прыщ? Нанесите на ватный диск глазные капли, поместите его в морозильную камеру на 3 минуты, а затем приложите к воспаленному месту. Прыщ станет не таким уж и большим.
- Духи быстро выветриваются? Предварительно нанесите жирный крем на место, которое собираетесь сбрызнуть парфюмом.
- Избавиться от пятен косметики на одежде поможет пена для бритья: нанесите ее на 5 минут и застирайте пятно.
- Если у вас очень жирная кожа, а пудра дает недолгий эффект, просто нанесите дезодорант на Т-зоны. К слову, если по той же причине у вас постоянно соскальзывают очки, нанесите на переносицу шариковый дезодорант (без цинка и алюминия).
- Не выкидывайте подводку, если она засохла: пинцетом вытащите стержень подводки, переверните и противоположной стороной вставьте обратно.
Туристические лайфхаки
- Хотите быстрее получить чемодан в аэропорту? Наклейте на него стикер со словом fragile — «хрупкое». Обычно такой багаж кладут на самый верх тележки, а это значит, что на ленту его положат одним из первых.
- Боитесь турбулентности? Летайте утренним рейсом. Факторы, повышающие вероятность турбулентности, чаще всего возникают во второй половине дня.
- Сэкономить место в чемодане можно, сложив ремни в круг и положив их в воротник рубашки. Хороший бонус: ворот будет держать форму и не помнется. Еще один маленький лайфхак: закрепите маленькие серьги не на картоне, а на пуговицах.
- Чтобы колпачок не слетел с бритвы, а острое лезвие не испортило багаж, используйте в качестве защитной насадки крупный канцелярский зажим.
- Чтобы найти бесплатный Wi-Fi в любой точке мира, вбейте в Google запрос free wi-fi offline map и выберите на карте ближайшее к вам место.
- Любите экономить? Перед тем как приехать в отель, напишите администрации письмо, невзначай намекните, что вы новобрачные и хотели бы провести медовый месяц именно у них. Скорее всего, они предоставят вам шампанское, фруктовую тарелку и другие приятные мелочи.
Какой лайфхак понравился вам больше всего?
Фото на превью novate